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ΚΟΣΜΟΣ

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26.08.2026 10:44

Τουρκία: Ακόμα και σενάρια πολέμου εξετάζει ο Γκιουλέρ, λόγω της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – Ισραήλ

26.08.2026 10:44
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  • Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη διευρυνόμενη αμυντική συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ.
  • Η Άγκυρα παρακολουθεί συστηματικά τις στρατιωτικές δραστηριότητες και τα εξοπλιστικά προγράμματα των δύο χωρών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
  • Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας δηλώνει ότι προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο κρίσης ή πολέμου, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και τα συμφέροντά της.
  • Η Τουρκία παραμένει αποφασισμένη να προστατεύσει τα δικαιώματά της, καθώς και την ασφάλεια της ΤΔΒΚ, παρά τις εξελίξεις στην περιοχή.

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Την ανησυχία της Άγκυρας για τη διαρκώς διευρυνόμενη συνεργασία σε αμυντικό επίπεδο της Ελλάδας και του Ισραήλ αποτυπώνει έγγραφο του Τούρκου υπουργού Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, προς την Εθνοσυνέλευση της χώρας.

Στο έγγραφο, το οποίο αποκάλυψε το Nordic Monitor του Τούρκου δημοσιογράφου Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, του υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αναφέρει ότι οι εργασίες σχετικά με «πιθανή κρίση, ένταση και πόλεμο» στην περιοχή γύρω από την Τουρκία συνεχίζονται σε στενή συνεργασία μεταξύ όλων των αρμόδιων κρατικών φορέων. Η ασυνήθιστα ρητή αναφορά στον πόλεμο αφορά στη στρατιωτική στάση της Ελλάδας στο Αιγαίο και στις αυξανόμενες αμυντικές σχέσεις της με το Ισραήλ.

Σε μια άνευ προηγουμένου αλλαγή παραδείγματος στα πολεμικά σχέδια της Τουρκίας, ο Γκιουλέρ συνέδεσε τα σχέδια έκτακτης ανάγκης της Άγκυρας για πόλεμο με την παραδοχή ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας, καθώς και τις εξελίξεις που επηρεάζουν την τουρκική ασφάλεια και τα συμφέροντα της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. «Οι μελέτες σχετικά με κάθε είδους εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων πιθανών κρίσεων, εντάσεων και πολέμου, που ενδέχεται να προκύψουν στην περιοχή μας… συνεχίζονται σχολαστικά σε πλήρη συντονισμό με όλες τις μονάδες του κράτους μας», ανέφερε το υπουργείο στο έγγραφο.

Turkish_defense_ministry_documentΛήψη

Το έγγραφο αποτελεί απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή Γκαζιαντέπ, Χασάν Οζτουρκμέν, ο οποίος είχε ζητήσει αναλυτική ενημέρωση από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Στην καταληκτική παράγραφο του εγγράφου, η στρατιωτική ηγεσία της Τουρκίας αναφέρεται ανοικτά στην προετοιμασία για διαφορετικά επίπεδα στρατιωτικής κλιμάκωσης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «στο πλαίσιο των ευθυνών του Υπουργείου μας και του ενδιαφέροντός μας για την περιοχή, διεξάγονται οι απαραίτητες εργασίες και λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα έναντι κάθε είδους εξέλιξης που ενδέχεται να προκύψει στο πεδίο, περιλαμβανομένων πιθανών κρίσεων, εντάσεων και πολέμου, ενώ η ασφάλεια του κράτους μας και της περιοχής μας παρακολουθείται αδιάλειπτα».

Στο έγγραφο, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας καθιστά σαφές ότι παρακολουθεί συστηματικά τις στρατιωτικές κινήσεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι οι «δραστηριότητες στρατιωτικής συνεργασίας και εξοπλισμών της Ελλάδας» τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως επίσης οι σχετικές δηλώσεις και ενέργειες, παρακολουθούνται «με ευαισθησία» από την Άγκυρα, προσθέτοντας μάλιστα ότι, όπου κρίνεται αναγκαίο, «οι απαραίτητες αντιδράσεις επιδεικνύονται εγκαίρως». Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αμυντική σχέση μεταξύ Αθήνας και Τελ Αβίβ, με την τουρκική πλευρά να παραδέχεται πως έχει ισχυροποιηθεί τα τελευταία χρόνια: «Είναι γνωστό ότι η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ έχει αποκτήσει μια αυξανόμενη δυναμική τα τελευταία χρόνια στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας, της εκπαίδευσης, των ασκήσεων και της τεχνολογίας».

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι θεωρεί φυσιολογική τη συνεργασία των δύο χωρών εφόσον συμβαδίζει με το διεθνές δίκαιο, τις σχέσεις καλής γειτονίας και τις αρχές των συμμαχιών, και εφόσον «δεν στρέφεται εναντίον τρίτων χωρών». Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, άμεσα ότι οι δραστηριότητες στρατιωτικής συνεργασίας Ισραήλ–Ελλάδας «παρακολουθούνται στενά», ενώ για το Κυπριακό, το έγγραφο αναφέρει ότι «η ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας–Ισραήλ δεν έχει προκαλέσει αλλαγή ούτε στις σχέσεις της Τουρκίας με την ΤΔΒΚ ούτε στην προσέγγιση της Άγκυρας όσον αφορά «την ασφάλεια του νησιού». «Η χώρα μας παραμένει αποφασισμένη να προστατεύσει, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, την ασφάλεια και τα δικαιώματα και συμφέροντα της χώρας μας και της ΤΔΒΚ», υπογραμμίζεται.

Το έγγραφο έρχεται σε μια στιγμή που οι σχέσεις της Τουρκίας, τόσο με την Ελλάδα, όσο και με το Ισραήλ είναι τεταμένες, ενώ στο παιχνίδι έχουν μπει και οι ΗΠΑ, καθώς ο πρέσβης τους στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, έχει προκαλέσει αναταραχή με δηλώσεις του σχετικά με τις προθέσεις του Τελ Αβίβ έναντι της Τουρκίας.

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