Διαγωνισμός Καινοτομίας για Νεοφυείς Επιχειρήσεις στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence – AI) και των τεχνολογιών Εκτεταμένης Πραγματικότητας (Extended Reality – XR)

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Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ) προσκαλεί νεοφυείς επιχειρήσεις και καινοτόμες επιχειρηματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence – AI) και των τεχνολογιών Εκτεταμένης Πραγματικότητας (Extended Reality – XR) να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό Καινοτομίας, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:00-15:00, στο πλαίσιο της συμμετοχής του Ιδρύματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2026, στο περίπτερο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η πρωτοβουλία έχει στόχο να αναδείξει νέες επιχειρηματικές ιδέες και εφαρμογές που αξιοποιούν τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης και των τεχνολογιών XR, δημιουργώντας λύσεις με προοπτικές ανάπτυξης και ουσιαστικό αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία. Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού διαθέτει πολυετή εμπειρία και σημαντική τεχνογνωσία στην αξιοποίηση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, ιδιαίτερα στους τομείς της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, των διαδραστικών εφαρμογών και των ψηφιακών εμπειριών. Μέσα από πρωτοποριακές παραγωγές και υποδομές, όπως η «Θόλος», το ΙΜΕ έχει επενδύσει διαχρονικά στη σύνδεση της τεχνολογικής καινοτομίας με τη γνώση, τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα. Με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό επιδιώκει να μεταφέρει αυτή την εμπειρία στο οικοσύστημα της νέας επιχειρηματικότητας και να προσφέρει χώρο προβολής και ανάπτυξης σε ομάδες που δημιουργούν τις εφαρμογές του αύριο.



Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχειρηματικές ομάδες που αναπτύσσουν προϊόντα, υπηρεσίες ή εφαρμογές με βασικό άξονα:

• την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI),

• την Εικονική Πραγματικότητα (VR),

• την Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR),

• ή ευρύτερα τις τεχνολογίες Extended Reality (XR).



Οι προτάσεις μπορούν να αφορούν οποιονδήποτε κλάδο εφαρμογής, με έμφαση στην καινοτομία, την τεχνολογική αρτιότητα, τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης και τις προοπτικές ανάπτυξης.



Διαδικασία συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους έως και την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026, αποστέλλοντας email στη διεύθυνση [email protected].



Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει:

• σύντομη παρουσίαση της επιχείρησης ή της επιχειρηματικής ομάδας,

• περιγραφή του προϊόντος, της υπηρεσίας ή της επιχειρηματικής ιδέας,

• παρουσίαση της τεχνολογίας που αξιοποιείται,

• στοιχεία των μελών της ομάδας και στοιχεία επικοινωνίας,

• σύντομο παρουσίαση/pitch deck, εφόσον υπάρχει.



Ο Διαγωνισμός:

Οι ομάδες που θα επιλεγούν θα παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους πρόταση ενώπιον της κριτικής επιτροπής και του κοινού της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.



Κάθε συμμετέχων θα έχει στη διάθεσή του:

5 λεπτά για την παρουσίαση (pitching) της πρότασής του, τα οποία θα ακολουθούνται από ερωτήσεις της κριτικής επιτροπής.



Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί με βάση, μεταξύ άλλων, τον βαθμό καινοτομίας, την αξιοποίηση των τεχνολογιών AI/XR, την ωριμότητα και εφαρμοσιμότητα της πρότασης, τις δυνατότητες ανάπτυξης και το επιχειρηματικό της μοντέλο.



Βραβεία:

Στις τρεις προτάσεις που θα διακριθούν θα απονεμηθούν δωροεπιταγές της Πλαίσιο Computers, ως εξής:

1ο Βραβείο: 1.000 ευρώ

2ο Βραβείο: 500 ευρώ

3ο Βραβείο: 300 ευρώ



Επιπλέον, το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού θα αναλάβει την υποστήριξη των νικητών και μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, αξιοποιώντας το δίκτυο συνεργασιών, την εμπειρία και την τεχνογνωσία του. Η υποστήριξη θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δικτύωση με επιχειρήσεις, επενδυτές, θεσμικούς και τεχνολογικούς φορείς, καθοδήγηση για την περαιτέρω ανάπτυξη και ωρίμανση των προτάσεών τους, καθώς και διασύνδεση με δυνητικές πηγές χρηματοδότησης και επενδυτικές ευκαιρίες. Στόχος είναι οι διακριθείσες ομάδες να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην εξέλιξη, την εξωστρέφεια και την εμπορική αξιοποίηση των λύσεών τους.



Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 3 Σεπτεμβρίου 2026

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 6 Σεπτεμβρίου 2026, 14:00-15:00,

Τοποθεσία: Περίπτερο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης



Χορηγός:

Πλαίσιο Computers



Χορηγοί Επικοινωνίας:

Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων | Athens

Startupper





ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ



Διαδικασία Αξιολόγησης:

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπή εμπειρογνωμόνων βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων (καινοτομία, αντίκτυπος, εφικτότητα κ.ά.).

Η απόφαση της επιτροπής είναι τελική και δεν επιδέχεται ένσταση.



Πνευματικά Δικαιώματα:

Οι συμμετέχοντες διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα των προτάσεών τους.

Με τη συμμετοχή τους, παρέχουν στους διοργανωτές το δικαίωμα να χρησιμοποιούν συνοπτικά στοιχεία των προτάσεων για σκοπούς προβολής και επικοινωνίας της δράσης.



Εμπιστευτικότητα:

Οι διοργανωτές δεσμεύονται να τηρούν εμπιστευτικές τις πληροφορίες που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό στο πλαίσιο της αξιολόγησης.



Υλοποίηση & Συνεργασία:

Οι ομάδες που θα διακριθούν ενδέχεται να κληθούν να συνεργαστούν με το το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, υπό όρους που θα συμφωνηθούν ξεχωριστά.



Αποποίηση Ευθύνης:

Οι διοργανωτές δεν φέρουν ευθύνη για:

• τυχόν τεχνικά προβλήματα κατά την υποβολή

• απώλεια δεδομένων

• ζητήματα που σχετίζονται με δικαιώματα τρίτων



Τροποποιήσεις:

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τους όρους, το χρονοδιάγραμμα ή να ακυρώσουν τη δράση, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.



Αποδοχή Όρων:

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.



Προστασία Προσωπικών Δεδομένων:

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες της διοργάνωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (GDPR).



Για περισσότερες πληροφορίες

Αννίτα Βορεάδου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού,

Τ.: 212 254 0444, e-mail: [email protected]

Νατάσα Ευσταθιάδη, Γραφείο Τύπου Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού,

Τ. 212 254 0444, e-mail: [email protected]