Γιώργος Γρηγοριάδης σε Μίνα Καραμήτρου: «Εγώ δεν θα σου έλεγα ποτέ τέτοιο πράγμα στον αέρα» (Video)

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Πρεμιέρα έκαναν νωρίτερα σήμερα (29/8) μέσα από τη συχνότητα της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ η Μίνα Καραμήτρου και ο Γιώργος Γρηγοριάδης.

Πρόκειται για το νέο πρωινό δίδυμο του Σαββατοκύριακου, μετά την εσωτερική μεταγραφή του Γιάννη Πιτταρά στο καθημερινό και την ένταξη της Μίνας Καραμήτρου στο δυναμικό του σταθμού.

Το “Ρεπορτάζ στις 10” βγήκε στους δέκτες μας λίγο μετά τις 09:30 και οι δύο δημοσιογράφοι είπαν την πρώτη καλημέρα της καινούργιας σεζόν με χαμόγελο και αρκετά πειράγματα.

Μάλιστα, όταν αναφέρθηκαν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media, όπου οι τηλεθεατές μπορούν να επικοινωνούν μαζί τους, ο Γιώργος Γρηγοριάδης δεν παρέλειψε να κάνε προσωπικό… promo, με την κουβέντα να αποκτά γρήγορα χιουμοριστικό και παιχνιδιάρικο χαρακτήρα.

«Αυτή την παράμετρο με τα προσωπικά μας social πέρσι δεν την είχαμε. Κάντε μας follow και like! Θέλω να γίνω Influencer!», σχολίασε με χιούμορ ο δημοσιογράφος. «Εγώ δεν θέλω! Εγώ θέλω ο κόσμος να μας στέλνει τις παρατηρήσεις και τα σιχτίρια του!», του απάντησε στο ίδιο ύφος η Μίνα Καραμήτρου.

«Καμιά κρέμα αντιμετώπισης του γήρατος να μην έχω να διαφημίσω; Γιατί σε αυτό το κοινό απευθύνομαι εγώ ξέρεις», ανταπάντησε εκείνος, δίνοντας την πάσα στη συνεργάτιδά του να πει: «Συγγνώμη, μου είπε ότι χρήζω κρέμας;».

«Εγώ! Θα έλεγα ποτέ τέτοιο πράγμα στον αέρα;», τη ρώτησε ο Γιώργος Γρηγοριάδης, με τους δυο τους να γελούν και να προχωρούν στη θεματολογία της πρώτης τους εκπομπής.

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