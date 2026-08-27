Πλημμύρες στο Νεπάλ: Πλησιάζουν τους 400 οι νεκροί, πάνω από 1.300 αγνοούμενοι – Φόβοι για νέο κύμα καταστροφής

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Σε αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων και την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν επιδοθεί οι αρχές στο Νεπάλ και το Θιβέτ μετά τις καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες που σάρωσαν την περιοχή των Ιμαλαΐων την Τετάρτη. Στο Νεπάλ έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 389 θάνατοι, ενώ στο Θιβέτ έχουν αναφερθεί ακόμη τρεις νεκροί.

Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι αγνοούνται, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι υπήκοοι, την ώρα που μια νέα απειλή προκαλεί έντονη ανησυχία: λίμνη που σχηματίστηκε μετά από κατολίσθηση συνεχίζει να ανεβαίνει και υπάρχει φόβος ότι το φυσικό φράγμα που συγκρατεί τα νερά μπορεί να υποχωρήσει.

Κατεστραμμένα χωριά, γέφυρες και δεκάδες χιλιόμετρα δρόμων

Οι τεράστιοι όγκοι νερού κατέβηκαν με ορμή μέσα από τις κοιλάδες, παρασύροντας σπίτια, καταστρέφοντας ολόκληρους οικισμούς και αποκόπτοντας περιοχές που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς σε πεζοπόρους και προσκυνητές.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης δυσχεραίνονται σημαντικά από την καταστροφή δεκάδων γεφυρών και περίπου 40 χιλιομέτρων οδικού δικτύου στις ορεινές περιοχές.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της αστυνομίας του Νεπάλ, οι επιβεβαιωμένοι νεκροί στη χώρα ανέρχονται σε 389, ενώ 466 τραυματίες έχουν εντοπιστεί και διασωθεί. Συνολικά 4.348 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στις πληγείσες περιοχές, ενώ 28 μέλη της αστυνομίας εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι 389 σοροί που έχουν ανασυρθεί κατανέμονται ως εξής: 17 στην περιοχή Ρασούβα, 33 στην Ντάντινγκ, 32 στην Γκόρκα, 87 στην ανατολική Ναβαλπαράσι, 28 στη Νουακότ, 137 στην Τσιτουάν, 28 στην Ταναχούν και 27 στη δυτική Ναβαλπαράσι.

Από τους 466 τραυματίες και διασωθέντες, οι 289 βρίσκονται στη Ρασούβα, οι 90 στη Νουακότ, οι τρεις στην Ντάντινγκ και οι 84 στο Κατμαντού.

Πάνω από 1.300 αγνοούμενοι – Εκατοντάδες οι ξένοι

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο αριθμός των αγνοουμένων. Η συνολική εικόνα από τις αρχές κάνει λόγο για περισσότερους από 1.300 ανθρώπους, ανάμεσά τους πάνω από 700 ξένους υπηκόους από περίπου δύο δεκάδες χώρες.

Οι επιμέρους αριθμοί που δημοσιοποιούνται από το Νεπάλ και την Κίνα δεν είναι πάντως απολύτως ξεκάθαρο αν επικαλύπτονται. Άλλες αναφορές κάνουν λόγο για περισσότερους από 900 αγνοουμένους στο Νεπάλ και τουλάχιστον 558 στο Θιβέτ.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο Τουρισμού του Νεπάλ, τουλάχιστον 517 ξένοι αγνοούνται στη χώρα, ενώ οι κινεζικές αρχές αναφέρουν ακόμη 260 αγνοούμενους ξένους στην κινεζική πλευρά.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται τουλάχιστον 178 υπήκοοι της Ινδίας, 90 Αμερικανοί, 55 Μαλαισιανοί, 56 Ουκρανοί, 35 Αυστραλοί και 33 Βρετανοί.

Η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Ανίτα Άναντ, ανακοίνωσε ότι αγνοούνται τουλάχιστον 30 Καναδοί πολίτες και μόνιμοι κάτοικοι που βρίσκονταν στο Νεπάλ και την περιοχή του Θιβέτ. Παράλληλα, πέντε επιπλέον προξενικοί υπάλληλοι αποστέλλονται στο Κατμαντού για την υποστήριξη των Καναδών και τον συντονισμό με τις τοπικές αρχές.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σουηδίας ανακοίνωσε ότι αγνοούνται ένας Σουηδός πολίτης και ένας κάτοικος της χώρας, ενώ το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει με ορισμένους Γάλλους υπηκόους, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό τους.

350 άνθρωποι διασώθηκαν από σήραγγα

Μέσα στην εικόνα καταστροφής υπήρξε και μία μεγάλη επιχείρηση διάσωσης κοντά στον ποταμό Τρισούλι.

Σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού του Νεπάλ, 350 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από σήραγγα που αποτελεί μέρος υδροηλεκτρικού έργου. Πρόκειται για εργαζομένους και κατοίκους της περιοχής.

Ο στρατός του Νεπάλ συνεχίζει τις προσπάθειες για τη διάσωση ακόμη περίπου 100 ανθρώπων που παραμένουν μέσα στη σήραγγα.

🚨 MILAGRO: Bebé de 2 años rescatado CON VIDA tras inundación en frontera China-Nepal. pic.twitter.com/hYBQ6dqu6U — Sepa Más (@Sepa_mass) August 27, 2026

Η κατάρρευση παγετώνα και το σενάριο της κατολίσθησης

Οι επιστήμονες εξακολουθούν να εξετάζουν τα ακριβή αίτια της καταστροφής.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ αποδίδει το φαινόμενο σε κατάρρευση παγετώνα, κατά την οποία ένα μεγάλο τμήμα πάγου αποκολλήθηκε και κατέρρευσε στην πλαγιά, σε συνδυασμό με κατολίσθηση.

The simulation shows how the flooding event in Nepal occurred. pic.twitter.com/E2dAucBim2 — Mumbai Rains (@rushikesh_agre_) August 27, 2026

Αξιωματούχοι του Νεπάλ ανέφεραν ότι η κατάρρευση του παγετώνα που θεωρείται ότι προκάλεσε τις ξαφνικές πλημμύρες σημειώθηκε στη νεπαλέζικη πλευρά των Ιμαλαΐων.

Βίντεο από την περιοχή καταγράφουν τεράστιους όγκους νερού να κατεβαίνουν με ορμή στα βουνά, να καλύπτουν οικισμούς και να παρασύρουν γέφυρες.

This 3 min video of Nepal Flood, captures what became the last 3 mins for a many people in a small city and Trishuli Bazar.



Everything disappeared in a flash. People, old and young, ran wherever they could, trying to escape the raging and imminent death.



Schoolchildren ran som… pic.twitter.com/t03O3kLXHY — Abhishek Jha (@abhishekjha157) August 27, 2026

Φόβοι ότι θα σπάσει το φυσικό φράγμα

Την ίδια στιγμή, οι αρχές προειδοποιούν για έναν δεύτερο, εξαιρετικά σοβαρό κίνδυνο.

Στο συνοριακό πέρασμα του Γκιρόνγκ έχει δημιουργηθεί λίμνη από νερά που εγκλωβίστηκαν πίσω από φυσικό φράγμα, το οποίο σχηματίστηκε μετά την κατολίσθηση.

Το υπουργείο Υδάτινων Πόρων της Κίνας προειδοποίησε ότι υπάρχει «υψηλός κίνδυνος» το φράγμα να υποχωρήσει, προκαλώντας νέες πλημμύρες στις περιοχές που βρίσκονται χαμηλότερα.

Οι κινεζικές αρχές ενεργοποίησαν επίπεδο IV αντιμετώπισης πλημμυρών, ενώ η ανησυχία εντείνεται και από την πιθανότητα νέων καταιγίδων που συνδέονται με τους μουσώνες τις επόμενες ημέρες.

Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στο Θιβέτ

Στο ήδη βαρύ κλίμα προστέθηκε και σεισμική δόνηση που καταγράφηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Θιβέτ.

Σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης και το Κέντρο Σεισμολογικών Δικτύων της Κίνας, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,7 και σημειώθηκε στην περιοχή Ναγκτσού.

Το επίκεντρό του βρισκόταν εκατοντάδες χιλιόμετρα βορειότερα από τις περιοχές των Ιμαλαΐων που επλήγησαν από τις πλημμύρες και δεν υπήρξε άμεση σύνδεσή του με την καταστροφή.

🇳🇵🇨🇳 #Népal #Tibet | CATASTROPHE NATURELLE



Plus de 350 morts après une crue dévastatrice dans l’Himalaya



Une gigantesque masse de glace, de roches et de boue s’est abattue mercredi 26 août sur une rivière de l’Himalaya, provoquant une crue éclair meurtrière à la frontière entre… pic.twitter.com/yIcKiU00sS — Ikiriho (@Ikiriho) August 27, 2026

Αγωνία για δεκάδες προσκυνητές

Ανάμεσα στους αγνοουμένους βρίσκονται και 77 άνθρωποι που συμμετείχαν σε πνευματικό προσκύνημα του Ιδρύματος Isha, καθώς και τρεις εθελοντές του οργανισμού.

Στην έδρα του Ιδρύματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο ΜακΜίνβιλ του Τενεσί, συγγενείς και μέλη της κοινότητας περιμένουν νέα από τις επιχειρήσεις έρευνας.

Η Λέσλι Κρέσπι, υπεύθυνη επικοινωνίας της κοινότητας, η οποία έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν το ίδιο προσκύνημα, περιέγραψε το ταξίδι ως μία από τις σημαντικότερες πνευματικές εμπειρίες για όσους συμμετέχουν. Όπως ανέφερε, μετά τις εικόνες της καταστροφής οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων εξασθενούν, ενώ οι οικογένειες βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.

Πολλοί από τους αγνοούμενους είχαν προηγουμένως περάσει από τις εγκαταστάσεις του οργανισμού για προγράμματα γιόγκα και διαλογισμού.

Παράλληλα, ανθρώπινες ιστορίες πίσω από την τραγωδία έρχονται συνεχώς στο φως. Νεπαλέζος που ζει στο Αμπερντίν της Σκωτίας ανέφερε ότι έχασε τρία στενά μέλη της οικογένειάς του, ενώ άνδρας από το ανατολικό Λονδίνο αγωνιά για την αδελφή του, η οποία είχε ταξιδέψει για το πρώτο της προσκύνημα και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Συγκλονίζει Έλληνας κάτοικος του Νεπάλ: Εδώ μιλούν για χιλιάδες νεκρούς, αυτό που έγινε ήταν φοβερό

Την κατάσταση που επικρατεί στο Νεπάλ μετά το «τσουνάμι» λάσπης περιέγραψε ο Έλληνας κάτοικος της Πουκάρα, Δημήτρης Γιαννόπουλος, μεταφέροντας την εικόνα από την περιοχή και κάνοντας λόγο για μια πρωτοφανή καταστροφή που έχει αφήσει πίσω της εκατοντάδες νεκρούς και αγνοούμενους.



«Αυτό που έγινε στο Νεπάλ ήταν φοβερό», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν από το πρωί. «Στις 09:00 έσπασε ένα φράγμα και έφυγαν τόνοι νερού. Κατέβηκε ένας χείμαρρος και πήρε παραμάζωμα χωριά, πόλεις, γέφυρες. Έγινε τεράστια καταστροφή και μόλις τώρα έχει ηρεμήσει», είπε μιλώντας στον Alpha.







Ο Δημήτρης Γιαννόπουλος περιέγραψε το μέγεθος του φαινομένου, το οποίο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου των μουσώνων, τονίζοντας ωστόσο ότι η ένταση της καταστροφής ήταν εξαιρετική. «Είναι η εποχή των μουσώνων, αλλά αυτό ήταν φοβερό. Έφυγε μια τεράστια λίμνη μέσα στο ποτάμι», σημείωσε, αποτυπώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ορμή με την οποία τα νερά παρέσυραν ό,τι βρέθηκε στο πέρασμά τους.



Ο κ. Γιαννακόπουλος ανέφερε επίσης ότι μέχρι στιγμής και μετά από επικοινωνία του με τις αρμόδιες προξενικές αρχές «δεν υπάρχει Έλληνας ή Κύπριος στη λίστα των αγνοουμένων».

Διεθνής κινητοποίηση για βοήθεια και επιζώντες

Με τις βασικές υποδομές κατεστραμμένες και ολόκληρες κοινότητες αποκομμένες, η διεθνής κοινότητα επιχειρεί να ενισχύσει τις προσπάθειες παροχής βοήθειας στις πληγείσες περιοχές.

Οι έρευνες για τους αγνοουμένους συνεχίζονται τόσο στο Νεπάλ όσο και στο Θιβέτ, με την επιχείρηση να περιπλέκεται από το δύσβατο ανάγλυφο, τις κατεστραμμένες οδικές συνδέσεις και τον κίνδυνο νέων ακραίων καιρικών φαινομένων.

Ταυτόχρονα, η πιθανότητα υποχώρησης του φυσικού φράγματος στο Γκιρόνγκ κρατά τις αρχές σε συναγερμό, καθώς ένα νέο κύμα νερού θα μπορούσε να πλήξει περιοχές που ήδη μετρούν εκατοντάδες νεκρούς και περισσότερους από χίλιους αγνοουμένους.

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