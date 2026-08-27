search
ΠΕΜΠΤΗ 27.08.2026 12:26
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.08.2026 11:07

Μετρό Θεσσαλονίκης: Την επέκταση στα βορειοδυτικά ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης – «Το είπαμε, το κάναμε» (video)

27.08.2026 11:07
mitsotakis

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Έγινε το πρωί η τελετή παράδοσης του έργου της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά τον σταθμό «Μίκρα», στη συμβολή των οδών Α. Παπανδρέου και Πόντου, ενώ για το κοινό οι σταθμοί θα ανοίξουν πύλες στις 15:00.

Παρών στα εγκαίνια ήταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος εξήγγειλε την επέκταση του μέσου προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη.

«Το Νοέμβριο του 2024 πάτησα το κουμπί στο αμαξοστάσιο και μπήκα στο παρθενικό δρομολόγιο του Μετρό Θεσσαλονίκης. Σήμερα στους 13 σταθμούς προστίθενται 5. Μια διαδρομή 15 χλμ. Για να φτάσουμε στο σημερινό σημείο με την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του Μετρό χρειάστηκε να περάσουν 40 χρόνια. Για πολλά χρόνια το Μετρό Θεσσαλονίκης ήταν το πιο σύντομο ανέκδοτο με αποκορύφωμα κάποια εγκαίνια παρωδία. Η πόλη καμαρώνει ένα από τα πιο όμορφα και σύγχρονα Μετρό στην Ευρώπη», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα των εγκαινίων.

«Δικαιώνεται έτσι το δύσκολο στοίχημα που βάλαμε ότι για να μπορέσουμε να πούμε σήμερα «το είπαμε και το κάναμε». Πουθενά αλλού όσο στο Μετρό της Θεσσαλονίκης δεν αποτυπώνεται εντονότερα η πεποίθηση που οδηγεί τη δράση μας», υπογράμμισε.

«Στο Μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν πολλές οι ενστάσεις, οι διαμαρτυρίες, οι προσφυγές που καθυστέρησαν το έργο και αύξησαν το κόστος του. Κράτησαν το έργο στα χαρτιά και τις λαμαρίνες στους δρόμους», ανέφερε.

«Το Μετρό Θεσσαλονίκης είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο, ένα από τα ομορφότερα στην Ευρώπη, με ένα από τα πιο φθηνά εισιτήρια και προσβάσιμο σε ανθρώπους με αναπηρία, για να μπορούμε να πούμε με αυτοπεποίθηση: “Το είπαμε και το κάναμε”.

Δεν σταματάμε εδώ. Η πολιτική απόφαση της κυβέρνησης είναι σαφής και διαπραγμάτευση. Τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός έφτασε στα εγκαίνια με το μετρό Καλαμαριάς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβιβάστηκε στον σταθμό Μεραρχίας και σε λίγα λεπτά έφτασε στον σταθμό της Μίκρας, για την τέλεση των εγκαινίων.

4,8 χιλιόμετρα γραμμής, 5 νέοι σταθμοί

Στο δίκτυο προστίθενται πέντε νέοι σταθμοί και περίπου 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής, ενώ η Μίκρα συνδέεται πλέον απευθείας με το κέντρο και τη βασική γραμμή του Μετρό.

Συγκεκριμένα, στη βασική γραμμή των 18 σταθμών προστίθενται πέντε ακόμη: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα.

Ο νέος κλάδος έχει μήκος περίπου 4,8 χιλιόμετρα.

Ένα από τα πιο απαιτητικά τεχνικά σημεία του έργου ήταν η σύνδεσή του με το υφιστάμενο δίκτυο, ανάμεσα στους σταθμούς Νομαρχία και 25ης Μαρτίου.

Η λειτουργία της επέκτασης εντάσσεται στο σύστημα των αυτόματων συρμών του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Από τα τρία τρένα που θα κινούνται προς την Καλαμαριά, τα δύο θα συνεχίζουν προς τον συγκεκριμένο κλάδο, ενώ το ένα θα κατευθύνεται προς τη Νέα Ελβετία. Η αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθείται και στην επιστροφή.

Σε πλήρη λειτουργία, η συχνότητα των συρμών στον βασικό κορμό αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα τρία λεπτά.

Στον κλάδο της Καλαμαριάς, η χρονική απόσταση μεταξύ των συρμών θα είναι μεγαλύτερη, ανάλογα με τον τρόπο διαχείρισης της κυκλοφορίας.

Πληρωμή εισιτηρίου με τραπεζική κάρτα

Η Μίκρα αποτελεί τον τερματικό σταθμό της επέκτασης, η οποία περνά από τη Νομαρχία, τη Νέα Κρήνη, την Αρετσού και την Καλαμαριά.

Η μέση απόσταση μεταξύ των σταθμών ανέρχεται περίπου στα 900 μέτρα.

Παράλληλα, στον κλάδο της επέκτασης προς την Καλαμαριά έχει προβλεφθεί και η δυνατότητα χρήσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας απευθείας στις πύλες, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η έκδοση εισιτηρίου.

Στόχος είναι το συγκεκριμένο σύστημα να επεκταθεί και στη βασική γραμμή, ώστε η διαδικασία πληρωμής να λειτουργεί με ενιαίο τρόπο σε ολόκληρο το δίκτυο.

Διαβάστε επίσης

Τσίπρας: Αναζητεί «γέφυρες» με Κέντρο μέσω ΔΕΘ

Διήμερη περιοδεία Μητσοτάκη στην κρίσιμη εκλογικά βόρεια Ελλάδα

Δεν κάνει πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ για Ακρίτα – Θρίλερ με την εκλογή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Pyrosvestiko elikoptero
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στα Γρεβενά – Σηκώθηκε ελικόπτερο

harald_norway
ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: «Εξαιρετικά σοβαρή» η κατάσταση της υγείας του βασιλιά Χάραλντ

physiotherapy-new
ΥΓΕΙΑ

Στην ψηφιακή εποχή περνούν οι φυσιοθεραπευτές: Τα οφέλη για τους ασθενείς και τους επαγγελματίες του κλάδου

deadlift
ΘΕΑΤΡΟ

«DEADLIFT. Άρση θανάτου»: Έρχεται τον Οκτώβριο στο θέατρο Εμπορικόν

fotia_chios_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στη Χίο – Ήχησε το 112 στο Βίκι για ετοιμότητα, επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
DOUKAS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας ζητά την άμεση κατεδάφιση του κτιρίου του Badminton - Ομόφωνο «ναι» από το Δ.Σ. Αθηναίων

zoi konstantopoulou – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο πλευρό της Ακρίτα η Κωνσταντοπούλου - «Δεν περιμέναμε τίποτα καλύτερο από την κυβέρνηση του Κυριαζίδη, του Λαζαρίδη...»

PODCAST MATSAS SITE 25.08
PODCASTS

Podcast - Μίνως Μάτσας: «Το κέφι για τη δουλειά μου πολλαπλασιάζεται τώρα που είμαι με τα παιδιά μου διακοπές»

votanikos_1
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή ανάπλαση: Θα δουλεύουν Κυριακές και αργίες για να προλάβουν τα έργα στη Λεωφόρο και το γήπεδο του Παναθηναϊκού το ‘27

akrita 661- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν κάνει πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ για Ακρίτα – Θρίλερ με την εκλογή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 27.08.2026 12:26
Pyrosvestiko elikoptero
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στα Γρεβενά – Σηκώθηκε ελικόπτερο

harald_norway
ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: «Εξαιρετικά σοβαρή» η κατάσταση της υγείας του βασιλιά Χάραλντ

physiotherapy-new
ΥΓΕΙΑ

Στην ψηφιακή εποχή περνούν οι φυσιοθεραπευτές: Τα οφέλη για τους ασθενείς και τους επαγγελματίες του κλάδου

1 / 3