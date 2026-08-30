Κερύνεια: Πληροφορίες για 6 νεκρούς από την ανατροπή του πλοίου – Συνεχίζεται η επιχείρηση διάσωσης

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Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας, μετά την ανατροπή του καταμαράν με τους 279 επιβαίνοντες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο προς το λιμάνι Τασουτζού της Μερσίνης, στη νότια Τουρκία.

Υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και για τραυματίες, ωστόσο προς το παρόν είναι συγκεχυμένες σχετικά με τον αριθμό.

Το πλοίο, τύπου καταμαράν, βρισκόταν περίπου τέσσερα μίλια από την ακτή όταν άρχισε να παίρνει νερά.

Ο κυβερνήτης επιχείρησε να επιστρέψει προς το λιμάνι, ωστόσο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον ελιγμό πριν το σκάφος ανατραπεί.

Στην περιοχή έσπευσαν τρία σκάφη της «Ακτοφυλακής» και τρία ιδιωτικά πλοιάρια, ενώ στην ξηρά κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα και αστυνομικές δυνάμεις.

Οι πρώτες αναφορές αναφέρουν ότι πρόκειται για ταχύπλοο καταμαράν που παρουσίασε εισροή υδάτων λίγο μετά τον απόπλου.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού παραμένουν άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για ισχυρισμούς σχετικά με την κατασκευή ή την κατάσταση του πλοίου.

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