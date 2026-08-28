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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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28.08.2026 08:04

Γιατί η ΝΔ πιέζει το ΠΑΣΟΚ με το θέμα της Ακρίτα

28.08.2026 08:04
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Παρότι σχεδόν σύσσωμη η αντιπολίτευση στηρίζει την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της Ε’ αντιπροέδρου της Βουλής και κατακεραυνώνει τη ΝΔ για τη στάση της, η κυβέρνηση έστρεψε τα πυρά της αποκλειστικά και μόνο στο ΠΑΣΟΚ.

Το να επαναληφθεί εδώ ο «γαλαζοπράσινος» διάλογος δεν έχει και μεγάλη ουσία: αυτό που κρατά η στήλη είναι ότι η κυβέρνηση κατηγορεί την Χαριλάου Τρικούπη ότι «παριστάνει» τη θεσμική στο θέμα Ακρίτα, ωστόσο δεν τήρησε την ίδια στάση για την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην ΤτΕ.

Πληροφορίες από Μαξίμου και Πειραιώς λένε ότι η τακτική αυτή δεν είναι τυχαία: εκτιμάται ότι κατ’ αυτό τον τρόπο η κυβέρνηση εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ να κινείται στην ίδια γραμμή με τα κόμματα της αριστεράς – και το σπρώχνει εκτός κέντρου, που είναι και η «πολύφερνη νύφη» ενόψει εκλογών.

Πάντως, για να τα λέμε όλα, υπάρχουν εντός ΝΔ και κάποιοι που επισημαίνουν ότι η στάση του κυβερνώντος κόμματος στο θέμα Ακρίτα όντως είναι πρωτοφανής στα κοινοβουλευτικά χρονικά και ότι υπάρχει κίνδυνος να ενισχύσει όσους κατηγορούν τη ΝΔ για αντιθεσμική στάση. Για να δούμε, λοιπόν, τι θα γίνει στην ψηφοφορία

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