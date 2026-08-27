Σύρος: Άλυτο μυστήριο η επίθεση της διασώστριας πριν πέσει νεκρή από μαχαιριά – Νέο βίντεο ντοκουμέντο

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Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από την εισβολή της διασώστριας στο σπίτι ζευγαριού στη Σύρο, που τελικά είχε αποτέλεσμα τον δικό της θάνατο, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Το Open μετέδωσε βίντεο από κάμερα ασφαλείας πάνω από το σπίτι όπου έγινε η επίθεση, όπου φαίνεται η διασώστρια να φοράει μπλε γάντια και να κρατάει το μαχαίρι. Αρχικά ακούει να δει αν είναι κανείς στο σπίτι και μετά εισβάλει μέσα κρατώντας το μαχαίρι.

Η γυναίκα που ήταν στο σπίτι αρχίζει να ουρλιάζει καθώς δεχόταν επίθεση, ενώ αμέσως μετά η διασώστρια τρέχει να γλιτώσει από τον άνδρα του σπιτιού, που αρχικά της πετάει μια καρέκλα και μετά την κυνηγάει για να βρεθεί τελικά η 41χρονη νεκρή.

Οι αστυνομικοί ακόμη δεν έχουν καταλήξει στο κίνητρο του θύματος: αν ήταν απόπειρα ληστείας ή κάτι παραπάνω, ενώ ακόμη -όπως δήλωσε η Κωνσταντία Δημογλίδου– δεν είναι ξεκάθαρο αν το θύμα μαχαιρώθηκε μέσα στο σπίτι ή έξω από αυτό. Σε κάθε περίπτωση, στο βίντεο φαίνεται να τρέχει γρήγορα έξω από το σπίτι.

Επίσης, η εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας ανέφερε πως η διασώστρια διέθετε και αεροβόλο όπλο στη τσάντα της, ενώ κρατούσε και μια σακούλα σκουπιδιών στα χέρια. Τέλος, διερευνάται ακόμη η ακριβής σχέση των τριών καθώς μέχρι στιγμής είναι γνωστό ότι γνωρίζονταν λόγω των παιδιών τους που έκαναν παρέα.

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