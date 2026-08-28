Προκριματικά Mundobasket: Μονόδρομος η νίκη για την Εθνική κόντρα στην Ουκρανία

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Στη «μάχη του δεύτερου γύρου της προκριματικής φάσης του Mundobasket 2027 ρίχνεται σήμερα (19:00,ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) η εθνική, με πρώτο αντίπαλο στον 9ο όμιλο, την Ουκρανία, στη Ρίγα.

Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη θέλουν ν’ αφήσουν πίσω τα όσα αρνητικά συνέβησαν στον πρώτο γύρο, όταν η «επίσημη αγαπημένη» γνώρισε τρεις ήττες σε έξι αναμετρήσεις με αποτέλεσμα να βρίσκεται εκτός των τριών πρώτων θέσεων που εξασφαλίζουν την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ. Στο πρώτο «παράθυρο» του δεύτερου γύρου, αυτού του Αυγούστου, η εθνική θέλει πάση θυσία δύο νίκες, αρχής γενομένης με την Ουκρανία και εν συνεχεία απέναντι στην ισχυρή Ισπανία, στο Telekom Center Athens (31/8, 19:00) για να ξαναμπεί σε τροχιά πρόκρισης και να είναι παρούσα στο Κατάρ!

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, πήρε στη Ρίγα, μαζί του ενόψει του κρίσιμου αγώνα με την Ουκρανία, για την 1η αγωνιστική της δεύτερης φάσης, στον 9ο όμιλο, δώδεκα παίκτες. Ο Δημήτρης Φλιώνης δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του και δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα σε κάποια αναμέτρηση, ενώ εκτός αποστολής έμειναν και οι Δημήτρης Μωραΐτης και Νίκος Περσίδης.

Οι δώδεκα διεθνείς για τον αγώνα της εθνικής με την Ουκρανία (σ.σ. ο κανονισμός δεν αποκλείει αλλαγές από αγώνα σε αγώνα στο ίδιο «παράθυρο») είναι οι εξής: Κώστας Παπανικολάου, Νικ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζήπογλου και Αντώνης Καραγιαννίδης.

Η εθνική διεκδικεί την 4η νίκη της, έχοντας μείνει χαμηλά στον βαθμολογικό πίνακα με ρεκόρ νικών-ηττών 3-3, κι ενώ η Ουκρανία βρίσκεται στο 4-2 και στη 2η θέση μαζί με το Μαυροβούνιο (4-2), πίσω από την πρώτη Ισπανία (5-1). Η εθνική ισοβαθμεί με Πορτογαλία και Γεωργία (3-3).

Στον πρώτο γύρο των ευρωπαϊκών προκριματικών, οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στον δεύτερο γύρο, όπου θα συνεχιστεί η διαδικασία διεκδίκησης των 12 εισιτηρίων που αντιστοιχούν στην Ευρώπη.

Στον νέο γύρο, οι ομάδες έχουν σχηματίσει τέσσερις ομίλους των έξι ομάδων, με τις βαθμολογίες να ξεκινούν από τα αποτελέσματα που μεταφέρονται από την πρώτη φάση, γεγονός που διαμορφώνει ήδη ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σκηνικό.

Στους άλλους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής του 9ου Ομίλου η Γεωργία υποδέχεται το Μαυροβούνιο και η Ισπανία την Πορτογαλία.

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