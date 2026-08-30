Μεσογειακοί Αγώνες: «Ασημένια» η Εμμανουηλίδου στα 100 μέτρα – Δείτε την κούρσα (video)

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Μία ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση πρόσθεσε στο ενεργητικό της η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στα 100 μέτρα των Μεσογειακών Αγώνων στον Τάραντα.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, που είχε προκριθεί στον τελικό με 11.55, ανέβασε ταχύτητα στην κούρσα των μεταλλίων και τερμάτισε δεύτερη με 11.41.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Γαλλίδα Τζεμίνα Τζόσεφ με 11.33, ενώ τρίτη ήταν η Πορτογαλίδα Αριάλι Μαρτίνεζ με 11.43. Στον ίδιο τελικό αγωνίστηκε και η Δήμητρα Τσουκαλά, η οποία κατέλαβε την 7η θέση με 11.73.

Το μετάλλιο της Εμμανουηλίδου ήταν το δεύτερο για τον ελληνικό στίβο στη διοργάνωση, μετά το ασημένιο του Χρήστου Φραντζεσκάκη στη σφυροβολία με 77,59 μ.

🥈Η κούρσα της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου που της χάρισε την 2η θέση στα 100μ στους Μεσογειακούς Αγώνες 🏃🏻‍♀️ pic.twitter.com/smJE9j78Jl — Ηellenic Olympic Committee (@HellenicOlympic) August 30, 2026

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