Τι εξελίξεις και αλλαγές φέρνει ο συμβιβασμός της Meta για την προστασία των παιδιών στα σόσιαλ – Υπό πίεση και το Κογκρέσο

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Η Meta συμφώνησε σε διακανονισμούς ύψους συνολικά 18 δισ. δολαρίων με πολιτείες των ΗΠΑ, ανοίγοντας τον δρόμο για σημαντικές αλλαγές στους κανόνες προστασίας ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρόκειται για μια εξέλιξη με ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το αμερικανικό Κογκρέσο έχει μέχρι σήμερα αποτύχει να θεσπίσει ένα ολοκληρωμένο ομοσπονδιακό πλαίσιο για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο και τώρα βρίσκεται υπό πίεση.

Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού, περίπου 17 δισ. δολάρια, αφορά υπόθεση στην οποία συμμετέχουν η Καλιφόρνια και περισσότερες από 24 πολιτείες. Παράλληλα, το Τέξας συμφώνησε σε ξεχωριστό διακανονισμό άνω του 1 δισ. δολαρίων.

Ωστόσο, η πραγματική σημασία της συμφωνίας δεν βρίσκεται μόνο στο οικονομικό της σκέλος. Η Meta αναλαμβάνει μια σειρά από δεσμεύσεις για το Instagram και το Facebook, οι οποίες θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε νέο σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη βιομηχανία των social media.

Νέοι περιορισμοί για τους ανήλικους

Στο πλαίσιο του διακανονισμού, η Meta θα εφαρμόσει αυστηρότερη επαλήθευση ηλικίας, θα επιβάλει χρονικούς περιορισμούς στη χρήση από εφήβους και θα υποβληθεί σε ανεξάρτητους ελέγχους για πέντε χρόνια.

Παράλληλα, θα περιοριστούν χαρακτηριστικά που θεωρούνται ότι ενισχύουν την εξάρτηση από τις πλατφόρμες. Μεταξύ άλλων, θα αποκρύπτεται ο αριθμός των «likes» στις αναρτήσεις, θα απαγορευτούν ορισμένα φίλτρα ομορφιάς και οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιούν τους αλγορίθμους συστάσεων που ενθαρρύνουν τη συνεχή αλληλεπίδραση.

Η συμφωνία, η οποία εγκρίθηκε από ομοσπονδιακό δικαστή της Καλιφόρνιας, καλύπτει τουλάχιστον 47 πολιτείες, καθώς και την Ουάσιγκτον D.C., το Πουέρτο Ρίκο και αμερικανικά εδάφη.

Η Meta χαρακτήρισε τη συμφωνία πρότυπο για το μέλλον του κλάδου και κάλεσε δημόσια το TikTok και το YouTube να υιοθετήσουν αντίστοιχα μέτρα. Η εταιρεία σχεδιάζει, μάλιστα, να εντείνει την πίεση προς τους ανταγωνιστές της ώστε να ακολουθήσουν το ίδιο πλαίσιο.

Πιέσεις και αντιδράσεις από τον τεχνολογικό κλάδο

Η πρωτοβουλία, ωστόσο, δεν έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από όλους. Παράγοντες της τεχνολογικής αγοράς υποστηρίζουν ότι η Meta χρησιμοποιεί τη συμφωνία ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων, επιχειρώντας παράλληλα να επιβάλει στους ανταγωνιστές της κανόνες που η ίδια αποδέχθηκε υπό δικαστική πίεση.

Ορισμένες πολιτείες εμφανίζονται επίσης επιφυλακτικές. Η Φλόριντα απέρριψε τη συμφωνία, χαρακτηρίζοντας τις οικονομικές παραχωρήσεις ανεπαρκείς σε σχέση με τις επιπτώσεις που, σύμφωνα με την πολιτεία, έχουν οι εθιστικές λειτουργίες των πλατφορμών της Meta στα παιδιά.

Η υπόθεση έχει τις ρίζες της σε κατηγορίες ότι η εταιρεία γνώριζε πως οι πλατφόρμες της μπορούσαν να επιβαρύνουν την ψυχική υγεία ανηλίκων, ενισχύοντας προβλήματα όπως το άγχος, οι διατροφικές διαταραχές και οι αυτοκτονικές σκέψεις. Οι κατηγορίες είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Κογκρέσο, με τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ να ζητά δημόσια συγγνώμη από γονείς κατά τη διάρκεια ακρόασης τον Ιανουάριο του 2024.

Η συμφωνία αναζωπυρώνει τη συζήτηση στο Κογκρέσο

Παρά τη συμφωνία, οργανώσεις προστασίας των παιδιών και αρκετοί πολιτικοί επιμένουν ότι η τελική λύση πρέπει να έρθει μέσω ομοσπονδιακής νομοθεσίας.

Το γεγονός ότι η Meta αποδέχθηκε περιορισμούς στην επαλήθευση ηλικίας και στον σχεδιασμό των πλατφορμών ενδέχεται να δημιουργήσει ένα de facto πρότυπο για ολόκληρη την αγορά.

Ταυτόχρονα, όμως, το ζήτημα της επαλήθευσης ηλικίας παραμένει πολιτικά και κοινωνικά ευαίσθητο, καθώς μέτρα όπως η χρήση προσώπου ή ταυτότητας προκαλούν αντιδράσεις από οργανώσεις προστασίας της ιδιωτικότητας.

Η συμφωνία ισχύει για δέκα χρόνια και αφορά αποκλειστικά τη Meta. Δεν θεσπίζει, επίσης, τη λεγόμενη «υποχρέωση φροντίδας» που ζητούν οργανώσεις διαδικτυακής ασφάλειας, δηλαδή μια γενική νομική υποχρέωση των πλατφορμών να προλαμβάνουν προβλέψιμες βλάβες σε ανηλίκους.

Για πολλούς υποστηρικτές της παιδικής προστασίας, πάντως, η εξέλιξη αποτελεί σημαντικό βήμα. Παράλληλα, ενισχύει τις πιέσεις προς το Κογκρέσο να προχωρήσει στην πολυαναμενόμενη Kids Online Safety Act. Όπως υποστηρίζουν Αμερικανοί γερουσιαστές, η συμφωνία της Meta αποδεικνύει ότι οι συγκεκριμένες δικλίδες ασφαλείας είναι εφικτές και μπορεί να αποτελέσουν τη βάση για ένα μόνιμο, ομοσπονδιακό πλαίσιο προστασίας των παιδιών στο διαδίκτυο.

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