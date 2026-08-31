ΔΕΘ: Τα δίνει όλα η κυβέρνηση για να κερδίσει τους δυσαρεστημένους – Τι περιλαμβάνουν οι ελαφρύνεις, ποιους αφορούν

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Και τον πάτο του βαρελιού ξύνουν στην κυβέρνηση προκειμένου να μπορέσουν να διασφαλίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα κονδύλια τα οποία θα δοθούν στους πολίτες ως παροχές στην ΔΕΘ. Με λίγα λόγια η κυβέρνηση τα δίνει όλα για όλα καθώς οι δημοσκοπήσεις που είχαν στα χέρια τους στο Μέγαρο Μαξίμου πριν από το καλοκαίρι παρουσίαζε μία εικόνα ιδιαίτερα αρνητική για την ΝΔ.
Με δεδομένο δε ότι και μέσα στο καλοκαίρι τα πράγματα δεν πήγαν καλά για το κυβερνών κόμμα καθώς και πάλι θρηνήσαμε θύματα από τις καταστροφικές φωτιές που κατέκαψαν την χώρα ενώ θέματα όπως το φιάσκο των ιδιωτικών Πανεπιστημίων άνοιξαν νέες πληγές στην κοινωνία η συνολική εικόνα της κυβέρνησης μάλλον επιβαρύνθηκε. Αν μάλιστα κανείς συμπεριλάβει σε αυτά τα θέματα ότι η ακρίβεια έχει παγιωθεί τα υψηλά της ενώ τίποτα δεν κινήθηκε στα θέματα της ενέργειας η κατάσταση μάλλον είναι ιδιαίτερα δύσκολη για το κυβερνητικό επιτελείο.
Μοιραία οι συνεργάτες του πρωθυπουργού έχουν στρέψει το βλέμμα τους στην ΔΕΘ και τα μέτρα που θα εξαγγέλει εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γι αυτό άλλωστε οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι οι μετρήσεις που θα γίνουν στα τέλη του Σεπτεμβρίου θα δείξουν την πραγματική εικόνα της ΝΔ.
Οι πληροφορίες λένε ότι το κυβερνητικό επιτελείο έχει επεξεργαστεί δέκα μέτρα από τα οποία τα δύο θα αποτελέσουν έκπληξη και θα δημιουργήσουν ένα ιδιαίτερα θετικό αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία.
Το υπουργείο Oικονομικών έχει αποφασίσει τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν και αυτό που μένει είναι οι λεπτομέρειες, που αφορούν το ύψος των ελαφρύνσεων και τον χρόνο εφαρμογής τους.
Στην κυβέρνηση έχουν αποφασίσει να ρίξουν το βάρος τους τις επαγγελματικές και οικονομικές ομάδες που δεν ευεργετήθηκαν από τις παροχές των προηγούμενων ΔΕΘ.
Έτσι φέτος τα μέτρα θα αφορούν κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες με δύο παιδιά, τους αγρότες και τη μεσαία τάξη γενικότερα. Ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι οι πιο απογοητευμένοι και αποτελούν την αχίλλειο πτέρνα του εκλογικού σώματος για την κυβέρνηση.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία κάποια από τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός είναι:
• Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Να θυμίσουμε ότι σήμερα βρίσκεται στα 920 ευρώ. Σύμφωνα με όσα είπε πρόσφατα ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2027 ο κατώτατος θα πάει πάνω από 950 ευρώ. Η κίνηση αυτή θα επηρεάσει άμεσα χιλιάδες εργαζομένους καθώς και τα επιδόματα και τις παροχές που υπολογίζονται με βάση τον κατώτατο μισθό.
• Οι διατακτικές σίτισης των επιχειρήσεων προς τους εργαζόμενους. Το σενάριο είναι να αυξηθεί το ημερήσιο όρο από 6 ευρώ που σήμερα σε 10 ευρώ σε περίπου 800.000 εργαζόμενους.
• Σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου, καθώς σε διαφορετική περίπτωση, το δημοσιονομικό κόστος θα ήταν υψηλό και περαιτέρω αποκλιμάκωση της φορολογίας των επιχειρήσεων με πιθανότερο σενάριο ο συντελεστής να πέσει από το 22% στο 20%,.
• Σταδιακή κατάργηση του συστήματος τεκμαρτού εισοδήματος για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες.
• Περαιτέρω ενίσχυση των συνταξιούχων. Το βασικότερο σενάριο προβλέπει την αύξηση της μόνιμης ενίσχυσης των 300 ευρώ στα 400 ευρώ, αν και έχει συζητηθεί η σύνδεσή της με το ύψος της εθνικής σύνταξης, η οποία σήμερα ανέρχεται στα 446,87 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο σενάρια που εξετάζονται αφορούν κυρίως τον χρόνο υλοποίησης. Δηλαδή, άμεση αύξηση στα 446,87 ευρώ ή ενδιάμεση αύξηση στα 400 ευρώ και πλήρη σύνδεση με την εθνική σύνταξη από το 2027.
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