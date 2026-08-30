Μεσογειακοί Αγώνες: «Ασημένια» η Εμμανουηλίδου στα 100 μέτρα – Δείτε την κούρσα (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Μία ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση πρόσθεσε στο ενεργητικό της η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στα 100 μέτρα των Μεσογειακών Αγώνων στον Τάραντα.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, που είχε προκριθεί στον τελικό με 11.55, ανέβασε ταχύτητα στην κούρσα των μεταλλίων και τερμάτισε δεύτερη με 11.41.
Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Γαλλίδα Τζεμίνα Τζόσεφ με 11.33, ενώ τρίτη ήταν η Πορτογαλίδα Αριάλι Μαρτίνεζ με 11.43. Στον ίδιο τελικό αγωνίστηκε και η Δήμητρα Τσουκαλά, η οποία κατέλαβε την 7η θέση με 11.73.
Το μετάλλιο της Εμμανουηλίδου ήταν το δεύτερο για τον ελληνικό στίβο στη διοργάνωση, μετά το ασημένιο του Χρήστου Φραντζεσκάκη στη σφυροβολία με 77,59 μ.
Διαβάστε επίσης
Σοκ με Κωνσταντέλια στη Ντόρτμουντ: Ρήξη χιαστού, μένει για αρκετό καιρό εκτός – Οι ευχές της Εθνικής Ελλάδας
Θρίαμβος για την Εθνική βόλεϊ Γυναικών: Απέκλεισε 3-0 τη Γαλλία και προκρίθηκε στις «8» του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος
Εθνική μπάσκετ: Τρέχει και δεν φτάνει για το Μουντομπάσκετ – Όλα για όλα στο ματς με Ισπανία, απομένουν 2.500 εισιτήρια για sold out
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.