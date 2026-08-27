Τσίπρας: Αναζητεί «γέφυρες» με Κέντρο μέσω ΔΕΘ

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Τρεις μήνες μετά την ίδρυσή της ανεβαίνει το επίπεδο δυσκολίας για την ΕΛ.Α.Σ., η οποία καλείται να αποδείξει πως είναι αυτό που υποστηρίζει: δύναμη εναλλακτικής διακυβέρνησης και όχι απλώς ένα μεσαίο κόμμα της Κεντροαριστεράς. Τα σχετικά μηνύματα θα επιχειρήσει να στείλει ο Αλέξης Τσίπρας με την παρουσία του στη ΔΕΘ,την οποία θα επισκεφθεί σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. σε κεντρικό ξενοδοχείο, ενώ μία εβδομάδα μετά, στις 9 Σεπτεμβρίου, θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, στο Βελλίδειο.

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν φαίνεται πως έχει να ανησυχεί προς το παρόν για την κατάταξη της ΕΛ.Α.Σ. – και με την πρώτη δημοσκόπηση της σεζόν παραμένει στη δεύτερη θέση.

Ωστόσο, το μεγάλο στοίχημα του φθινοπώρου για τον πρώην πρωθυπουργό είναι το νεοϊδρυθέν κόμμα του να υπερβεί τα ποσοστά που μένουν σταθερά αυτό το πρώτο τρίμηνο και δεν ξεπερνούν την περιοχή του 17%, κάνοντας αναλυτές, δημοσιολόγους και πολιτικούς αντιπάλους να μιλούν για «ταβάνι».

Έτσι λοιπόν, το κρίσιμο για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το επόμενο διάστημα θα είναι, καταρχάς, να «ξεκολλήσει» από το 17%. Το ευκταίο και επιθυμητό για ηγεσία και στελέχη είναι, βέβαια, το να καταγράψει ποσοστό με το 2 μπροστά, να «πιάσει» δηλαδή το 20%. Κάτι που εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο καμπής, μεταφέροντας στο κοινό την αίσθηση ανοδικής δυναμικής, και άρα της δυνατότητας για μείωση της ψαλίδας με τη Ν.Δ. Κατ’ επέκταση, αν η ΕΛ.Α.Σ. καταφέρει στο άμεσο μέλλον να ξεκλειδώσει μια τέτοια δυναμική, τότε θα διαμορφωθεί ένα κλίμα ότι το παιχνίδι είναι ανοιχτό όσον αφορά τον στόχο της εξουσίας.

Τα χρονικά περιθώρια πάντως είναι στενά και στο επιτελείο της ΕΛ.Α.Σ. γνωρίζουν ότι ο κόσμος δεν μπορεί να περιμένει επ’ αόριστον για σημάδια ανοδικής δυναμικής.

Έτσι, καθίσταται πολύ σημαντική για τον Αλέξη Τσίπρα η πρώτη εμφάνιση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 4 χρόνια μετά – η τελευταία φορά ήταν το 2022 –, και δη με ένα νέο πολιτικό σχήμα και όχι με το κόμμα με το οποίο κυβέρνησε.

Βασικός στόχος για τον Τσίπρα, λοιπόν, είναι στη ΔΕΘ να καταγραφεί στη συνείδηση του κόσμου ως ο βασικός πόλος διακυβέρνησης απέναντι στον Μητσοτάκη και να προσελκύσει το ενδιαφέρον και την προσοχή ενός ευρύτερου κοινού, ώστε να πετύχει τη διεύρυνση των ποσοστών της ΕΛ.Α.Σ. Αν θεωρηθεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει περίπου κατοχυρωμένο αυτό το 17%, ουσιαστικά το ποσοστό που έλαβε στις εκλογές του 2023, πλέον, όπως καταδεικνύει και η ρητορική του, δείχνει να θεωρεί ότι είναι υποχρεωμένος να κοιτά προς ένα τμήμα από τους ψηφοφόρους του Κέντρου, που μπορεί και να ψήφισαν Ν.Δ. στις τελευταίες εκλογές, αλλά πλέον το «σκέφτονται».

Μεσαία τάξη

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Αλέξης Τσίπρας ήδη στέλνει μηνύματα μετριοπάθειας και ρεαλισμού, με τις τοποθετήσεις και τις προτάσεις που υιοθετεί. Για παράδειγμα, με τη στάση του απέναντι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία, όπως έχει διαμηνύσει, η ΕΛ.Α.Σ. δεν θα τα καταργήσει. Μετά την ακύρωση των αδειών τριών εξ αυτών, μες στον Αύγουστο, επέκρινε την κυβέρνηση για «προχειρότητα» που βάζει σε περιπέτειες «εκατοντάδες» εγγεγραμμένους φοιτητές και φοιτήτριες και τις οικογένειές τους και έστειλε το μήνυμα ότι ο ίδιος θα τηρήσει τη νομιμότητα όσον αφορά τα παραρτήματα διεθνών ιδιωτικών πανεπιστημίων, σε συνδυασμό με την «αναγκαία αλλαγή πλαισίου», προκειμένου να μη διαμορφωθούν όροι ασυδοσίας στην ανώτατη εκπαίδευση.

Επίσης, με τη μακροσκελή συνέντευξη – σε τρεις συνέχειες – προς το in.gr, εστίασε μεν στη στήριξη του εισοδήματος των μισθωτών που, όπως είπε, είναι εκείνοι που σηκώνουν τα φορολογικά βάρη (οι μισθωτοί είναι και η βασική δεξαμενή ψηφοφόρων του), έστειλε όμως και μήνυμα ότι δεν θα επιβαρύνει τη μεσαία τάξη, και πως η πρόθεσή του για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, δεν αφορά την «επιχειρηματικότητα», την οποία και διαχώρισε. Μίλησε ακόμα για την ανάγκη κατάργησης του τέλους επιτηδεύματος, και μένει να φανεί στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος στη Θεσσαλονίκη την ερχόμενη Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, αν θα προτείνει και πιο εξειδικευμένα μέτρα για αυτό το κοινό ακριβώς που προσπαθεί να κερδίσει. Οι συσκέψεις στο επιτελείο της ΕΛ.Α.Σ. είναι πυρετώδεις όσο πλησιάζει η ώρα της παρουσίασης, καθώς ο στόχος δεν είναι μόνο να δοθεί ένα γενικό περίγραμμα του οικονομικού προγράμματος, δηλωτικό της πρόθεσης να διευρυνθεί η συμμετοχή της κοινωνίας στην ανάπτυξη, να μεγαλώσει δηλαδή η «πίτα», αλλά να κατατεθούν και άμεσα εφαρμόσιμα μέτρα, για την ελάφρυνση του κόστους ζωής.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, αύριο Παρασκευή αναμένεται σύσκεψη τομεαρχών της ΕΛ.Α.Σ., με τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής να ακολουθεί το Σάββατο.

Μετά τη ΔΕΘ οι εκλογικές λίστες

Στοίχημα είναι όμως και η συγκρότηση των ψηφοδελτίων. Και ο ίδιος ο Τσίπρας δήλωσε ότι ένα 80% αυτών είναι έτοιμο, παραπέμποντας ουσιαστικά στο δυναμικό νέων προσώπων που έχει συγκεντρώσει η ΕΛ.Α.Σ., πολλοί εκ των οποίων μετέχουν και στο Εθνικό Συμβούλιο. Μένει όμως ανοιχτό ένα 20%, επιτρέποντας ερωτηματικά για το αν αυτό θα καλυφθεί από πρώην ΣΥΡΙΖΑίους και ΝεΑρίτες. Ο Τσίπρας, φέρεται πως επιφυλάσσεται για οριστικές αποφάσεις μετά τη ΔΕΘ, κάτι που μάλλον δεν είναι εύκολη υπόθεση. Από όσους έχει φανεί μέχρι σήμερα να αποχωρούν από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με κατεύθυνση τον Αλέξη Τσίπρα, μόνο 5 έχουν «συμμορφωθεί» με τον όρο να μην είναι εν ενεργεία βουλευτές και έχουν παραιτηθεί από τις έδρες τους. Πρόκειται για τους Γιώργο Καραμέρο, Κατερίνα Νοτοπούλου, Συμεών Κεδίκογλου, Βασίλη Κόκκαλη και βεβαίως την Έφη Αχτσιόγλου από τη Νέα Αριστερά. Από την άλλη, αν υπάρξουν αποφάσεις και για άλλους από αυτή τη «δεξαμενή», που όμως παραμένουν ακόμη ανεξάρτητοι βουλευτές, θα δούμε το επόμενο διάστημα νέες παραιτήσεις;

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