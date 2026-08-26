Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε «άγριους» τους Ιρανούς: «Καμία συμφωνία δεν μπορεί να επιτευχθεί μαζί τους»

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Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι θεωρεί αδύνατη την επίτευξη διπλωματικής συμφωνίας με την ιρανική ηγεσία, την οποία χαρακτήρισε «άγρια», εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του στη νέα εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά της Τεχεράνης που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο, αποκάλυψε ότι συζήτησαν για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Όπως είπε, εξέφρασε στον Τραμπ τις έντονες αμφιβολίες του για το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι «δεν μπορεί να επιτευχθεί καμία συμφωνία».

Ο Νετανιάχου έχει εδώ και χρόνια επικριτική στάση απέναντι στη διπλωματική προσέγγιση με το Ιράν και ειδικά στη συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, από την οποία οι ΗΠΑ αποχώρησαν το 2018, κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ.

Παρά τις επιφυλάξεις του, απέφυγε να επικρίνει ανοιχτά τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος επιδίωξε μέσω διαπραγματεύσεων να τερματιστεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Τη Δευτέρα, η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε νέες αυστηρές κυρώσεις κατά του Ιράν, με στόχο την περαιτέρω οικονομική πίεση στην Τεχεράνη. Ο Νετανιάχου χαιρέτισε δημόσια την απόφαση, στηρίζοντας την πολιτική οικονομικού αποκλεισμού της ιρανικής κυβέρνησης.

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