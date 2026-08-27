Jerusalem Post: Ο Νετανιάχου το 2014 είχε απευθείας επαφές με την Χαμάς χωρίς να το ξέρουν οι υπηρεσίες ασφαλείας

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Η Jerusalem Post πέταξε… βόμβα καθώς αναφέρει ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε το 2014 έναν μυστικό και απευθείας δίαυλο επικοινωνίας με τη Χαμάς, παράλληλα με τις επίσημες διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Η αποκάλυψη, που βασίζεται σε μαρτυρίες ισραηλινών αξιωματούχων ασφαλείας και παρουσιάζεται από την εφημερίδα ως ένα περιστατικό που είχε προκαλέσει τότε έντονη έκπληξη στην ισραηλινή πολιτικο-στρατιωτική ηγεσία, αφορά την περίοδο της επιχείρησης Protective Edge, το καλοκαίρι του 2014.

Εκείνη την περίοδο, το Ισραήλ και η Χαμάς βρίσκονταν σε πολεμική σύγκρουση και οι προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας γίνονταν κυρίως μέσω της Αιγύπτου. Η ισραηλινή κυβέρνηση είχε στείλει στο Κάιρο ανώτατους αξιωματούχους και στρατιωτικούς, μεταξύ των οποίων τον τότε επικεφαλής της Shin Bet, προκειμένου να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, την ίδια στιγμή λειτουργούσε ένας παράλληλος, μυστικός δίαυλος που δεν γνώριζε το σύνολο της ισραηλινής αμυντικής ηγεσίας.

Κεντρικό πρόσωπο αυτού του διαύλου φέρεται να ήταν ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Σλόμι Φόγκελ, ο οποίος, σύμφωνα με την Jerusalem Post, είχε στενές σχέσεις με τον Νετανιάχου. Ο Φόγκελ φέρεται να επικοινωνούσε απευθείας με τον Ράζι Χαμέντ, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς στη Γάζα.

Οι επαφές πραγματοποιούνταν τηλεφωνικά και διήρκεσαν αρκετές εβδομάδες. Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο Νετανιάχου καθόριζε τις γενικές κατευθύνσεις των συνομιλιών, ενώ ο τότε επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Γιόσι Κοέν, φέρεται να διαμόρφωνε τα μηνύματα που μεταφέρονταν μέσω του Φόγκελ.

Δεν είχαν ιδέα ότι ο Νετανιάχου μιλούσε απευθείας με τη Χαμάς

Η πιο εντυπωσιακή πτυχή της υπόθεσης είναι ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας δεν γνώριζαν αρχικά την ύπαρξη του διαύλου. Όταν ανώτατοι αξιωματούχοι αντιλήφθηκαν ότι υπήρχαν παράλληλες επαφές με τη Χαμάς, φέρονται να ζήτησαν εξηγήσεις από τον Νετανιάχου. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός αρνήθηκε αρχικά ότι είχε εμπλοκή και ζήτησε να σταματήσουν οι επαφές. Ωστόσο, όταν ο Φόγκελ κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, φέρεται να υποστήριξε ότι ενεργούσε με την έγκριση και την εξουσιοδότηση του πρωθυπουργού.

Η Jerusalem Post σημειώνει ότι ανώτατοι αξιωματούχοι ασφαλείας είχαν χαρακτηρίσει τότε την αποκάλυψη σοκαριστική, καθώς η κυβέρνηση διαπραγματευόταν επίσημα μέσω της Αιγύπτου ενώ, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο ίδιος ο πρωθυπουργός διατηρούσε έναν ξεχωριστό απευθείας δίαυλο.

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