Η Miley Cyrus αποχαιρετά τη νονά της, Dolly Parton – «Έχω έναν άγγελο στο πλευρό μου, πάντα είχα»

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Μπορεί για τον κόσμο η Ντόλι Πάρτον να ήταν η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι μουσικής, αλλά για τη Μάιλι Σάιρους ήταν και κάτι παραπάνω. Ήταν η νονά της.

Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, η τραγουδίστρια μοιράστηκε λόγια συγκίνησης για τη «θεία Ντόλι», όπως την αποκαλούσε.

Η Σάιρους χαρατήρισε την Πάρτον έναν «άγγελο» που ήταν και θα είναι πάντα στο πλευρό της ενώ τόνισε θα τη «συναντά» σε καθετί όμορφο ενώ υποσχέθηκε ότι θα προσπαθεί να την κάνει περήφανη.

«Το συναίσθημα της απώλειας της θείας μου Ντόλι είναι κάτι που ξεπερνά όσα νιώθω ότι είναι σωστό να μοιραστώ δημόσια. Οι πιο ιερές στιγμές μας ήταν ιδιωτικές και έτσι θα παραμείνουν — πίσω από τη σκηνή, κάτω από τη λάμψη και ανάμεσα στις καρδιές μας. Αυτό που ξέρω είναι ότι η Ντόλι θα ήθελε να το νιώσω, να γράψω ένα τραγούδι γι’ αυτό και ύστερα να συνεχίσω μπροστά και να είμαι δυνατή. Έχω έναν άγγελο στο πλευρό μου. Πάντα είχα. Μία από τις τελευταίες μας συζητήσεις ήταν για τη μουσική και τη μεταμόρφωση. Θα την αγαπώ πάντα και θα θέλω να την κάνω περήφανη. Η καρδιά μου ραγίζει για όλο τον κόσμο, για την οικογένειά της και για τους φίλους της που θα τη νοσταλγήσουν βαθιά. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτή την απώλεια και θα τη βλέπουμε μέσα σε καθετί όμορφο».

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