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26.08.2026 13:06

ΣΥΡΙΖΑ: Την Έλενα Ακρίτα επέλεξε η Κ.Ο. για αντιπρόεδρο της Βουλής

26.08.2026 13:06
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Την Έλενα Ακρίτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, σε σημερινή της συνεδρίαση, προκειμένου να καλύψει τη θέση αντιπροέδρου της Βουλής, μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη.

Σε δηλώσεις της στο περιστύλιο της Βουλής, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, ανακοίνωσε την Έλενα Ακρίτα, της ευχήθηκε να είναι «σιδεροκέφαλη». Επιπλέον, αφήνοντας αιχμές για διάφορα φαινόμενα (καβγάδες, παραβιάσεις του κανονισμού, αθρόες ανεξαρτητοποιήσεις, κ.λπ.), σημείωσε:

«Νομίζω δεν χρειάζονται διαπιστευτήρια για τη μαχητική και δραστήρια συνάδελφο του ελληνικού κοινοβουλίου. Κι έχουμε τη βεβαιότητα ότι σε μία περίοδο που η Βουλή δοκιμάζεται από συμπεριφορές που οδηγούν στην απαξίωση του κοινοβουλευτικού έργου και της Δημοκρατίας η Έλενα Ακρίτα μπορεί να συνεισφέρει πολλά».

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