Mega: Με Σκιαδαρέση, Πιατά, Κρίτα η νέα κωμική σειρά «Νταντά της Γειτονιάς»

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Η νέα κωμική σειρά «Νταντά της Γειτονιάς» στο Mega έρχεται να αναδείξει τις ανθρώπινες σχέσεις που δημιουργούνται από επιλογή και να φωτίσει την ανάγκη των άλλοτε «αγνώστων» ανθρώπων να γίνουν οικείοι, να αγαπήσουν και να αγαπηθούν.

Ο Γιάννης της ιστορίας που σκηνοθετεί ο Διονύσης Φερεντίνος στο σενάριο των Λαμπρινής Σκρέκα και Ζωής Κοϊβάρη είναι ένας συνταξιούχος δάσκαλος και χήρος. Από τότε που έχασε τη γυναίκα του, η ζωή του έχει βαλτώσει στη μοναξιά και τη ρουτίνα. Λίγα χιλιόμετρα μακριά του, η νεαρή Χριστίνα πασχίζει να μεγαλώσει μόνη τα δυο παιδιά της, την 7χρονη Ελευθερία και τον μόλις ενός έτους Κλεομένη, ενώ παράλληλα εργάζεται σε ένα σαντουιτσάδικο.

Ένα γραφειοκρατικό λάθος θα διασταυρώσει τους δρόμους τους, όταν ο Γιάννης θα επιλεγεί από ένα κρατικό πρόγραμμα – το οποίο δεν αιτήθηκε ποτέ – να εργαστεί ως «Νταντά της Γειτονιάς». Τα παιδιά που καλείται να φροντίσει είναι η Ελευθερία και ο Κλεομένης.

Αυτή η τυχαία συνεργασία μεταξύ Γιάννη και Χριστίνας θα αναγκάσει τους ισχυρούς χαρακτήρες τους – που διαφωνούν σχεδόν στα πάντα – να συνυπάρξουν.

Χωρίς να το περιμένουν, θα βρουν ο ένας στον άλλον αυτό που τους έλειπε. Εκείνος έναν νέο λόγο να ξυπνά κάθε πρωί. Εκείνη έναν άνθρωπο να μοιραστεί το βάρος της καθημερινότητας. Και μαζί θα ανακαλύψουν, πως οι πιο δυνατοί δεσμοί δεν χρειάζονται συγγένεια για να υπάρξουν.

Οι συντελεστές της νέας πρότασης του Mega πραγματοποίησαν πριν από κάποιες ώρες την πρώτη συνάντηση τους για την – επίσης – πρώτη ανάγνωση του σεναρίου ώστε να αρχίζουν να μπαίνουν στο πνεύμα και το κλίμα της πλοκής και να προετοιμαστούν για τα γυρίσματα.

Πρωταγωνιστούν: Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κρίτα, Βάνα Ραμπότα, Ρένα Λύκου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Αντώνης Γιαννακός, Μελίνα Πολυζώνη και η μικρή Μελίνα Πίστη.

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