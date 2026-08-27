Τραμπ στο Axios: Δεν ανησυχώ ότι η Ρωσία θα επιτεθεί στο ΝΑΤΟ

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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios σε τηλεφωνική συνέντευξη την Πέμπτη ότι δεν ανησυχεί ότι η Ρωσία θα επιτεθεί σε χώρες του ΝΑΤΟ.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν ανησυχήσει ιδιαίτερα και έχουν προειδοποιήσει δημόσια ότι η Μόσχα θα μπορούσε να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ – και τη δέσμευση του Τραμπ στο Άρθρο 5, τη ρήτρα συλλογικής άμυνας της συμμαχίας – μέσω μιας περιορισμένης επίθεσης ή άλλων στρατιωτικών προκλήσεων.

Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, πραγματοποίησε ένα μυστικό ταξίδι στη Μόσχα την Τρίτη και συναντήθηκε με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Ναρίσκιν.

Αρκετά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η επίσκεψη ήταν μια προσπάθεια να προειδοποιηθεί η Μόσχα να μην επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ.

Αλλά ο Τραμπ αμφισβήτησε αυτές τις αναφορές, λέγοντας στο Axios ότι ο Ράτκλιφ δεν έδωσε καμία τέτοια προειδοποίηση.

«Δεν ανησυχώ… καθόλου. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε για μια πιθανή ρωσική πρόκληση εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ.

Ο πρόεδρος χαρακτήρισε το ταξίδι του Ράτκλιφ «τυπική επαγγελματική δραστηριότητα» και εξέφρασε την απορία του για τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης σχετικά με αυτό. «Ο Ράτκλιφ βλέπει τον Ρώσο ομόλογό του μία φορά κάθε έξι μήνες ή μία φορά το χρόνο. Έχουν πολύ καλή σχέση. Δεν υπήρξε κανένα μήνυμα και δεν υπήρχε τίποτα ασυνήθιστο», είπε ο Τραμπ.

Ο Ναρίσκιν, διευθυντής της ρωσικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών, επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι συναντήθηκε με τον Ράτκλιφ κατά την επίσκεψή του στη Μόσχα.

Είπε ότι οι συνομιλίες ήταν «τακτικό μέρος της εργασίας τους» και ότι «δεν υπήρχε τίποτα το ασυνήθιστο». Ο Ναρίσκιν είπε ότι συζήτησε «θέματα πληροφοριών» με τον Ράτκλιφ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο Axios τον Ιούλιο ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σχεδιάζει μια μαζική κινητοποίηση 500.000 στρατιωτών τους επόμενους μήνες για μια ανανεωμένη επίθεση στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι ισχυρίστηκε ότι η Ρωσία κατασκευάζει επίσης υποδομές για 30.000 επιπλέον στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα που θα σταλούν για να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εισήλθαν στον εναέριο χώρο αρκετών μελών του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Ρουμανίας και της Πολωνίας, καταρρίφθηκαν.

Την Πέμπτη, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία «παίζουν με τη φωτιά» παρέχοντας τεχνολογία που επιτρέπει στην Ουκρανία να διεξάγει επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Ένας εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών απείλησε να χτυπήσει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός Ουκρανίας σε αντίποινα για τη στρατιωτική βοήθεια του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Ουκρανία.

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