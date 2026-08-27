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27.08.2026 13:58

Εύβοια: Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Ιστιαία

27.08.2026 13:58
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Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κάτω Μονοκαρυά στην Ιστιαία Ευβοίαςη οποία ωστόσο οριοθετήθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:15 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα και για την αεροπυρόσβεση 2 αεροσκάφη.

Συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Ιστιαίας.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

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