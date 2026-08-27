Βάσια Παναγοπούλου: Έχασα συνολικά 25 κιλά – Το έκανα για μένα, ήταν θέμα υγείας

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Για την απώλεια των κιλών της μίλησε η Βάσια Παναγοπούλου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο περιοδικό «ΟΚ!». Η ηθοποιός αναφέρθηκε στον λόγο που προχώρησε σε αυτή την αλλαγή και πώς τα κατάφερε.

Συγκεκριμένα, μιλώντας για την απώλεια των κιλών της, η Βάσια Παναγοπούλου είπε ότι: «Το έκανα για μένα. Ήταν θέμα υγείας, προληπτικά. Έπρεπε να χάσω κιλά. Ξέρεις, όταν φτιάχνει η εξωτερική σου εικόνα, βελτιώνεται και η διάθεσή σου. Μόνο καλό είναι. Έχασα συνολικά 25 κιλά».

Σε ερώτηση για το πώς τα κατάφερε, η αγαπημένη καλλιτέχνις απάντησε: «Πήγα σε ενδοκρινολόγο και ακολούθησα την αγωγή που μου πρότεινε. Δεν πιστεύω σε διατροφές και αυστηρές δίαιτες. Το να πάρουμε πολλά κιλά είναι ένας συνδυασμός πολλών πραγμάτων, από διατροφικά μέχρι ψυχολογικά.

Όταν το αναγνωρίζουμε, οφείλουμε να δράσουμε. Για μένα η αλλαγή ξεκίνησε από τη “Γη της ελιάς” και ευτυχώς που το προσπάθησα και τα κατάφερα, γιατί όταν πριν από λίγους μήνες έσπασα το πόδι μου, σκέφτηκα με τρόμο: “Θεέ μου, αν είχα επιπλέον 25 κιλά με σπασμένο πόδι, πώς θα τα είχα βγάλει πέρα;”».

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