ΔΕΘ: Στα 1,7 δισ. φτάνει το πακέτο – Μόνιμες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις

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Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαμόρφωση του οικονομικού πακέτου που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ στις 5 Σεπτεμβρίου, με τις τελευταίες κυβερνητικές συσκέψεις να επικεντρώνονται σε παρεμβάσεις που φιλοδοξούν να καλύψουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας.

Το συνολικό κόστος των μέτρων εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει ή ακόμη και να ξεπεράσει τα 1,7 δισ. ευρώ, ενώ βασικό χαρακτηριστικό του σχεδιασμού είναι ότι σημαντικό μέρος των φορολογικών και ασφαλιστικών ελαφρύνσεων θα έχει μόνιμο χαρακτήρα, με ορίζοντα εφαρμογής την περίοδο 2027-2030.

Στο επίκεντρο βρίσκονται μισθωτοί και συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οικογένειες και αγρότες. Η κατεύθυνση που έχει δοθεί στο οικονομικό επιτελείο είναι οι παρεμβάσεις να επικεντρωθούν στη μείωση των φορολογικών βαρών και στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, χωρίς να εγκαταλείπεται ο στόχος διατήρησης της δημοσιονομικής ισορροπίας.

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού

Στη ΔΕΘ αναμένεται να επιβεβαιωθεί ο «οδικός χάρτης» για την επόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Η αύξηση αυτή θα επηρεάσει παράλληλα και τις αποδοχές στο Δημόσιο, λόγω της σύνδεσης του εισαγωγικού μισθού των δημοσίων υπαλλήλων με τον κατώτατο.

Παράλληλα, εξετάζεται νέο σύστημα κινήτρων για τους δημοσίους υπαλλήλους με βάση την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, καθώς και αναπροσαρμογές στα ειδικά μισθολόγια.

Αυξήσεις 2,5%-2,7% στις συντάξεις

Για τους συνταξιούχους, ο σχεδιασμός προβλέπει οριζόντια αύξηση των κύριων συντάξεων κατά 2,5% έως 2,7% από την 1η Ιανουαρίου 2027, με το τελικό ποσοστό να εξαρτάται από την πορεία του ΑΕΠ και του πληθωρισμού.

Υπό εξέταση βρίσκονται ακόμη παρεμβάσεις στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης, καθώς και η δημιουργία μιας νέας μόνιμης πρόσθετης παροχής για τους συνταξιούχους.

Παράλληλα, τον Νοέμβριο προβλέπεται η καταβολή αυξημένου επιδόματος, ενώ εξετάζονται αλλαγές στα κριτήρια ώστε να διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων. Στο τραπέζι παραμένουν και αυξήσεις σε κοινωνικά επιδόματα, μεταξύ των οποίων το Επίδομα Παιδιού του ΟΠΕΚΑ και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Μείωση προκαταβολής φόρου και ασφαλιστικών εισφορών

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μία από τις βασικές παρεμβάσεις που εξετάζονται είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου, ως πρώτο βήμα προς τη σταδιακή κατάργησή της.

Παράλληλα, θεωρείται δεδομένη νέα μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, ενώ εξετάζεται και επέκταση πέραν της πενταετίας του χρονικού διαστήματος μέσα στο οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να συμψηφίζουν φορολογικές ζημιές.

Αλλαγές στα τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Σημαντικές παρεμβάσεις εξετάζονται και στο σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.

Μεταξύ των σεναρίων βρίσκεται ένα νέο «μπόνους φορολογικής συνέπειας», μέσω του οποίου η συνεπής φορολογική και ασφαλιστική συμπεριφορά θα μπορεί σταδιακά να οδηγεί σε μικρότερο τεκμαρτό εισόδημα ή ακόμη και στη μη εφαρμογή του για συγκεκριμένους επαγγελματίες ή κλάδους.

Εξετάζονται επίσης η μείωση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για ορισμένες κατηγορίες, αλλαγές στις προσαυξήσεις που συνδέονται με τα χρόνια λειτουργίας, τον τζίρο και το προσωπικό, καθώς και περισσότερες εξαιρέσεις για μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Νέο πρόγραμμα για πρώτη κατοικία

Ξεχωριστή θέση στις ανακοινώσεις αναμένεται να έχει το στεγαστικό. Το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται νέο πρόγραμμα απόκτησης πρώτης κατοικίας για νέους και οικογένειες, με ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης.

Στο ίδιο πλαίσιο συζητείται και ένα ευρύτερο σύστημα επιβράβευσης των συνεπών φορολογουμένων, στο οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνεται μεγαλύτερη έκπτωση για την έγκαιρη υποβολή δηλώσεων και την εφάπαξ καταβολή του φόρου.

Παρεμβάσεις και για τους αγρότες

Στο πακέτο της ΔΕΘ αναμένεται να υπάρχει ειδικό κεφάλαιο και για τον πρωτογενή τομέα. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει νέο σύστημα πληρωμών και ταχύτερη καταβολή επιδοτήσεων, παρεμβάσεις για το αυξημένο κόστος παραγωγής και τα δανειακά βάρη αγροτών και κτηνοτρόφων, καθώς και τη δημιουργία νέου Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στις συσκέψεις των επόμενων ημερών, με κυβερνητικά στελέχη να αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο ενός πρόσθετου «μέτρου-έκπληξη». Σε κάθε περίπτωση, το βασικό περίγραμμα δείχνει ένα πακέτο που επιχειρεί να συνδυάσει άμεσες εισοδηματικές παρεμβάσεις με μόνιμες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών βαρών, οι οποίες θα ξεδιπλωθούν σταδιακά από το 2027 και μετά.

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