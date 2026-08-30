Συναγερμός στις ΗΠΑ για το Ιράν: «Απεμπλακείτε, δεν αντέχουμε άλλο» – Ο στρατός αδειάζει Τραμπ και Χέγκσεθ

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Μια εξαιρετικά σοβαρή προειδοποίηση από το εσωτερικό του αμερικανικού στρατιωτικού μηχανισμού έρχεται να εκθέσει την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ για τη διαχείριση του πολέμου με το Ιράν: η εκστρατεία έχει διαρκέσει υπερβολικά, καταπονεί τις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις και, εάν συνεχιστεί με την ίδια ένταση, μπορεί να αφήσει τις ΗΠΑ επικίνδυνα εκτεθειμένες σε άλλες κρίσεις.

Σύμφωνα με αποκάλυψη της Washington Post, οι επικεφαλής του Στρατού Ξηράς, του Ναυτικού και της Αεροπορίας, μαζί με κορυφαίους διοικητές αμερικανικών δυνάμεων ανά τον κόσμο, κατέθεσαν τις προειδοποιήσεις τους σε απόρρητη αξιολόγηση που παρουσιάστηκε στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στις 14 Αυγούστου.

Το μήνυμα που περιγράφει πηγή της εφημερίδας είναι εξαιρετικά βαρύ: η επιχείρηση κατά του Ιράν έχει γίνει «too much for too long» – υπερβολικά μεγάλη για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί παραμένουν σε υψηλή ετοιμότητα στην περιοχή, καθώς ο Τραμπ εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων. Τμήματα της αμερικανικής δύναμης προβλέπεται να παραμείνουν στη Μέση Ανατολή τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου και ορισμένες μονάδες ακόμη και μέσα στο 2027.

Το Ναυτικό εκπέμπει SOS

Η πιο δραματική εικόνα έρχεται από το αμερικανικό Ναυτικό. Ο αρχηγός Ναυτικών Επιχειρήσεων, ναύαρχος Ντάριλ Κοντλ, προειδοποίησε ότι ο σημερινός επιχειρησιακός ρυθμός δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’ αόριστον, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει σαφής ημερομηνία λήξης της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Washington Post, μόλις περίπου το ένα τέταρτο του στόλου των αμερικανικών αντιτορπιλικών βρίσκεται σε κατάσταση που επιτρέπει άμεση επιχειρησιακή ανάπτυξη. Παράλληλα, η μεταφορά πλοίων, αεροσκαφών και άλλων μέσων στη Μέση Ανατολή έχει περιορίσει τις δυνατότητες των αμερικανικών διοικήσεων στην Ευρώπη, στον Ειρηνικό και αλλού.

Η σύγκρουση έχει επίσης επιβαρύνει τα αποθέματα αναχαιτιστικών Patriot και THAAD και πυραύλων Tomahawk, ενώ περίπου το 25% του στόλου των drones Reaper έχει χαθεί.

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον λογαριασμό του πολέμου

Η αποκάλυψη είναι ιδιαίτερα δύσκολη πολιτικά για τον Τραμπ, καθώς η κυβέρνησή του εξακολουθεί να εμφανίζει τη στρατιωτική πίεση ως εργαλείο που μπορεί να αναγκάσει την Τεχεράνη να υποχωρήσει.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες ο Χέγκσεθ δήλωνε ότι η Ουάσιγκτον δεν αποκλείει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν. Τώρα όμως είναι οι ίδιοι οι στρατιωτικοί διοικητές που προειδοποιούν για το κόστος αυτής της στρατηγικής.

Και δεν είναι η πρώτη ένδειξη προβλήματος. Η Washington Post είχε αποκαλύψει στις αρχές Αυγούστου ότι ο Τραμπ συγκρούστηκε με τον Χέγκσεθ στο Καμπ Ντέιβιντ, ζητώντας εξηγήσεις για τις σοβαρές ελλείψεις πυρομαχικών που περιορίζουν πλέον τις αμερικανικές στρατιωτικές επιλογές. Ο Λευκός Οίκος είχε διαψεύσει ότι συνέβη η συγκεκριμένη αντιπαράθεση.

Η νέα αποκάλυψη, όμως, κάνει το πρόβλημα δυσκολότερο να αγνοηθεί. Γιατί αυτή τη φορά η προειδοποίηση δεν προέρχεται από τους Δημοκρατικούς ή από επικριτές του Τραμπ. Προέρχεται από την ίδια τη στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ: η αμερικανική υπερδύναμη μπορεί να συνεχίσει να πολεμά, αλλά το τίμημα αρχίζει να περιορίζει επικίνδυνα τις επιλογές της στον υπόλοιπο κόσμο.

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