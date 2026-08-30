search
ΚΥΡΙΑΚΗ 30.08.2026 18:06
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.08.2026 17:34

Πρωθυπουργός της Ισλανδίας: «Νίκη για τη δημοκρατία το όχι στο δημοψήφισμα για ένταξη στην ΕΕ»

30.08.2026 17:34
iceland new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η Ισλανδή πρωθυπουργός Κριστρούν Φροσταντότιρ δήλωσε σήμερα ότι η απόρριψη της επανέναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση από τους συμπολίτες της «δεν είναι μια οπισθοδρόμηση» αλλά «μια νίκη για τη δημοκρατία».

«Θέλω να είμαι απολύτως σαφής: αυτή η κυβέρνηση δεν θα επαναλάβει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις στη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου», η οποία διαρκεί έως το 2028, τόνισε σε συνέντευξη Τύπου η ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών, που υποστήριξε η ίδια το «ναι» στο δημοψήφισμα.

Στο ερώτημα «Πρέπει η Ισλανδία να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση;», το 52,8% των Ισλανδών απάντησε «όχι» και το 47,2% «ναι» στο δημοψήφισμα που διεξήχθη χθες Σάββατο, σύμφωνα με τα επίσημα τελικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με το δίκτυο της δημόσιας τηλεόρασης RÚV, το ποσοστό συμμετοχής στο δημοψήφισμα ανήλθε σε 82,5%, το υψηλότερο από τις βουλευτικές εκλογές του 2009, που διεξήχθησαν μέσω οικονομικής κρίσης.

Η Ισλανδία θα συνεχίσει να ενισχύει τη σχέση της με τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, τόνισε παράλληλα η πρωθυπουργός.

Διαβάστε επίσης

Τραγωδία στο Νεπάλ: Εκατοντάδες μη ταυτοποιημένες σοροί σε μαζικούς τάφους – Αγωνία για τους αγνοούμενους

Ανείπωτη τραγωδία στην Κερύνεια: Τουλάχιστον 7 νεκροί και 23 αγνοούμενοι από την ανατροπή του πλοίου – Συνεχίζεται η επιχείρηση διάσωσης (Video)

Ένοπλη επίθεση στην Ελβετία: Νεκρή 22χρονη – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nasa artemis II – new
ΚΟΣΜΟΣ

Η NASA εκτόξευσε το νέο διαστημικό της τηλεσκόπιο, το «Nancy Grace Roman»

iceland new
ΚΟΣΜΟΣ

Πρωθυπουργός της Ισλανδίας: «Νίκη για τη δημοκρατία το όχι στο δημοψήφισμα για ένταξη στην ΕΕ»

fotia oropos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ωρωπού κοντά σε κατοικίες – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα (Video)

chatzidakis_0710_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: «Πλήρης απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης» – «Η αντιπολίτευση ζει σε άλλη χώρα»

nepal 3
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Νεπάλ: Εκατοντάδες μη ταυτοποιημένες σοροί σε μαζικούς τάφους – Αγωνία για τους αγνοούμενους (Video/Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Servicers: Σφίγγει ο κλοιός για τις εταιρείες διαχείρισης – Τι αλλάζει για χιλιάδες οφειλέτες τον Σεπτέμβριο

Syntaxiouxoi
ΕΛΛΑΔΑ

Σύνταξη έως και 400 ευρώ μεγαλύτερη: Οι 6 κινήσεις που μπορούν να αυξήσουν το τελικό ποσό - Πίνακες, παραδείγματα, οδηγίες

Konstantelias-Karetsas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κωνσταντέλιας: Αγωνία για το μέγεθος του τραυματισμού του - Το μήνυμα στήριξης του Καρέτσα στον συμπαίκτη του (Photo)

Piracy
ΚΟΣΜΟΣ

Απελευθερώθηκε το πλοίο MV LATUF μετά από αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας ανοιχτά της Σομαλίας

olympiakos_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Πρεμιέρα με Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκη – Το πρόγραμμα στο Europa League

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30.08.2026 18:05
nasa artemis II – new
ΚΟΣΜΟΣ

Η NASA εκτόξευσε το νέο διαστημικό της τηλεσκόπιο, το «Nancy Grace Roman»

iceland new
ΚΟΣΜΟΣ

Πρωθυπουργός της Ισλανδίας: «Νίκη για τη δημοκρατία το όχι στο δημοψήφισμα για ένταξη στην ΕΕ»

fotia oropos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ωρωπού κοντά σε κατοικίες – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα (Video)

1 / 3