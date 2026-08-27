Θεμιστοκλέους προς Πολάκη: «Ας διαχωρίσουμε το ΕΣΥ από τα μικροπολιτικά “εγώ” του καθενός»

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«Ο κ. Πολάκης έχει κάθε δικαίωμα να ασκεί κριτική. Όχι να διαστρεβλώνει. Όχι να παραποιεί. Έχει εργαστεί και εκείνος στο σύστημα υγείας, όπως και εγώ. Μπορούμε να κρίνουμε και να συγκρίνουμε. Η ενίσχυση της δημόσιας υγείας είναι έργο που απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες. Αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενεές. Ας διαχωρίσουμε, επομένως, το ΕΣΥ από τα μικροπολιτικά «εγώ» του καθενός»

Αυτή την απάντηση δίνει ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους στον Τομεάρχη Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλο Πολάκη, με αφορμή την ανάρτηση του τελευταίου στο FB για τα προβλήματα και τις ελλείψεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ο Υφυπουργός μάλιστα παρέθεσε μια σειρά από τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, για τις κλίνες στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), τις ανακαινίσεις στις υγειονομικές δομές, τα νέα νοσοκομεία που χτίζονται ή έχουν δρομολογηθεί, τις προσλήψεις σε υγειονομικό προσωπικό. Παράλληλα τόνισε ότι σήμερα το ΕΣΥ είναι σαφώς καλύτερο από το 2019.

Αναλυτικά ο κ. Θεμιστοκλέους στην απάντησή του αναφέρει:

Για τις ΜΕΘ: «Περισσότερες κλίνες περισσότερο προσωπικό»

Το 2019 παραλάβαμε 557 λειτουργικές κλίνες ΜΕΘ. Το 2025 λειτουργούσαν 914 κλίνες ΜΕΘ Ενηλίκων και Παίδων, στελεχωμένες με 939 ιατρούς, 2.339 νοσηλευτές και 228 άτομα λοιπού προσωπικού.

Μόνο από το 2024 στο 2025, το ιατρικό προσωπικό αυξήθηκε κατά 9,95%, το νοσηλευτικό κατά 10,96% και το λοιπό προσωπικό κατά 9,09%.

Στις 100.000 έφτασε το υγειονομικό προσωπικό

Τον Ιούνιο του 2019 υπηρετούσαν στα νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 90.300 εργαζόμενοι. Τον Ιανουάριο του 2026 υπηρετούσαν 100.000.

Δηλαδή 9.700 περισσότεροι εργαζόμενοι, αύξηση κατά 10,74%, έχοντας ήδη συνυπολογιστεί οι συνταξιοδοτήσεις και οι λοιπές αποχωρήσεις.

Οι γιατροί αυξήθηκαν από 24.900 σε 27.952, κατά 3.052, οι νοσηλευτές από 37.200 σε 42.247, κατά 5.047, και το λοιπό προσωπικό από 28.200 σε 29.801, κατά 1.601 εργαζομένους.

Τα κτιριακά έργα στα νοσοκομεία: «Δεν είναι σοβαντίσματα»

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υγείας ο χαρακτηρισμός «σοβαντίσματα» που αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Πολάκης, για τη συνολική ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό υποδομών που είχαν να ανακαινιστούν επί δεκαετίες, με παρεμβάσεις σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, δίκτυα, κλινικές, χειρουργεία, μονάδες και χώρους νοσηλείας, δείχνει εμπάθεια και ηθελημένη στρέβλωση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συνολική αναβάθμιση 63 Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών.

Πάνω από 250 εκατ. ευρώ για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό

Τα χρήματα για εξοπλισμό και μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας την τελευταία πενταετία ξεπερνούν τα 250 εκατομμύρια ευρώ, από διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Παραδίδονται τα τρία νέα νοσοκομεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στη Θεσσαλονίκη, την Κομοτηνή και τη Σπάρτη

«Κανείς δεν αμφισβητεί πότε ξεκίνησε η συζήτηση για τη δωρεά. Αυτό που επίσης δεν αμφισβητείται είναι ότι σήμερα τα τρία νοσοκομεία κατασκευάζονται και παραδίδονται σε λιγότερο από έναν χρόνο.

Ως προς τον ισχυρισμό ότι το κόστος «σχεδόν διπλασιάστηκε με ενέργειες της κυβέρνησης», οι ανακοινώσεις του ίδιου του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» είναι σαφείς. Ας απευθυνθεί εκεί ο κ. Πολάκης για να λάβει τις απαντήσεις του» επισημαίνει ο υφυπουργός.

Το νέο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Το έργο είναι εντός χρονοδιαγραμμάτων. Η διαγωνιστική διαδικασία ΣΔΙΤ έχει ξεκινήσει, και εντός του 2027 αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης.

Πρόκειται για νέο νοσοκομείο 425 κλινών, εκτιμώμενης αξίας 350 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, με ΜΕΘ, Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας, Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, ακτινοθεραπευτικό και πλήρη διαγνωστικό και εργαστηριακό τομέα.

Νοσοκομείο Χανίων

Ο κ. Θεμιστοκλέους παραδέχεται τα προβλήματα με τις κενές θέσεις που υπάρχουν όμως τονίζει ότι αναζητούν κάθε νόμιμο τρόπο ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών μέχρι να στελεχωθούν οι θέσεις.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υγείας ο κύριος Πολάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλειψαν όμως να αναφερθούν και στα εξής:

1.Στη μείωση του χρόνου αναμονής στα Επείγοντα, που μειώθηκε από τις 9 σε λιγότερο από 4,5 ώρες.

Αυτό έγινε με αύξηση του προσωπικού και νέο πρότυπο λειτουργίας των ΤΕΠ, με καλύτερη οργάνωση και ροή ασθενών, καθώς και ψηφιακή ιχνηλάτηση της πορείας του ασθενούς.

2.Στις λίστες αναμονής για χειρουργείο.

«Οι ημέρες του κ. Πολάκη μας κληροδότησαν στο Υπουργείο Υγείας χειρόγραφες λίστες ή αρχεία Excel, διαφορετικά από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, χωρίς ενιαίο σύστημα και χωρίς διαφάνεια.

Σήμερα, υπάρχει ενιαία ψηφιακή λίστα χειρουργείων, ώστε να γνωρίζουμε ποιος ασθενής περιμένει, πόσο περιμένει και πότε προγραμματίζεται η επέμβασή του.» αναφέρει ο κ. Θεμιστοκλέους.

3.Στη σημαντική μεταρρύθμιση με τα ογκολογικά φάρμακα υψηλού κόστους στο σπίτι.

«Θυμόμαστε τις ατελείωτες ουρές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, με βαριά ασθενείς και συγγενείς να περιμένουν για ώρες.

Σήμερα τα φάρμακα υψηλού κόστους μπορούν να φτάνουν στο σπίτι του ασθενούς ή στο φαρμακείο της γειτονιάς του.» όπως υπενθυμίζει ο υφυπουργός.

4.Στην Ψηφιακή αναβάθμιση της Υγείας.

«Μπορεί και ο κ. Πολάκης, να έχει εγκαταστήσει στο κινητό του την εφαρμογή MyHealth app. Να έχει πλήρη πρόσβαση σε εξετάσεις, συνταγές, παραπεμπτικά και το ιστορικό υγείας του.

Και να το συγκρίνει με αυτό που υπήρχε επί θητείας του. Θα διαπιστώσει και ο ίδιος ότι η μεγαλύτερη ψηφιακή αλλαγή που έχει γίνει ποτέ στο ΕΣΥ δεν είναι εξαγγελία. Είναι ήδη στο κινητό εκατομμυρίων πολιτών.» λέει με νόημα ο Υφυπουργός.

Το σημαντικότερο έργο: Τα προγράμματα πρόληψης

Τα προγράμματα πρόληψης είναι η μεγάλη στροφή ώστε το Υπουργείο Υγείας να γίνει πραγματικά Υπουργείο Υγείας και όχι Υπουργείο Ασθένειας. Καταλήγοντας ο κ. Μάριος Θεμιστοκλέους τονίζει: « Πιστεύω στην καλοπροαίρετη κριτική. Την θεωρώ όχι μόνο χρήσιμη αλλά και απαραίτητη. Αρκεί να γίνεται με στοιχεία και με πραγματική διάθεση να βελτιωθεί το σύστημα. Είναι εκείνη που μας κάνει καλύτερους. Η ισοπέδωση, πάλι, όχι. Επειδή δεν πρόκειται να βελτιώσει ούτε το ΕΣΥ, ούτε την δημόσια συζήτηση. Με λυπεί που στην περίπτωσή σας, κύριε Πολάκη, αφθονεί το δεύτερο και αναζητείται το πρώτο.».

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