Εθνική μπάσκετ: Τρέχει και δεν φτάνει για το Μουντομπάσκετ – Όλα για όλα στο ματς με Ισπανία, απομένουν 2.500 εισιτήρια για sold out

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Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται πλέον η Εθνική ομάδα μπάσκετ στη μάχη για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, καθώς η ήττα από την Ουκρανία στη Ρίγα όχι μόνο την έριξε στην τελευταία θέση του ομίλου, αλλά την υποχρεώνει πλέον να κυνηγά τις ομάδες που βρίσκονται μπροστά της.

Το αυριανό παιχνίδι με την Ισπανία στο Telekom Center Athens (31/8, 19:00) αποκτά έτσι χαρακτήρα πραγματικού τελικού. Η Ελλάδα χρειάζεται επειγόντως τη νίκη για να ανακόψει την αρνητική πορεία των τελευταίων αγώνων και, κυρίως, για να μην αφήσει τη διαφορά από την πρώτη τριάδα να μεγαλώσει επικίνδυνα.

Το ενδιαφέρον του κόσμου είναι ήδη πολύ μεγάλο. Η διάθεση των εισιτηρίων κινείται με γρήγορους ρυθμούς και πλέον απομένουν περίπου 2.500 εισιτήρια για το sold out, με την Εθνική να αναμένεται να έχει στο πλευρό της ένα σχεδόν γεμάτο Telekom Center Athens.

Η ήττα από την Ουκρανία που έβαλε την Ελλάδα σε μεγάλους μπελάδες

Η Εθνική μπήκε στη δεύτερη φάση των προκριματικών κουβαλώντας το ρεκόρ 3-3 από τον προηγούμενο γύρο και γνώριζε εξαρχής ότι τα περιθώρια δεν ήταν μεγάλα.

Η κατάσταση έγινε πολύ δυσκολότερη μετά την ήττα με 82-76 από την Ουκρανία στη Ρίγα. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έπεσε στο 3-4 και γνώρισε παράλληλα την τρίτη διαδοχική ήττα της στη διοργάνωση.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η δική της ήττα. Είναι και το γεγονός ότι οι ανταγωνιστές της έχουν ήδη δημιουργήσει μια μικρή απόσταση.

Η Ουκρανία έφτασε στο 5-2, η Γεωργία συνέτριψε με 101-74 το Μαυροβούνιο και ανέβηκε στο 4-3, ενώ μια σημαντική έκπληξη ήρθε από τη Σαραγόσα: η Πορτογαλία νίκησε 95-89 την Ισπανία και έφτασε επίσης στο 4-3.

Έτσι, μετά την πρώτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης, η Ελλάδα είναι η μοναδική ομάδα του ομίλου με αρνητικό ρεκόρ.

Η βαθμολογία

Η κατάσταση στον 9ο όμιλο έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Ισπανία 5-2 Ουκρανία 5-2 Γεωργία 4-3 Πορτογαλία 4-3 Μαυροβούνιο 4-3 Ελλάδα 3-4

Και εδώ βρίσκεται όλο το πρόβλημα για τη «γαλανόλευκη»: μόνο οι τρεις πρώτες ομάδες του ομίλου παίρνουν το εισιτήριο για το Μουντομπάσκετ του Κατάρ.

Με πέντε παιχνίδια να απομένουν, φυσικά τίποτα δεν έχει χαθεί. Η Ελλάδα απέχει μόλις μία νίκη από τρεις ομάδες που βρίσκονται στο 4-3 και δύο νίκες από Ισπανία και Ουκρανία.

Όμως η θέση της είναι πλέον δύσκολη, γιατί δεν αρκεί απλώς να αρχίσει να κερδίζει. Θα πρέπει παράλληλα να καλύψει το χαμένο έδαφος απέναντι σε ομάδες με τις οποίες θα δώσει άμεσες μάχες για την πρώτη τριάδα.

Όλα για όλα με την Ισπανία

Κάπως έτσι, το αυριανό Ελλάδα – Ισπανία αποκτά πολύ μεγαλύτερη σημασία από αυτή που θα είχε υπό φυσιολογικές συνθήκες ένα παιχνίδι τόσο νωρίς στη δεύτερη φάση.

Μια νίκη θα ανεβάσει την Εθνική στο 4-4, θα ρίξει την Ισπανία στο 5-3 και θα συμπιέσει σημαντικά τη βαθμολογία. Ανάλογα μάλιστα με τα αποτελέσματα των Γεωργία – Πορτογαλία και Μαυροβούνιο – Ουκρανία, η Ελλάδα μπορεί να ξαναμπεί άμεσα και ουσιαστικά στη μάχη της πρώτης τριάδας.

Μια νέα ήττα, αντίθετα, θα ρίξει την Ελλάδα στο 3-5, με την Ισπανία να ξεφεύγει στο 6-2. Και τότε η πίεση θα γίνει ασφυκτική, καθώς η Εθνική θα χρειάζεται ένα εξαιρετικό φινάλε στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια, σε συνδυασμό πιθανότατα και με ευνοϊκά αποτελέσματα στα υπόλοιπα ματς του ομίλου.

Υπάρχει πάντως ένα στοιχείο που δείχνει ότι η Ισπανία κάθε άλλο παρά ανίκητη είναι. Η εντός έδρας ήττα της από την Πορτογαλία με 95-89 ήταν ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε αίσθηση και ταυτόχρονα έδωσε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στον όμιλο.

Τα πέντε παιχνίδια που απομένουν

Μετά την Ισπανία, η Ελλάδα θα έχει μπροστά της άλλα τέσσερα ματς και ουσιαστικά κάθε ένα από αυτά θα έχει χαρακτήρα τελικού:

31 Αυγούστου: Ελλάδα – Ισπανία

26 Νοεμβρίου: Ελλάδα – Γεωργία

29 Νοεμβρίου: Ισπανία – Ελλάδα

26 Φεβρουαρίου: Ελλάδα – Ουκρανία

1 Μαρτίου: Γεωργία – Ελλάδα

Το πρόγραμμα έχει και μία ιδιαίτερη δυσκολία: η Ελλάδα έχει μπροστά της δύο παιχνίδια με την Ισπανία, ενώ θα αντιμετωπίσει ξανά τόσο την Ουκρανία όσο και τη Γεωργία, δηλαδή δύο ομάδες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται πάνω από τη γραμμή ή ακριβώς μέσα στη μάχη της πρόκρισης.

Από την άλλη, αυτό σημαίνει ότι η «γαλανόλευκη» εξακολουθεί να κρατά σε σημαντικό βαθμό την τύχη στα χέρια της. Οι νίκες στα μεταξύ τους παιχνίδια δεν θα της δίνουν απλώς βαθμούς, αλλά θα στερούν ταυτόχρονα βαθμούς από τους άμεσους ανταγωνιστές της.

Σχεδόν γεμάτο το Telekom Center Athens

Μέσα σε αυτή την κατάσταση, η ανταπόκριση του κόσμου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Η ΕΟΚ είχε διαθέσει τα εισιτήρια από τις 24 Αυγούστου και ήδη από τα μέσα της εβδομάδας είχαν απομείνει λιγότερα από 4.800.

Πλέον, με περίπου 2.500 εισιτήρια να χωρίζουν το παιχνίδι από το sold out, όλα δείχνουν ότι η Εθνική θα παίξει μπροστά σε μια πολύ δυνατή έδρα.

Και τη χρειάζεται. Η Ελλάδα βρίσκεται τελευταία, έχει ρεκόρ 3-4 και κυνηγά πέντε ομάδες. Αποκλεισμένη φυσικά δεν είναι – κάθε άλλο. Αλλά μετά την ήττα στη Ρίγα έχει χάσει σχεδόν ολόκληρο το περιθώριο ασφαλείας της.

Απέναντι στην Ισπανία δεν παίζει ακόμη μαθηματικά την πρόκρισή της. Παίζει όμως για να μη μετατραπεί από τον Αύγουστο η υπόθεση Μουντομπάσκετ σε μια διαρκή καταδίωξη μέχρι τον Μάρτιο.

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