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27.08.2026 10:31

O Justin Baldoni θα αποζημιώσει την Blake Lively με $400.000 – Τίτλοι τέλους στη δικαστική διαμάχη

27.08.2026 10:31
BlakeLivelyJustinBaldoni

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Η Μπλέικ Λάιβλι θα λάβει περισσότερα από 400.000 δολάρια για νομικά έξοδα, μετά την 18μηνη δικαστική διαμάχη που είχε με τον Τζάστιν Μπαλντόνι, σύμφωνα με τον Guardian.

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου, ο δικαστής Λιούις Λίμαν επιδίκασε στην ηθοποιό 363.245,40 δολάρια για δικηγορικές αμοιβές και επιπλέον 44.206,35 δολάρια για λοιπά έξοδα, ποσά πολύ χαμηλότερα από τα 8 εκατομμύρια δολάρια που διεκδικούσε η ίδια.

Στην απόφασή του, ο δικαστής έκρινε ότι η Λάιβλι δικαιούται αποζημίωση μόνο για «εύλογες» αμοιβές. Παρότι διαπίστωσε ότι οι χρεώσεις των δικηγόρων της δεν ήταν «υπερβολικές» για μια υπόθεση τέτοιας πολυπλοκότητας, επεσήμανε πως «ο αριθμός των ωρών για τις οποίες η πρωταγωνίστρια ζητούσε αποζημίωση ήταν παράλογος».

Ο Λίμαν πρόσθεσε επίσης ότι τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν ήταν ελλιπή: «Η Λάιβλι κατέθεσε ένορκη βεβαίωση εμπειρογνώμονα που εξέτασε τα αρχεία χρέωσης, ωστόσο δεν υπέβαλε τα ίδια τα τιμολόγια».

Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο του 2024, η ηθοποιός κατηγόρησε τον Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση και δημιουργία εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος στα γυρίσματα της ταινίας «It Ends With Us»·. Ο σκηνοθέτης και συμπρωταγωνιστής της απάντησε τον επόμενο μήνα καταθέτοντας αγωγή για δυσφήμιση.

Τον Μάιο, οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμβιβασμό μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τη δίκη, αφήνοντας ως μοναδική εκκρεμότητα το ζήτημα των δικαστικών εξόδων. Η απόφαση βάζει οριστικό τέλος στη μακρόχρονη δικαστική τους διαμάχη.

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