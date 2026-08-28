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28.08.2026 11:55

Γευσιγνωσία… τυριών από τον Κ. Μητσοτάκη στη Φλώρινα – Επισκέψεις σε επιχειρήσεις

28.08.2026 11:55
mitsotakis-tyria-ergostasio

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Στην Φλώρινα βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπου το πρωί το πρόγραμμά του περιελάμβανε περιοδεία σε επιχειρήσεις του νομού.

Είχε και τα… τυχερά του ο πρωθυπουργός καθώς η μία επίσκεψη ήταν σε επιχείρηση τυροκομικών προϊόντων στην Βιομηχανική Περιοχή της πόλης.

Εκεί ο Κ. Μητσοτάκης δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει λίγη… γευσιγνωσία καθώς δοκίμασε -όπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ- μερικά από τα τυριά της επιχείρησης πριν συνεχίσει την περιοδεία του.

Νωρίτερα είχε επισκεφθεί μονάδα παραγωγής χαρτικών ειδών, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει μέχρι το μεσημέρι άλλες δύο επισκέψεις σε επιχειρήσεις, πριν πάει στην Πτολεμαΐδα και το απόγευμα στο νοσοκομείο της Κοζάνης, αλλά και σε κεντρικό σημείο της πόλης της Δυτικής Μακεδονίας όπου θα μιλήσει στους πολίτες.

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