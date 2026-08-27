Προειδοποίηση της Μόσχας σε Βρετανία και Γαλλία: «Παίζετε με τη φωτιά»

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Η Ρωσία δήλωσε ότι θα μπορούσε να προβεί σε αντίποινα κατά του Ηνωμένου Βασιλείου για την υποστήριξή του στο Κίεβο, χτυπώντας στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός Ουκρανίας, εν μέσω αναφορών ότι ο διευθυντής της CIA προειδοποίησε το Κρεμλίνο να μην επιτεθεί στο ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια μυστικής επίσκεψης αυτή την εβδομάδα.

Ο Άντι Μπέρναμ, πρωθυπουργός της Βρετανίας, δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα επιτρέψει στο Κίεβο πρόσβαση σε απόρρητη τεχνολογία για να ξεκινήσει τη δική του παραγωγή πυραύλων κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Storm Shadow. Η Γαλλία συμφώνησε επίσης να προμηθεύσει τεχνολογία πυραύλων. Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, δήλωσε την Πέμπτη ότι η Βρετανία και η Γαλλία «παίζουν με τη φωτιά».

Απαντώντας στις τελευταίες ρωσικές απειλές, αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας επανέλαβε την υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Ουκρανία.

«Η Βρετανία στέκεται δίπλα στην Ουκρανία και δεσμευόμαστε να παρέχουμε τον εξοπλισμό που χρειάζεται η Ουκρανία για να αμυνθεί έναντι της παράνομης εισβολής του Πούτιν. Η Ρωσία δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία για την αποφασιστικότητα αυτής της κυβέρνησης να αντισταθεί στη ρωσική επιθετικότητα, στην Ουκρανία και κατά του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων μας», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι η επίσκεψη του Τζον Ράτκλιφ, επικεφαλής της CIA, στη Μόσχα την Τρίτη ακολούθησε μια εκτίμηση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών ότι η Ρωσία θα μπορούσε να σχεδιάζει να δοκιμάσει το ΝΑΤΟ με μια περιορισμένη επίθεση σε μια συμμαχική χώρα. Αυτό θα μπορούσε να κυμαίνεται από μια κυβερνοεπίθεση έως μια μικρής κλίμακας εισβολή, πιθανώς σε μια χώρα της Βαλτικής.

Η Ρωσία έχει εξαπολύσει συχνές απειλές κατά των δυτικών συμμάχων της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια του πολέμου, συμπεριλαμβανομένων ελαφρώς συγκαλυμμένων πυρηνικών απειλών και άλλων που προφανώς στοχεύουν διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο.

Κληθείς να σχολιάσει τις αναφορές για την επίσκεψη του Ράτκλιφ ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, δήλωσε: «Πολύ υλικό αυτού του είδους τρομακτικής ιστορίας δημοσιεύεται αυτή τη στιγμή. Φυσικά, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και καμία σχέση με τις προθέσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Πιστεύεται ότι η Ρωσία εξετάζει μια περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου της με την Ουκρανία μετά από μήνες κλιμάκωσης των ουκρανικών επιθέσεων στις υποδομές διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας και σε άλλες εγκαταστάσεις, οι οποίες επιβάλλουν αυξανόμενο οικονομικό κόστος.

Το Κρεμλίνο έχει υιοθετήσει ολοένα και πιο κλιμακούμενη ρητορική, μεγάλο μέρος της οποίας απευθύνεται σε εγχώριο κοινό, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει φτάσει σε τέλμα.

Η αναφερόμενη προειδοποίηση του Ράτκλιφ αντικατόπτριζε μια προειδοποίηση που είχε κάνει ο προκάτοχός του, Γουίλιαμ Μπερνς, το 2021 πριν από την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία – την οποία η Μόσχα αρνήθηκε επίσης ότι σκέφτεται.

Οι ανησυχίες για τις προθέσεις της Μόσχας έχουν αυξηθεί εν μέσω της αύξησης των περιστατικών ρωσικού υβριδικού πολέμου που αποδίδεται στη Μόσχα σε όλη την Ευρώπη, από κυβερνοεπιθέσεις και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έως εμπρησμούς, σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την υποστήριξη των πολεμικών προσπαθειών της Ουκρανίας.

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ προσπάθησαν να υποβαθμίσουν τη συνάντηση του Ράτκλιφ με τους Ρώσους ομολόγους του: Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την Τετάρτη την επίσκεψη ως «ημι-ρουτίνα». Ωστόσο, η ασυνήθιστη φύση της συνάντησης έχει προκαλέσει έντονες εικασίες στη Δύση και τη Ρωσία.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ που γειτνιάζουν με τη Ρωσία έχουν κινηθεί γρήγορα για να αυξήσουν τη στρατιωτική τους ετοιμότητα. Η Πολωνία ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι παρέλαβε την πρώτη αποστολή των νοτιοκορεατικών αρμάτων μάχης Black Panther, τα οποία θα αναπτυχθούν κοντά στα σύνορα με την περιοχή Καλίνινγκραντ της Ρωσίας.

Ο Cezary Tomczyk, αναπληρωτής υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι η Βαρσοβία προετοιμαζόταν για την πιθανότητα μιας πλήρους σύγκρουσης.

Ο Tomczyk δήλωσε: «Προετοιμαζόμαστε για πόλεμο, ελπίζοντας ότι δεν θα συμβεί ποτέ».

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