Μετρό Θεσσαλονίκης: Την επέκταση στα βορειοδυτικά ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης – «Το είπαμε, το κάναμε» (video)

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Έγινε το πρωί η τελετή παράδοσης του έργου της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά τον σταθμό «Μίκρα», στη συμβολή των οδών Α. Παπανδρέου και Πόντου, ενώ για το κοινό οι σταθμοί θα ανοίξουν πύλες στις 15:00.

Παρών στα εγκαίνια ήταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος εξήγγειλε την επέκταση του μέσου προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη.

«Το Νοέμβριο του 2024 πάτησα το κουμπί στο αμαξοστάσιο και μπήκα στο παρθενικό δρομολόγιο του Μετρό Θεσσαλονίκης. Σήμερα στους 13 σταθμούς προστίθενται 5. Μια διαδρομή 15 χλμ. Για να φτάσουμε στο σημερινό σημείο με την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του Μετρό χρειάστηκε να περάσουν 40 χρόνια. Για πολλά χρόνια το Μετρό Θεσσαλονίκης ήταν το πιο σύντομο ανέκδοτο με αποκορύφωμα κάποια εγκαίνια παρωδία. Η πόλη καμαρώνει ένα από τα πιο όμορφα και σύγχρονα Μετρό στην Ευρώπη», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα των εγκαινίων.

«Δικαιώνεται έτσι το δύσκολο στοίχημα που βάλαμε ότι για να μπορέσουμε να πούμε σήμερα «το είπαμε και το κάναμε». Πουθενά αλλού όσο στο Μετρό της Θεσσαλονίκης δεν αποτυπώνεται εντονότερα η πεποίθηση που οδηγεί τη δράση μας», υπογράμμισε.

«Στο Μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν πολλές οι ενστάσεις, οι διαμαρτυρίες, οι προσφυγές που καθυστέρησαν το έργο και αύξησαν το κόστος του. Κράτησαν το έργο στα χαρτιά και τις λαμαρίνες στους δρόμους», ανέφερε.

«Το Μετρό Θεσσαλονίκης είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο, ένα από τα ομορφότερα στην Ευρώπη, με ένα από τα πιο φθηνά εισιτήρια και προσβάσιμο σε ανθρώπους με αναπηρία, για να μπορούμε να πούμε με αυτοπεποίθηση: “Το είπαμε και το κάναμε”.

Δεν σταματάμε εδώ. Η πολιτική απόφαση της κυβέρνησης είναι σαφής και διαπραγμάτευση. Τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός έφτασε στα εγκαίνια με το μετρό Καλαμαριάς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβιβάστηκε στον σταθμό Μεραρχίας και σε λίγα λεπτά έφτασε στον σταθμό της Μίκρας, για την τέλεση των εγκαινίων.

4,8 χιλιόμετρα γραμμής, 5 νέοι σταθμοί

Στο δίκτυο προστίθενται πέντε νέοι σταθμοί και περίπου 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής, ενώ η Μίκρα συνδέεται πλέον απευθείας με το κέντρο και τη βασική γραμμή του Μετρό.

Συγκεκριμένα, στη βασική γραμμή των 18 σταθμών προστίθενται πέντε ακόμη: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα.

Ο νέος κλάδος έχει μήκος περίπου 4,8 χιλιόμετρα.

Ένα από τα πιο απαιτητικά τεχνικά σημεία του έργου ήταν η σύνδεσή του με το υφιστάμενο δίκτυο, ανάμεσα στους σταθμούς Νομαρχία και 25ης Μαρτίου.

Η λειτουργία της επέκτασης εντάσσεται στο σύστημα των αυτόματων συρμών του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Από τα τρία τρένα που θα κινούνται προς την Καλαμαριά, τα δύο θα συνεχίζουν προς τον συγκεκριμένο κλάδο, ενώ το ένα θα κατευθύνεται προς τη Νέα Ελβετία. Η αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθείται και στην επιστροφή.

Σε πλήρη λειτουργία, η συχνότητα των συρμών στον βασικό κορμό αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα τρία λεπτά.

Στον κλάδο της Καλαμαριάς, η χρονική απόσταση μεταξύ των συρμών θα είναι μεγαλύτερη, ανάλογα με τον τρόπο διαχείρισης της κυκλοφορίας.

Πληρωμή εισιτηρίου με τραπεζική κάρτα

Η Μίκρα αποτελεί τον τερματικό σταθμό της επέκτασης, η οποία περνά από τη Νομαρχία, τη Νέα Κρήνη, την Αρετσού και την Καλαμαριά.

Η μέση απόσταση μεταξύ των σταθμών ανέρχεται περίπου στα 900 μέτρα.

Παράλληλα, στον κλάδο της επέκτασης προς την Καλαμαριά έχει προβλεφθεί και η δυνατότητα χρήσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας απευθείας στις πύλες, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η έκδοση εισιτηρίου.

Στόχος είναι το συγκεκριμένο σύστημα να επεκταθεί και στη βασική γραμμή, ώστε η διαδικασία πληρωμής να λειτουργεί με ενιαίο τρόπο σε ολόκληρο το δίκτυο.

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