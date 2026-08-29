Μητσοτάκης από Δυτική Μακεδονία: «Πώς το πράσινο γίνεται μπλε» – Τα στιγμιότυπα από την περιοδεία του (Video)

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Στιγμές από την περιοδεία και τις επαφές του στη Δυτική Μακεδονία μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το βίντεο περιλαμβάνει αποσπάσματα από τις επισκέψεις του πρωθυπουργού στην περιοχή, καθώς και στιγμιότυπα από τις συναντήσεις και τις συνομιλίες που είχε κατά τη διάρκεια της περιοδείας του.

Ξεχωρίζει ένα πιο χαλαρό στιγμιότυπο, στο οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρατά μια γραβάτα και, χαμογελώντας, σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Πώς το πράσινο γίνεται μπλε».

Στο μήνυμα που συνοδεύει την ανάρτηση, ο πρωθυπουργός αναφέρεται στις προοπτικές της Δυτικής Μακεδονίας, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία της περιοχής.

«Η Δυτική Μακεδονία έχει κάθε λόγο πια να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία», έγραψε χαρακτηριστικά.

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