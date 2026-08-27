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27.08.2026 21:11

Η Σίντνεϊ Σουίνι μετρά αντίστροφα για τα 29α γενέθλιά της και καλεί τους fans της να γιορτάσουν μαζί της με τη νέα συλλογή εσωρούχων της (Video)

27.08.2026 21:11
sweeney

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Από… νωρίς άρχισε να γιορτάζει τα γενέθλιά της η Σίντνεϊ Σουίνι, καθώς, αν και μεσολαβούν ακόμη αρκετές ημέρες μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, που θα «κλείσει» τα 29 της χρόνια, η ίδια έχει ήδη μπει σε εορταστικό κλίμα.

Με αφορμή τα επερχόμενα γενέθλιά της, η γνωστή ηθοποιός κάλεσε τους θαυμαστές της να γιορτάσουν μαζί της, παρουσιάζοντας τη νέα συλλογή εσωρούχων της με την ονομασία Syrn.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Σουίνι δημιουργεί ένα σκηνικό γενεθλίων: Ετοιμάζει μια τούρτα, σβήνει τα κεράκια και στη συνέχεια ποζάρει κρατώντας μπαλόνια.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του βίντεο κάνει διαφορετικές εμφανίσεις, φορώντας εσώρουχα της νέας της συλλογής σε μαύρο, λευκό, γαλάζιο και ροζ χρώμα.

«Γιορτάστε μαζί μου τον μήνα των γενεθλίων μου με τη νέα μου συλλογή. Κυκλοφορεί την 1η Σεπτεμβρίου», έγραψε η ηθοποιός, προωθώντας τη νέα σειρά εσωρούχων της και ενημερώνοντας το κοινό της για την ημερομηνία κυκλοφορίας.

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