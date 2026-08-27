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27.08.2026 12:54

Sandra Bullock: Το strapless φόρεμα «αποκάλυψε» το τατουάζ για τα παιδιά και τον σύντροφό της που πέθανε από ALS (video)

27.08.2026 12:54
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Ένα τατουάζ στον ώμο της, το οποίο φαίνεται ότι αποτελεί φόρο τιμής στα δύο παιδιά και στον αείμνηστο σύντροφό της, Μπράιαν Ράνταλ αποκάλυψε η Σάντρα Μπούλοκ.

Η ηθοποιός εμφανίστηκε στην πρεμιέρα του «Practical Magic 2» στο Λονδίνο, μαζί με τις συμπρωταγωνίστριές της Νικόλ Κίντμαν, Τζόι Κινγκ και Μέισι Γουίλιαμς, φορώντας ένα στράπλες φόρεμα. Τη στιγμή που πόζαρε μπροστά στους φωτογράφους στο κόκκινο χαλί, αποκαλύφθηκε και το τατουάζ της που παραπέμπει στον Μπράιαν Ράνταλ και τα δύο παιδιά της.

Η ηθοποιός έχει «χτυπήσει» στον ώμο της τα γράμματα «L» και «B», τα οποία είναι μπλεγμένα μεταξύ τους, μαζί με έναν εκθέτη με τον αριθμό δύο, που παραπέμπουν στα αρχικά του 16χρονου γιου της Λούις, της 12χρονης κόρης της Λάιλα και του Μπράιαν Ράνταλ, ο οποίος πέθανε το 2023 σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από τριετή μάχη με την ALS.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο podcast «SmartLess» η Σάντρα Μπούλοκ είχε αναφερθεί στον τρόπο που τα παιδιά της διαχειρίστηκαν τη διάγνωση του συντρόφου της με τη νόσο, μέχρι και τη στιγμή που έφυγε από τη ζωή.

«Είχαν πλήρη επίγνωση. Απόλυτη επίγνωση, γιατί τελικά, όταν υπάρχει μια κατάσταση όπου κάποιος είναι κατάκοιτος, όλοι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα», ανέφερε αρχικά, σημειώνοντας: «Ο Λούις το διαχειρίστηκε πολύ διαφορετικά από τη Λάιλα. Περίπου δύο χρόνια πριν πεθάνει ο Μπράιαν, κατάλαβε ότι ήταν μια κατάσταση στην οποία δεν ήταν υγιές για εκείνον να βρίσκεται».

Η ηθοποιός επισήμανε ακόμη: «Η Λάιλα, από την άλλη πλευρά, ήταν περισσότερο δεμένη μαζί του μέχρι περίπου έξι μήνες πριν από το τέλος. Και τότε μου είπε “Μπορείς, σε παρακαλώ, να λες όχι όταν με παίρνουν τηλέφωνο για να πάω να τον επισκεφθώ;”. Και της είπα “Φυσικά”. Και της είπα “Αλλά αν θέλεις να πας να τον επισκεφθείς, θα έρθω μαζί σου και θα είμαι ακριβώς εκεί. Και αν θέλεις να φύγεις, θα είμαι εκεί”».

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