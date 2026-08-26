Πίσω στην εποχή του Ροβεσπιέρου; – Συνελήφθη άνδρας που μετέφερε… γκιλοτίνα στο φορτηγό του (Photos)

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Ένα ασυνήθιστο αντικείμενο μετέφερε ένας άνδρας με το φορτηγό του, όταν συνελήφθη από την αστυνομία της πρωτεύουσας των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα η αστυνομία της Ουάσινγκτον κατέσχεσε μια γκιλοτίνα, την οποία εντόπισε στην καρότσα ενός φορτηγού τύπου pickup στην οδό East Capitol, στο τετράγωνο 100. Οι αστυνομικοί παρατήρησαν το φορτηγό, το οποίο ήταν παράνομα σταθμευμένο, χθες το απόγευμα.

Ο ιδιοκτήτης του φορτηγού και της γκιλοτίνας, 35χρονος Φιλάν Ταμ Ντούι Λε από το Τζούλιαν της Καλιφόρνιας, συνελήφθη για «κατοχή επικίνδυνου όπλου». Ο ύποπτος οδήγησε μέχρι την Ουάσινγκτον από την Καλιφόρνια.

Οι ερευνητές της αστυνομίας εξετάζουν το ιστορικό του υπόπτου για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τους λόγους για τους οποίους βρέθηκε στην Ουάσιγκτον.

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