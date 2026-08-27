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27.08.2026 23:20

Europa League: Ο ΟΦΗ νίκησε 2-0 την ΤΣΣΚΑ στη Σόφια και προκρίθηκε στη League Phase

27.08.2026 23:20
ofi cska

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Με δύο νίκες ο ΟΦΗ προκρίθηκε στη League Phase του Europa League. Η πορεία-όνειρο της ομάδας του Κόντη συνεχίζεται, με τους Κρητικούς να επικρατούν 2-0 της ΤΣΣΚΑ στη Σόφια και σε συνδυασμό με το 3-0 του πρώτου αγώνα, πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Τα γκολ πέτυχαν οι Νους (36΄), Θεοδοσουλάκης (78΄).

Σαν έμπειρη ευρωπαϊκή ομάδα, ο ΟΦΗ απορρόφησε την πίεση των γηπεδούχων στο πρώτο 20λεπτο. Υπήρξαν καλές στιγμές για την ΤΣΣΑΚ όπως το τετ-α-τετ του Πίττα με τον Χριστογεώργο που «έβγαλε» ο Έλληνας κίπερ στο 12΄, αλλά οι Κρητικοί δεν έδειξαν σε καμία περίπτωση αιφνιδιασμένοι. Αντίθετα, ισορρόπησαν σταδιακά το ματς, έχασαν μεγάλη ευκαιρία όταν ο Λαπούκοφ πρόλαβε τον Νους στο 25΄ και στη συνέχεια πήραν προβάδισμα στο 36΄. Από κόρνερ, ο Φούντας σούταρε, ο Λαπούκοφ απέκρουσε και από την ασίστ του Νικολάου ο Τιάγκο Νους έγραψε το 0-1. Το γκολ αύτο έβαζε οριστικά τέλος σε οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με την ομάδα που θα κατακτούσε την πρόκριση.

Στο 61΄ οι Βούλγαροι έχασαν την ευκαιρία να πετύχουν ένα γκολ όταν το σουτ του Εμπόνγκ «τράνταξε» το δοκάρι, αλλά ουσιαστικά είχαν παραδοθεί. Ο ΟΦΗ κυριάρχησε ολοκληρωτικά και στο 78΄ ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης στην πρώτη του επαφή, διαμόρφωσε το τελικό 0-2. Μάλιστα ο ίδιος ο νεαρός, προϊόν της Ακαδημίας του ΟΦΗ, είχε δοκάρι τρία λεπτά αργότερα.

Διαιτητής: Ιβάν Κρούζλιακ (Σλοβακία)
Κίτρινες: Ίτου, Ζορντάο, Ετό – Νικολάου

Οι ενδεκάδες:

ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ (Χρίστο Γιάνεφ): Λαπούκοφ, Μαρτίνο, Γκμπαμέν, Ιβάνοφ, Ετό, Πάστορ (46΄ Σολέ), Ζορντάο (46΄ Σβαρτς), Εμπόνγκ, Πίττας, Ίτου (56΄ Παναγιότοφ), Γοδόι.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Σιέλης (84΄ Κρίζμανιτς), Νικολάου, Ντίκμαν (84΄ Γκονθάλεθ), Αθανασίου, Μπουχαλάκης (77΄ Καραχάλιος), Ανδρούτσος, Αϊτόρ (71΄ Αποστολάκης), Φούντας, Νους (77΄ Θεοδοσουλάκης).

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