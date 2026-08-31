Ναυάγιο στην Κερύνεια: Στους 8 οι νεκροί, αγωνία για τους αγνοούμενους και έρευνα για τις ευθύνες – Στο μικροσκόπιο το πλήρωμα (Videos)

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Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο του επιβατηγού καταμαράν «Filo Jet» ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας, ενώ δεκάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αναζητούνται, με τις πληροφορίες για τον ακριβή αριθμό των αγνοουμένων να παραμένουν συγκεχυμένες. Οι μαρτυρίες διασωθέντων στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον στις συνθήκες ασφαλείας του πλοίου και στη στάση του πληρώματος, ενώ ο καπετάνιος και άλλα επτά πρόσωπα τέθηκαν υπό κράτηση από τις κατοχικές αρχές.

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί οκτώ σοροί από τη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Κερύνειας.

Οι πληροφορίες για τον αριθμό των αγνοουμένων διαφέρουν. Αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για 17 αγνοούμενους, ενώ σύμφωνα με το philenews αγνοούνται 18 επιβαίνοντες από τους συνολικά 267 ανθρώπους που βρίσκονταν στο πλοίο. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανεβάζουν τον αριθμό των αγνοουμένων στους 23.

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν διασωθεί, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών, στο πλοίο επέβαιναν 259 επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος.

Το καταμαράν άρχισε να παίρνει νερά περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια ανοικτά του λιμανιού της Κερύνειας και αντιμετώπισε κίνδυνο βύθισης. Μετά τη λήψη του σήματος κινδύνου ενεργοποιήθηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Μαρτυρίες για «έκρηξη» και ελλιπή μέτρα ασφαλείας

Τα αίτια του ναυαγίου παραμένουν ασαφή, ωστόσο μαρτυρίες επιβατών κάνουν λόγο για ήχο «έκρηξης», αλλά και για σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας.

Επιζώντες καταγγέλλουν ότι δεν υπήρχαν αρκετά σωσίβια και ότι η βοήθεια από το πλήρωμα ήταν ανεπαρκής.

«Κάποιοι αναγκάστηκαν να πηδήσουν χωρίς σωσίβιες κουλούρες ή γιλέκα. Ήταν κυριολεκτικά μια μάχη για επιβίωση», δήλωσε στο CNN Türk ο νεαρός Εφέ Μουλτιτζί.

Όπως ανέφερε, το πλοίο άρχισε να βάζει νερά 20 με 25 λεπτά μετά την αναχώρησή του από την Κερύνεια, γύρω στις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα. Ο απόπλους είχε ήδη καθυστερήσει λόγω των ισχυρών ανέμων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πλήρωμα δεν αντέδρασε εγκαίρως.

«Η έλλειψη σωσιβίων ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα για εμάς», ανέφερε, περιγράφοντας παράλληλα τα ισχυρά τραντάγματα του σκάφους.

«Ήταν σαν να ήσουν σε γόνδολα», είπε χαρακτηριστικά.

«Είμαστε συνηθισμένοι, αυτό είναι φυσιολογικό»

Νέες διαστάσεις στην τραγωδία δίνουν και άλλες μαρτυρίες επιβατών που διασώθηκαν και καταγγέλλουν ανοιχτά τη στάση του πληρώματος.

Ο Ιμπραήμ Κανμπολάτ ανέφερε ότι, όταν επιβάτες ενημέρωσαν το πλήρωμα πως στο πλοίο έμπαιναν νερά, η απάντηση που έλαβαν ήταν: «Είμαστε συνηθισμένοι, αυτό είναι φυσιολογικό».

Σύμφωνα με την εφημερίδα Cumhuriyet, ο Κανμπολάτ περιέγραψε τις στιγμές που ακολούθησαν λέγοντας:

«Άρχισε να εισέρχεται πολύ νερό. Τελικά, έσπασε ένα σημείο στο πλάι. Καθόμουν στην άκρη του παραθύρου. Το πλοίο άρχισε αμέσως να γέρνει. Ο υπάλληλος πήγε στο πίσω μέρος και μετά είπε: “Όλοι να τρέξουν προς τα πίσω”. Δεν έδωσε σωσίβιο σε κανέναν. Ο καθένας γλίτωσε με τις δικές του δυνάμεις».

Ο ίδιος ανέφερε ότι διασώθηκε από ιδιωτικό σκάφος.

Κατήγγειλε ακόμη ότι τα μέλη του πληρώματος ήταν Πακιστανοί και δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν με τους επιβάτες.

«Το πλοίο άρχισε να γέρνει. Τα τζάμια είχαν ήδη σπάσει. Πλέον ούτε εμείς ξέρουμε τι συνέβη. Δηλαδή, είμαστε σε κατάσταση σοκ αυτή τη στιγμή», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Κανμπολάτ, το πλήρωμα δεν μοίρασε σωσίβια, παρά το γεγονός ότι μεταξύ των επιβατών υπήρχαν παιδιά αλλά και άνθρωποι που δεν ήξεραν να κολυμπούν.

«Στη μέση της θάλασσας έγινε μάχη για τη ζωή»

Στις επιχειρήσεις διάσωσης συμμετείχαν και ιδιώτες με δικά τους σκάφη.

Ο Φιράτ Γκεντσέρ, ιδιοκτήτης επιχείρησης θαλάσσιων δραστηριοτήτων και σκαφών αναψυχής, βρισκόταν κοντά στο σημείο και συμμετείχε στη διάσωση δεκάδων επιβατών.

Μιλώντας στο MYK Haber, ανέφερε ότι την ώρα που το πλοίο απέπλεε από το λιμάνι της Κερύνειας, εκείνος βρισκόταν στην παραλία του ξενοδοχείου Lords Palace Hotel, όπου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά.

Περιέγραψε τη θάλασσα ως ιδιαίτερα φουρτουνιασμένη και σημείωσε ότι, όταν είδαν το καταμαράν να αναχωρεί, σχολίασαν μεταξύ τους: «Ποιος ταξιδεύει με τέτοιο καιρό;».

Λίγο αργότερα, όπως είπε, είδε κάτι πορτοκαλί να εμφανίζεται στην επιφάνεια της θάλασσας. Το ίδιο συνέβη για δεύτερη, τρίτη και τέταρτη φορά.

Ο Γκεντσέρ επικοινώνησε με την Ακτοφυλακή, η οποία αρχικά του απάντησε ότι δεν είχε λάβει σχετική ειδοποίηση.

Πέντε λεπτά αργότερα, όπως ανέφερε, δέχθηκε νέο τηλεφώνημα.

«Στη συνέχεια, πέντε λεπτά αργότερα, μας τηλεφώνησαν και μας είπαν ότι “το πλοίο βυθίζεται”. Το σκάφος μας βρισκόταν στη στεριά. Είμαι ένας από τους πρώτους που βούτηξαν στο νερό και έσπευσαν στο σημείο. Η Ακτοφυλακή έφτασε αμέσως δίπλα μας», είπε.

🚨 GİRNE–TASUCU FERRY DISASTER | FULL CHRONOLOGY AND ALL RAW FOOTAGES ⛴️ 🌊



A passenger ferry capsized and sank off Northern Cyprus on Sunday, 30 August 2026. Here is the sequence of events as reported by officials.



The privately operated high-speed catamaran Filo Jet (Filo… pic.twitter.com/VjCkJnB5ap — Frankie™️🦅 (@B7frankH) August 30, 2026

Δεκάδες άνθρωποι διασώθηκαν από ιδιωτικό σκάφος

Ο Γκεντσέρ ανέφερε ότι συμμετείχε στις επιχειρήσεις μαζί με τα πληρώματα της Ακτοφυλακής και άρχισε να επιβιβάζει στο σκάφος του ανθρώπους που βρίσκονταν στη θάλασσα.

Όπως είπε, αρχικά πήρε στο σκάφος του 35 έως 40 άτομα.

Όταν το σκάφος έφτασε στη μέγιστη χωρητικότητά του, προσπάθησαν να απομακρύνουν από την περιοχή κυρίως βρέφη και παιδιά που βρίσκονταν μέσα στις σωσίβιες σχεδίες.

Ο ίδιος δήλωσε ότι διέσωσε περίπου 15 έως 20 παιδιά και τα μετέφερε στον κυματοθραύστη, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια δεν χρειάστηκε να επιστρέψουν ξανά στο σημείο.

«Στη μέση της θάλασσας έγινε μάχη για τη ζωή», ανέφερε, περιγράφοντας ανθρώπους να τον παρακαλούν: «Σώσε με».

Προτεραιότητά του, όπως είπε, ήταν όσοι βρίσκονταν μέσα στο νερό, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, αλλά και ένα παιδί που είχε τραυματιστεί στο πόδι.

Ο Γκεντσέρ ανέφερε ακόμη ότι, καθώς το πλοίο ανατρεπόταν, οι σωσίβιες λέμβοι διασκορπίστηκαν στη θάλασσα. Κάποιες παρασύρονταν άδειες, καθώς οι επιβάτες δεν είχαν προλάβει να επιβιβαστούν σε αυτές.

Αγωνία στο λιμάνι της Κερύνειας

Στην κατεχόμενη Κερύνεια βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Στο λιμάνι έχουν συγκεντρωθεί συγγενείς θυμάτων και αγνοουμένων, οι οποίοι περιμένουν με αγωνία πληροφορίες για τους δικούς τους ανθρώπους.

Η Yeni Düzen δημοσίευσε βίντεο στο οποίο διακρίνονται έντονα φορτισμένοι πολίτες να φωνάζουν και να κλαίνε.

Οι διασωθέντες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, ο οποίος επικαλέστηκε την ενημέρωση των αρμοδίων, η κατάσταση της υγείας τους δεν φαίνεται να είναι σοβαρή.

Girne'de alabora olan gemiden kurtulan yolculardan şok iddialar:



"Gemi pat pat vurmaya başladı. Görevlileri çağırdık.



Gemi su alıyor dedik. Bize 'Siz alışkın değilsiniz, bir şey olmaz' dediler.



Sonra iyice su alınca koltuklar kırıldı, kaptan da gelip 'Bir şey olmaz' dedi,… — Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK (@ozturk_mustafa) August 30, 2026

Υπό κράτηση ο καπετάνιος και άλλα επτά πρόσωπα

Ο καπετάνιος και άλλα επτά πρόσωπα τέθηκαν υπό κράτηση από τις κατοχικές αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με τον λεγόμενο «πρωθυπουργό» του ψευδοκράτους, Ουνάλ Ουστέλ, το πλοίο ανατράπηκε όταν χτυπήθηκε διαδοχικά από δύο κύματα.

Το TRT, επικαλούμενο δηλώσεις του, μετέδωσε ότι το πλοίο επρόκειτο να ταξιδέψει προς την Τουρκία την προηγούμενη ημέρα, όμως το δρομολόγιο είχε αναβληθεί λόγω των καιρικών συνθηκών.

Κατά τον Ουστέλ, το πλοίο χτυπήθηκε αρχικά από ένα κύμα και ενώ ο καπετάνιος επιχειρούσε να το επαναφέρει, δέχθηκε δεύτερο χτύπημα, με αποτέλεσμα να αρχίσει η εισροή υδάτων.

Ωστόσο, τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι λίγο μετά τον απόπλου του καταμαράν με προορισμό τη Σελεύκεια της Μερσίνας, ο καπετάνιος διαπίστωσε ότι στο σκάφος εισέρρεαν νερά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιχείρησε να επιστρέψει στην κατεχόμενη Κερύνεια, αλλά δεν τα κατάφερε, καθώς το πλοίο πήρε γρήγορα κλίση και βυθίστηκε.

#SOS #KIBRIS GİRNE AÇIKLARINDA BATAN GEMİ FELAKETİ #Girne Limanı'ndan çıkış yapıp 2-3 km açıkta #alabora olan 279 kişinin bulunduğu #KKTC Filo Jet ait Express #YolcuGemisi'ndeki yolcuların bir kısmı denizde bir kısmı ters dönen geminin üzerinde kurtarılmayı bekliyor #SonDakika pic.twitter.com/RS0jFiNWJI — Şeffaf Gazete (@SEFFAFGAZETE) August 30, 2026

Στα 514 μέτρα το ναυάγιο

Σύμφωνα με τον λεγόμενο «υπουργό» Μεταφορών του ψευδοκράτους, οι εργασίες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα.

Η επιχείρηση θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το πλοίο έχει βυθιστεί σε βάθος 514 μέτρων.

Από την Τουρκία αναμένονται πλοίο και δύτες, προκειμένου να ενισχύσουν τις έρευνες.

Girne açıklarında yaşanan Filo Jet faciasına ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler, geminin alabora olarak batış anını görüntüledi.



Video: Murat Şahin#haber #kktc #kıbrıs pic.twitter.com/SLwU4GzktH — Kıbrıs Postası (@kibris_postasi) August 30, 2026

Είχε ελεγχθεί πριν από δύο μήνες

Το «Filo Jet» είχε υποβληθεί μόλις πριν από δύο μήνες σε έλεγχο από την εταιρεία «Türk Loydu», στο ναυπηγείο «Akdeniz».

Σύμφωνα με τον λεγόμενο «υπουργό» Μεταφορών, λίγο μετά τον απόπλου άρχισε να εισρέει νερό στο καταμαράν, το οποίο στη συνέχεια βυθίστηκε.

Τα ακριβή αίτια του ναυαγίου αναμένεται να διερευνηθούν και μέσω του μαύρου κουτιού του σκάφους, το οποίο πρέπει να ανακτηθεί.

Μεγάλη κινητοποίηση σε Κύπρο και Τουρκία

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών, για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν τέσσερα πλωτά μέσα από τα κατεχόμενα, καθώς και το επιβατηγό πλοίο «AKGÜNLER 3».

Από την Τουρκία στάλθηκαν επιπλέον πέντε πλωτά μέσα και δύο ελικόπτερα της Ακτοφυλακής.

Το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό διέθεσε ακόμη έξι πλοία για τη στήριξη των επιχειρήσεων.

Έτοιμη να συνδράμει η Κυπριακή Δημοκρατία

Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης επικοινώνησε με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ζητώντας να μεταφερθεί προς την τουρκοκυπριακή πλευρά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, ακόμη και να αναλάβει την επιχείρηση με τα διαθέσιμα αεροναυτικά μέσα έρευνας και διάσωσης.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή, ζήτησε να υπάρξει επικοινωνία με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, προκειμένου να καταστεί σαφής η ετοιμότητα της Λευκωσίας να παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ανάλογες περιπτώσεις είναι ξεκάθαρη: «Όταν βρίσκονται ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο, συμβάλλουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο».

Η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει τα μέσα, την επιχειρησιακή δυνατότητα και την ετοιμότητα να συνδράμει άμεσα, σημειώνεται σχετικά.

Τι αναφέρει η πλοιοκτήτρια εταιρεία

Η «Filo Denizcilik Şti. Ltd.», στην οποία ανήκε το «Filo Jet», ανακοίνωσε ότι αμέσως μετά το ναυάγιο συγκρότησε ομάδα διαχείρισης κρίσεων.

Σύμφωνα με την εταιρεία, από την πρώτη στιγμή υπήρξε πλήρης συντονισμός με τις αρμόδιες ομάδες έρευνας και διάσωσης και κινητοποίηση των διαθέσιμων πόρων της στο πεδίο.

Στην ανακοίνωση εκφράζεται κατανόηση για την αγωνία των συγγενών των επιβατών, ενώ γνωστοποιήθηκε και η δημιουργία ειδικής γραμμής κρίσης και ενημέρωσης με στόχο την παροχή άμεσων και ακριβών πληροφοριών.

Η «Filo Denizcilik» ανέφερε ακόμη ότι οι σαφείς πληροφορίες που θα προκύπτουν από την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης θα γνωστοποιούνται στους συγγενείς των επιβατών και στο κοινό από τις αρμόδιες Αρχές που παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης.

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