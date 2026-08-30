Servicers: Σφίγγει ο κλοιός για τις εταιρείες διαχείρισης – Τι αλλάζει για χιλιάδες οφειλέτες τον Σεπτέμβριο

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Αλλαγές στους κανόνες με τους οποίους λειτουργούν οι servicers ετοιμάζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς τα παράπονα για την ενημέρωση των δανειοληπτών, την επικοινωνία με τις εταιρείες διαχείρισης και την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων διατηρούν ανοιχτό ένα από τα δυσκολότερα μέτωπα του ιδιωτικού χρέους.

Οι παρεμβάσεις που εξετάζονται κινούνται προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης διαφάνειας, καλύτερης πληροφόρησης των οφειλετών και αποτελεσματικότερης διαχείρισης των απαιτήσεων. Το κρίσιμο, ωστόσο, θα είναι εάν οι νέοι κανόνες θα περιοριστούν σε υποχρεώσεις ενημέρωσης ή εάν θα δημιουργήσουν πραγματικά μεγαλύτερα περιθώρια για βιώσιμες ρυθμίσεις.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς μεγάλος αριθμός δανείων έχει περάσει πλέον υπό τη διαχείριση servicers και χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις καλούνται να διαπραγματευτούν μαζί τους για την εξυπηρέτηση ή τη ρύθμιση των οφειλών τους.

Η μείωση του ιδιωτικού χρέους βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες του οικονομικού επιτελείου, καθώς θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις να επιστρέψουν σε οικονομική κανονικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό δεν αποκλείονται ακόμη πιο δραστικές παρεμβάσεις το επόμενο διάστημα. Προς το παρόν, πάντως, και ενόψει των ανακοινώσεων στη ΔΕΘ, το υπουργείο κρατά κλειστά τα χαρτιά του.

Ανεξάρτητα όμως από το τι θα ανακοινωθεί στη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβριος εξελίσσεται σε μήνα κρίσιμων αποφάσεων για χιλιάδες οφειλέτες.

Η παγίδα με τις 36.500 ανακοπές

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή αφορά τις εκκρεμείς ανακοπές κατά πλειστηριασμών και διαταγών πληρωμής.

Την επόμενη εβδομάδα ανοίγει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων επαναπροσδιορισμού στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Ανακοπών. Η πλατφόρμα έχει ήδη ενεργοποιηθεί ως προς την πρόσβαση και την εμφάνιση των υποθέσεων.

Στόχος είναι να μπει τέλος στην πολυετή αναμονή για χιλιάδες υποθέσεις που έχουν σήμερα δικάσιμο από τις 17 Σεπτεμβρίου 2027 έως ακόμη και το 2039.

Συνολικά πρόκειται για 36.500 εκκρεμείς υποθέσεις, με τη συντριπτική πλειονότητά τους –περίπου 33.000– να βρίσκεται στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα, μέχρι το τέλος του έτους οι συγκεκριμένες ανακοπές θα πρέπει να έχουν λάβει νέα ημερομηνία εκδίκασης. Όσες υποθέσεις έχουν ήδη προσδιοριστεί για ημερομηνία πριν από τις 17 Σεπτεμβρίου 2027 θα εκδικαστούν κανονικά και δεν χρειάζεται να υποβληθεί αίτηση.

Για τους υπόλοιπους οφειλέτες, όμως, η προθεσμία δεν είναι τυπική διαδικασία.

Όποιος δεν υποβάλει εγκαίρως αίτηση επαναπροσδιορισμού κινδυνεύει να χάσει ουσιαστικά την ανακοπή του, καθώς αυτή θα θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε ποτέ. Αυτό σημαίνει ότι αίρεται το συγκεκριμένο εμπόδιο στη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, η οποία μπορεί να συνεχιστεί.

Πρώτη κατοικία και υπόλοιπη περιουσία χωρίζουν

Το δεύτερο μεγάλο ορόσημο έρχεται στις 21 Σεπτεμβρίου και αφορά τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει διαχωρισμό της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία του οφειλέτη.

Η αλλαγή δίνει τη δυνατότητα το χρέος που αντιστοιχεί στην πρώτη κατοικία να ρυθμίζεται ξεχωριστά και με χαμηλότερη δόση, χωρίς όμως να προστατεύεται αυτομάτως και η υπόλοιπη περιουσία.

Εξοχικές κατοικίες, οικόπεδα και άλλα ακίνητα θα μπορούν να οδηγούνται σε διαδικασία ρευστοποίησης ή πλειστηριασμού για την ικανοποίηση των πιστωτών.

Πρόκειται ουσιαστικά για μία προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας διαχωρισμός ανάμεσα στην ανάγκη διατήρησης της κύριας κατοικίας και στην απαίτηση των πιστωτών να αξιοποιείται η υπόλοιπη περιουσία για την αποπληρωμή μέρους των χρεών.

Για τους οφειλέτες, επομένως, η επιλογή ένταξης στον Εξωδικαστικό θα απαιτεί προσεκτικό υπολογισμό, καθώς η ευνοϊκότερη αντιμετώπιση της πρώτης κατοικίας μπορεί να συνοδεύεται από απώλεια άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Τελευταία προθεσμία για το ελβετικό φράγκο

Ένα τρίτο «ραντεβού» αφορά τους δανειολήπτες με δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης στη σχετική ρύθμιση εκπνέει στις 30 Σεπτεμβρίου, με τους ενδιαφερόμενους να καλούνται να αποφασίσουν εάν θα μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ.

Η δυνατότητα που παρέχεται προβλέπει ευνοϊκότερη συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη μετατροπή και σταθερό επιτόκιο μέχρι την αποπληρωμή του δανείου.

Για τους συγκεκριμένους δανειολήπτες η απόφαση είναι κρίσιμη, καθώς καλούνται να σταθμίσουν το όφελος από τη μετατροπή και τη σταθερότητα της μελλοντικής δόσης απέναντι στους όρους της ρύθμισης.

Έτσι, πριν ακόμη ξεκαθαρίσει τι ακριβώς θα αλλάξει για τους servicers, χιλιάδες οφειλέτες μπαίνουν σε έναν Σεπτέμβριο γεμάτο προθεσμίες και αποφάσεις.

Το επόμενο βήμα βρίσκεται πλέον στην πλευρά του υπουργείου. Και το βασικό ερώτημα δεν είναι μόνο εάν θα αυστηροποιηθούν οι υποχρεώσεις διαφάνειας των εταιρειών διαχείρισης, αλλά εάν το νέο πλαίσιο θα μπορεί να μεταφραστεί σε περισσότερες βιώσιμες ρυθμίσεις, πριν οι υποθέσεις φτάσουν στην αναγκαστική εκτέλεση και στον πλειστηριασμό.

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