Ρωσία: Δεν συναντήθηκε ο Ράτκλιφ με τον Πούτιν – Το Κίεβο ήξερε για το ταξίδι του διευθυντή της CIA στη Μόσχα

Takeaways by to pontiki AI Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ επισκέφθηκε τη Ρωσία για επαφές μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας χωρίς ωστόσο να συναντηθεί με τον πρόεδρο Πούτιν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν από την ουκρανική πλευρά να αποφύγει πλήγματα σε ρωσικό έδαφος κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του αμερικανού αξιωματούχου.

Το Κίεβο αναμένει ενημέρωση για τα αποτελέσματα των συνομιλιών αν και το περιεχόμενο των επαφών του Ράτκλιφ παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο.

Παράλληλα η προγραμματισμένη επίσκεψη των απεσταλμένων του Τραμπ στην Ουκρανία αναβλήθηκε λόγω της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης των ΗΠΑ με το Ιράν.

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Ενώ τα σενάρια σχετικά με την επίσκέψη του του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ στη Μόσχα δίνουν και παίρνουν, το Κρεμλίνο αποσαφήνισε τουλάχιστον κάτι – κατά τα λοιπά, Ρωσία και ΗΠΑ τηρούν «σιγή ασυρμάτου» για την επίσκεψη αυτή.

Ο port parole του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στο TASS ότι ο Αμερικανός αξιωματούχος δεν συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο. «Δεν είχαν προγραμματιστεί συναντήσεις με τον Πούτιν» είπε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ, ενώ δήλωσε στην Washington Post ότι η επίσκεψη του Ράτκλιφ αφορούσε «επαφές μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η επίσκεψη του Ράτκλιφ ήταν η πρώτη γνωστή μετάβασή του στη Ρωσία. Ο επικεφαλής της CIA διατηρεί επαφές με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Ναρίσκιν, επικεφαλής της ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR), ο οποίος στο παρελθόν είχε δηλώσει πρόθυμος να συναντηθεί μαζί του. Αμερικανός αξιωματούχος είχε επιβεβαιώσει νωρίτερα στην Kyiv Independent ότι ο διευθυντής της CIA επρόκειτο να συναντηθεί με υψηλόβαθμους Ρώσους αξιωματούχους, ωστόσο, το περιεχόμενο των συναντήσεων παραμένει άγνωστο.

Από την πλευρά του, το Κίεβο είχε ενημερωθεί ότι αμερικανική αντιπροσωπεία θα ταξίδευε στη Ρωσία, ωστόσο αρχικά δεν του είχε γνωστοποιηθεί ότι σε αυτή θα συμμετείχε και ο Ράτκλιφ, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα. Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι αναμένεται να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της επίσκεψης, αν και δεν είναι σαφές εάν ο Ράτκλιφ θα μεταβεί ο ίδιος στο Κίεβο για να τους ενημερώσει, πρόσθεσε η ίδια πηγή. Παράλληλα, οι ΗΠΑ ζήτησαν από την Ουκρανία να μην πραγματοποιήσει πλήγματα στη Μόσχα ή την Αγία Πετρούπολη όσο ο Ράτκλιφ βρισκόταν στη Ρωσία, δήλωσε στο Axios άλλη πηγή.

Υπενθυμίζεται ότι παρά τις επανειλημμένες επισκέψεις στη Μόσχα των απεσταλμένων του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι ειρηνευτικές συνομιλίες έχουν ουσιαστικά βαλτώσει, καθώς Ρωσία και Ουκρανία εξακολουθούν να διαφωνούν κάθετα για το εδαφικό ζήτημα. Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ επρόκειτο να πραγματοποιήσουν αυτή την εβδομάδα τις πρώτες επισκέψεις τους στην Ουκρανία, ωστόσο το ταξίδι τους αναβλήθηκε.

Πηγή διέψευσε προηγούμενες αναφορές σύμφωνα με τις οποίες η αναβολή οφειλόταν στην κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ ήθελε να κρατήσει τους δύο απεσταλμένους κοντά του εξαιτίας της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης με το Ιράν. Ο επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, Ρουστέμ Ουμέροφ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γουίτκοφ στις 23 Αυγούστου. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Γουίτκοφ δεσμεύτηκε ότι θα επισκεφθεί την Ουκρανία σε μεταγενέστερο χρόνο.

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