Για ένατη φορά έπεσε τμήμα της οροφής στο Θριάσιο Νοσοκομείο – Τι καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

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Ένα ακόμη συμβάν πτώσης τμήματος της οροφής στο Θριάσιο νοσοκομείο, καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων σε επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Μάλιστα το προεδρείο του Σωματείου επισημαίνει ότι πρόκειται για το ένατο συνεχόμενο περιστατικό που έχουν συμβεί σε διάφορα σημεία του νοσοκομείου, τους τελευταίους μήνες και αυτό αποδεικνύει ότι δεν είναι μεμονωμένο γεγονός αλλά οφείλεται στην ανεπαρκή κτηριακή συντήρηση.

Αναλυτικά στην επιστολή του το σωματείο των εργαζομένων αναφέρει ότι τη νύχτα της Τετάρτης 26 Αυγούστου, στο διάδρομο που οδηγεί στους κοιτώνες των γιατρών, στο ισόγειο του Θριάσιου νοσοκομείου, έπεσε μέρος από την ψευδοροφή: «Γεγονός που επιβεβαιώνει, για άλλη μια φορά, τις επανειλημμένες καταγγελίες του Σωματείου μας για το σοβαρότατο πρόβλημα στο κτίριο του νοσοκομείου.

Δεν πρόκειται για «μεμονωμένο περιστατικό» καθώς η ανεπαρκέστατη συντήρηση έχει προκαλέσει πτώσεις τμημάτων της οροφής σε 9 διαφορετικά τμήματα του Θριάσιου νοσοκομείου τους τελευταίους μήνες, χωρίς να έχει δοθεί ουσιαστική λύση.» σύμφωνα με την επιστολή του.

Το Σωματείο θεωρεί ότι ακόμη πιο εξοργιστικό είναι το γεγονός ότι ενώ έχει κατατεθεί αίτημα του Θριάσιου συνοδευόμενο με τεχνική μελέτη, για την πραγματοποίηση των αναγκαίων εργασιών, συντήρησης, αποκατάστασης και στεγανοποίησης, στο πλαίσιο του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης ωστόσο :«Εκκρεμεί ακόμη η έγκριση από τα αρμόδια υπουργεία.».

Σοβαρές ελλείψεις στην Τεχνική Υπηρεσία

Ταυτόχρονα παραμένει η επικίνδυνη υποστελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου όπου παραμένουν κενές το 48% των οργανικών θέσεων ενώ σε εργασιακή ομηρία διαρκείας βρίσκονται 11 συμβασιούχοι εργαζόμενοι (επικουρικοί και μέσω προγραμμάτων της ΔΥΠΑ) που αν και καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες, αντιμετωπίζουν την άρνηση όλων των κυβερνήσεων για μετατροπή των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου.

Πολλά τα κτηριακά προβλήματα σε νοσοκομεία του ΕΣΥ

Η ανεπαρκέστατη συντήρηση των κτιριακών υποδομών δεν αφορά μόνο το Θριάσιο νοσοκομείο, όπως αναφέρει το Σωματείο.

Παρόμοια προβλήματα παρουσιάζονται σε δεκάδες δημόσιες μονάδες υγείας πανελλαδικά όπως :

-Πτώση τμήματος οροφής στα νοσοκομεία Κορίνθου, Νίκαιας, Άγιος Δημήτριος, στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομείο Ηρακλείου, Λάρισας, Ρίου, Αλεξανδρούπολης, στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης στο Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου, στο 2ο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας,

–πτώση οροφής και ανελκυστήρα στο νοσοκομείο Γεννηματάς,

–πυρκαγιές στα νοσοκομεία Τζάνειο, Σωτηρία και Άγιος Ανδρέας,

– διαρροές υδάτων στο νοσοκομείο Καλαμάτας,

–διαρροή λυμάτων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου και ο κατάλογος δεν έχει τέλος…

«Αυτά είναι τα αποτελέσματα της χρόνιας υποχρηματοδότησης των δημόσιων μονάδων υγείας από όλες τις κυβερνήσεις ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, που έχει σαν συνέπεια την ανεπαρκέστατη έως ανύπαρκτη συντήρηση των κτιριακών υποδομών, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων.» όπως καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων του Θριάσιου Νοσοκομείου το οποίο ζητάει.

1. Να εγκριθούν και να προχωρήσουν άμεσα οι εργασίας αποκατάστασης και στεγανοποίησης στο κτίριο του νοσοκομείου και να ενισχυθεί άμεσα η τεχνική του υπηρεσία, με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση των συμβασιούχων συναδέλφων.

2. Να γίνεται ουσιαστικός έλεγχος και συντήρηση των κτιριακών υποδομών των δημόσιων νοσοκομείων και κέντρων υγείας, με αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης.

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