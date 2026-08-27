Γερμανία: «Μαύρο» ρεκόρ θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη – Πάνω από 15.800 νεκροί φέτος, σοκάρουν τα επίσημα στοιχεία

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Περισσότεροι από 15.800 άνθρωποι – αριθμός ρεκόρ – έχουν πεθάνει φέτος στη Γερμανία από αιτίες οι οποίες σχετίζονται με τις ακραία υψηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Όπως ανακοίνωσε στην εβδομαδιαία έκθεσή του το Ινστιτούτο «Ρόμπερτ Κοχ», επλήγησαν κυρίως άτομα άνω των 75 ετών, τα οποία αντιμετώπιζαν προϋπάρχουσες παθήσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, διευκρινίζει το Ινστιτούτο, δεν οδηγεί η ζέστη στον θάνατο, π.χ. μέσω θερμοπληξίας, αλλά πρόκειται για συνδυασμό υψηλής θερμοκρασίας και καρδιαγγειακών, πνευμονικών ή νεφρικών παθήσεων.

Some 15,800 people have died from heat in Germany up to mid-August this year, according to the country's Robert Koch Institute (RKI) https://t.co/ckM2ey7ct5 — dpa news agency (@dpa_intl) August 27, 2026

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, 9.600 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της ιδιαίτερα ζεστής 26ης ημερολογιακής εβδομάδας, από 22 έως 28 Ιουνίου, όταν το θερμόμετρο ξεπέρασε τους 40 βαθμούς σε πολλές περιοχές της χώρας. Μεταξύ τέλους Ιουλίου και 16ης Αυγούστου, περίπου 4.000 θάνατοι σχετίζονταν επίσης με τη ζέστη.

Heat waves claim thousands of lives in Europe.Record numbers in Germany & Spain. According to the weekly report issued by the Robert Koch Institute, the German health authority, 9,600 of those deaths were recorded during the week of June 22-28, and in Spain, about 4,500. pic.twitter.com/g60mxRrfKl — Valhalla (@ELMObrokenWings) August 20, 2026

Οι συνέπειες των υψηλών θερμοκρασιών και της παρατεταμένης ξηρασίας απασχόλησαν και τη διήμερη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να τονίζει ωστόσο ότι τα αναγκαία μέτρα αποτελούν ευθύνη των κρατιδίων…

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