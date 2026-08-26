ΣΥΡΙΖΑ: Την Έλενα Ακρίτα επέλεξε η Κ.Ο. για αντιπρόεδρο της Βουλής

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την Έλενα Ακρίτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, σε σημερινή της συνεδρίαση, προκειμένου να καλύψει τη θέση αντιπροέδρου της Βουλής, μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη.

Σε δηλώσεις της στο περιστύλιο της Βουλής, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, ανακοίνωσε την Έλενα Ακρίτα, της ευχήθηκε να είναι «σιδεροκέφαλη». Επιπλέον, αφήνοντας αιχμές για διάφορα φαινόμενα (καβγάδες, παραβιάσεις του κανονισμού, αθρόες ανεξαρτητοποιήσεις, κ.λπ.), σημείωσε:

«Νομίζω δεν χρειάζονται διαπιστευτήρια για τη μαχητική και δραστήρια συνάδελφο του ελληνικού κοινοβουλίου. Κι έχουμε τη βεβαιότητα ότι σε μία περίοδο που η Βουλή δοκιμάζεται από συμπεριφορές που οδηγούν στην απαξίωση του κοινοβουλευτικού έργου και της Δημοκρατίας η Έλενα Ακρίτα μπορεί να συνεισφέρει πολλά».

Διαβάστε επίσης:

Ξαναμπλέκεται το καλώδιο: Η Τουρκία απαιτεί να έχει ενημέρωση και να δίνει άδεια για όλες τις εργασίες

Μήνυμα ΣΥΡΙΖΑ σε… Τσίπρα: «Το σχέδιο σίγασης και διάλυσης κατέρρευσε» – Δούρου ή τριάδα με Πολάκη και Παππά στη ΔΕΘ

Τσουκαλάς για συντάξεις χηρείας: Η κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου, ο Μητσοτάκης να δεχθεί τις προτάσεις ΠΑΣΟΚ