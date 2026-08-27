O Justin Baldoni θα αποζημιώσει την Blake Lively με $400.000 – Τίτλοι τέλους στη δικαστική διαμάχη

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Η Μπλέικ Λάιβλι θα λάβει περισσότερα από 400.000 δολάρια για νομικά έξοδα, μετά την 18μηνη δικαστική διαμάχη που είχε με τον Τζάστιν Μπαλντόνι, σύμφωνα με τον Guardian.

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου, ο δικαστής Λιούις Λίμαν επιδίκασε στην ηθοποιό 363.245,40 δολάρια για δικηγορικές αμοιβές και επιπλέον 44.206,35 δολάρια για λοιπά έξοδα, ποσά πολύ χαμηλότερα από τα 8 εκατομμύρια δολάρια που διεκδικούσε η ίδια.

Justin Baldoni ordered to pay Blake Lively $400k in legal fees after she demanded $8M in bitter court battle months after bombshell settlement https://t.co/g9dU6Tnxyg — Daily Mail US (@Daily_MailUS) August 26, 2026

Στην απόφασή του, ο δικαστής έκρινε ότι η Λάιβλι δικαιούται αποζημίωση μόνο για «εύλογες» αμοιβές. Παρότι διαπίστωσε ότι οι χρεώσεις των δικηγόρων της δεν ήταν «υπερβολικές» για μια υπόθεση τέτοιας πολυπλοκότητας, επεσήμανε πως «ο αριθμός των ωρών για τις οποίες η πρωταγωνίστρια ζητούσε αποζημίωση ήταν παράλογος».

Actress Blake Lively has been awarded just over $400,000 in attorneys’ fees and costs associated with the high-profile legal battle between her and “It Ends With Us” co-star Justin Baldoni, a fraction of the reimbursement she sought. https://t.co/sDtDHxRMkz — The Wall Street Journal (@WSJ) August 26, 2026

Ο Λίμαν πρόσθεσε επίσης ότι τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν ήταν ελλιπή: «Η Λάιβλι κατέθεσε ένορκη βεβαίωση εμπειρογνώμονα που εξέτασε τα αρχεία χρέωσης, ωστόσο δεν υπέβαλε τα ίδια τα τιμολόγια».

Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο του 2024, η ηθοποιός κατηγόρησε τον Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση και δημιουργία εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος στα γυρίσματα της ταινίας «It Ends With Us»·. Ο σκηνοθέτης και συμπρωταγωνιστής της απάντησε τον επόμενο μήνα καταθέτοντας αγωγή για δυσφήμιση.

Justin Baldoni deberá pagar 400.000 dólares a la actriz Blake Lively por los gastos de su batalla legal por comportamiento inapropiado y difamación.https://t.co/y1bM4dPOKI August 26, 2026

Τον Μάιο, οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμβιβασμό μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τη δίκη, αφήνοντας ως μοναδική εκκρεμότητα το ζήτημα των δικαστικών εξόδων. Η απόφαση βάζει οριστικό τέλος στη μακρόχρονη δικαστική τους διαμάχη.

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