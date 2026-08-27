Ιός Δυτικού Νείλου: Στο τέλος Αυγούστου η κορύφωση, δύσκολος μήνας και ο Σεπτέμβριος

Takeaways by to pontiki AI Ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει αυξημένη κυκλοφορία λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών, με την κορύφωση των κρουσμάτων να αναμένεται στα τέλη Αυγούστου.

Οι ειδικοί αποδίδουν τη φετινή έξαρση στις υψηλές θερμοκρασίες και την υγρασία που ευνόησαν την αναπαραγωγή των κουνουπιών, καθιστώντας απαραίτητη την ενίσχυση των μέτρων πρόληψης.

Οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης, αν και το 80% των μολυσμένων δεν εμφανίζει συμπτώματα.

Για την προστασία τους, οι πολίτες καλούνται να χρησιμοποιούν εντομοαπωθητικά, κατάλληλο ρουχισμό και σήτες, ενώ παράλληλα πρέπει να απομακρύνουν εστίες στάσιμου νερού.

Σε περίπτωση εμφάνισης υψηλού πυρετού σε συνδυασμό με συμπτώματα όπως έντονος πονοκέφαλος, σύγχυση ή αποπροσανατολισμός, κρίνεται επιβεβλημένη η άμεση ιατρική εκτίμηση.

Ο ΕΟΔΥ έχει ήδη καταγράψει περιοχές υψηλού κινδύνου, ενώ η δραστηριότητα του ιού ενδέχεται να παραμείνει σημαντική και κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου.

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Σε φάση αυξημένης κυκλοφορίας ο ιός του Δυτικού Νείλου, με την κορύφωση των κρουσμάτων να αναμένεται να διατηρηθεί, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών.

Μέρος της εικόνας που καταγράφεται στη χώρα με τα αυξημένα κρούσματα, οφείλεται και στην ενισχυμένη επιδημιολογική επιτήρηση.

Όπως αναφέρουν ειδικοί, η φετινή χρονιά είναι δύσκολη, στα επίπεδα του 2018, με την αύξηση των κρουσμάτων να σχετίζεται και με τις συνθήκες που επικράτησαν τους προηγούμενους μήνες, ιδιαίτερα στην Αττική.

Συγκεκριμένα, ο θερμός χειμώνας και η υγρή άνοιξη, με συχνές βροχοπτώσεις, δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες για την αύξηση του πληθυσμού των κουνουπιών, με την αποκλιμάκωση να μην αναμένεται μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Στην γεωγραφική κατανομή, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ ως «υψηλού κινδύνου» καταγράφονται οι Δήμοι:

Ηρακλείου Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, Νέας Σμύρνης Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και Δάφνης – Υμηττού Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Αμφίπολης Π.Ε. Σερρών, και Θάσου.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο – Τα μέτρα προστασίας

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι ηλικιωμένοι, καθώς αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν άτομα με ανοσοκαταστολή και όσοι πάσχουν από χρόνια υποκείμενα νοσήματα, ενώ σοβαρή νόσος μπορεί να εμφανιστεί και σε άλλες ηλικιακές ομάδες.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο καθηγητής κ. Βασιλακόπουλος, κομβική μπορεί να είναι η χρήση μακρυμάνικων ρούχων, κυρίως το απόγευμα και το βράδυ, όταν αυξάνεται η δραστηριότητα των κουνουπιών.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της χρήσης εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών σώματος και χώρου και της τοποθέτησης προστατευτικών μέσων, όπως σήτες και κουνουπιέρες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη χρήση ανεμιστήρα, εξηγώντας ότι το ρεύμα αέρα δυσκολεύει τα κουνούπια να πλησιάσουν.

Εξίσου σημαντική είναι η απομάκρυνση των στάσιμων νερών από αυλές, κήπους, βεράντες και μπαλκόνια.

Όπως σημείωσε, ακόμη και το νερό που συγκεντρώνεται στα πιατάκια κάτω από τις γλάστρες μπορεί να δημιουργήσει εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών και πρέπει να απομακρύνεται.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, από την πλευρά του, ζητά να ενισχυθούν τα μέτρα πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας από τους αρμόδιους φορείς.

Η φετινή επιδημιολογική εικόνα προκαλεί προβληματισμό, καθώς έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα που είχε καταγραφεί στην Αττική, τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά το 2022 και το 2023, όταν δεν καταγράφηκαν καθόλου εγχώρια ανθρώπινα κρούσματα λοίμωξης στην Αττική, παρά το ότι ο ιός κυκλοφορούσε σε άλλες περιοχές της χώρας.

Ποια συμπτώματα πρέπει να ανησυχήσουν τους πολίτες

Ο κ. Βασιλακόπουλος εξήγησε ότι περίπου το 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζει κανένα σύμπτωμα, ενώ περίπου το 20% παρουσιάζει ήπια νόσο, συνήθως με πυρετό.

Σε λιγότερο από το 1% των περιπτώσεων μπορεί να εμφανιστεί σοβαρή νόσος με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Τα συμπτώματα που πρέπει να προκαλέσουν ανησυχία είναι ο υψηλός πυρετός σε συνδυασμό με έντονο πονοκέφαλο, ζάλη, ίλιγγο, σύγχυση, αποπροσανατολισμό, μεταβολή του επιπέδου συνείδησης ή δυσκολία στην κίνηση.

Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται άμεση ιατρική εκτίμηση, ώστε να διερευνηθεί εάν πρόκειται για λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου ή για άλλη πάθηση.

Ένας ήπιος πυρετός δεν σημαίνει αυτομάτως μόλυνση από τον συγκεκριμένο ιό, καθώς μπορεί να οφείλεται σε πολλές άλλες αιτίες.

Στο τέλος Αυγούστου η κορύφωση

Στα τέλη Αυγούστου αναμένεται η κορύφωση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, επισήμανε ο καθηγητής Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ και μέλος του ΔΣ του ΕΟΔΥ, Δημήτρης Παρασκευής.

Ο ίδιος, μιλώντας στο ΕΡΤnews, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η κυκλοφορία του ιού στην κοινότητα να καταγράφεται ως «σημαντική» και τον Σεπτέμβριο.

Ο κ. Παρασκευής διευκρίνισε ότι οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από τον ιό είναι περισσότεροι από όσους εμφανίζονται στις επίσημες καταγραφές, καθώς η πλειονότητα των λοιμώξεων δεν προκαλεί συμπτώματα.

«Από τα άτομα τα οποία μολύνονται, περίπου το 20% εμφανίζει ήπια συμπτώματα και λιγότερο από το 1% εμφανίζει πολύ σοβαρά συμπτώματα», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου οκτώ στους δέκα ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με τον ιό δεν εκδηλώνουν συμπτώματα και ενδέχεται να μην αντιληφθούν ποτέ ότι μολύνθηκαν.

«Φέτος παρατηρείται αυξημένος αριθμός κρουσμάτων, παρόμοιος με το 2018. Έχουμε αυξημένη δραστηριότητα του φορέα και αυξημένο αριθμό περιστατικών σε σχέση με τα προηγούμενα έτη», υπογράμμισε.

Δύσκολος μήνας και ο Σεπτέμβριος

Αναφερόμενος στην εξέλιξη της φετινής περιόδου, ο καθηγητής σημείωσε ότι η κορύφωση της κυκλοφορίας του ιού καταγράφεται συνήθως προς τα τέλη Αυγούστου.

«Ο Σεπτέμβριος δεν είναι ένας μήνας που δεν έχουμε κρούσματα. Συνεχίζεται η δραστηριότητα, συνεχίζεται η κυκλοφορία του ιού, με μικρότερο αριθμό κρουσμάτων, αλλά παραμένει σημαντικός», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση για το εάν η φετινή έξαρση μπορεί να επαναλαμβάνεται τα επόμενα χρόνια, ανέφερε ότι κατά το παρελθόν παρατηρούνταν αυξημένη δραστηριότητα του ιού σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, χωρίς να μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια αν αυτό θα συμβαίνει πλέον κάθε χρόνο.

Όπως είπε, πιθανό ρόλο διαδραματίζουν η κλιματική αλλαγή και οι υψηλότερες θερμοκρασίες κατά τη χειμερινή περίοδο, ωστόσο χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να διαπιστωθεί αν η φετινή εικόνα θα αποτελέσει μόνιμη τάση.

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