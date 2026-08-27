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27.08.2026 12:10

Φωτιά σε δασική έκταση στη Χίο – Ήχησε το 112 στο Βίκι για ετοιμότητα, επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα (video)

27.08.2026 12:10
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Πηγή: politischios.gr

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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης (27/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκι της Χίου, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να κινητοποιούνται για την αντιμετώπισή της.

Μάλιστα, ενεργοποιήθηκε και το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων. Συγκεκριμένα, όσοι βρίσκονται στην περιοχή Βίκι της Περιφερειακής Ενότητας Χίου καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί οικισμό ή υποδομές.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου.

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