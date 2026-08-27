Γερμανία: Νέα επίθεση σε σχολείο στο Βρανδεμβούργο – Δύο νεκροί, ανάμεσά τους μια μαθήτρια – Συνελήφθη ο δράστης

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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη σε ιδιωτικό σχολείο στην περιοχή Γκόζεν- Νόι Τσιτάου του Βρανδεμβούργου, όπως μετέδωσε η τοπική εφημερίδα Märkische Allgemeine Zeitung.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο δράστης έχει συλληφθεί και στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

#Eilnews

Wir sind aktuell in Gosen – Neu Zittau (LOS) an einer Schule zusammen mit dem Rettungsdienst im Einsatz. Nähere Informationen folgen. pic.twitter.com/FYbl5hFgv2 — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) August 27, 2026

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι τα θύματα είναι μια 18χρονη μαθήτρια και ένας 30χρονος άνδρας, που προσπάθησε να σταματήσει τον δράστη και ότι ο 19χρονος δράστης ήταν ο πρώην σύντροφος της μαθήτριας.

Η αστυνομία του Βρανδεμβούργου βρίσκεται στο σημείο και έχει ασφαλίσει την περιοχή γύρω από το σχολείο. Πυροσβέστες και πολλά ασθενοφόρα έχουν επίσης κληθεί στο σημείο.

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, έχουν ζητηθεί επίσης δύο ελικόπτερα διάσωσης. Το προσωπικό έκτακτης ανάγκης έχει τοποθετήσει οθόνες στην αυλή του σχολείου για να εμποδίζει τη θέα.

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