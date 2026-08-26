Ο μεγάλος γιος του Νετανιάχου, Γιάιρ, ήταν αυτός που ήθελε να σκοτώσει το Ιράν, λέει το Newsmax

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Στο στόχαστρο μιας φερόμενης ιρανικής συνωμοσίας δολοφονίας βρέθηκε ο Γιάιρ Νετανιάχου (δεξιά στην φωτογραφία), ο μεγαλύτερος γιος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Newsmax που επικαλείται Αμερικανική πηγή από τον χώρο των υπηρεσιών ασφαλείας.

Η υπόθεση έρχεται στο φως λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη του ίδιου του Ισραηλινού πρωθυπουργού ότι το Ιράν επιχείρησε να δολοφονήσει έναν από τους γιους του.

Ο Νετανιάχου είχε δηλώσει σε τηλεφωνική συνέντευξη στο ισραηλινό Channel 14 ότι «το Ιράν στοχοποίησε έναν από τους γιους μου» και ότι επιχείρησε να τον δολοφονήσει. Εκείνη τη στιγμή, ωστόσο, δεν είχε αποκαλύψει ποιος από τους δύο γιους του, ο Γιάιρ ή ο Άβνερ, ήταν ο στόχος.

Παρακολουθούσαν το σπίτι του στη Φλόριντα

Σύμφωνα με την πληροφορία που μετέδωσε το Newsmax, στόχος ήταν τελικά ο 35χρονος Γιάιρ Νετανιάχου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια περνούσε μεγάλο μέρος του χρόνου του στη νότια Φλόριντα. Οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών φέρεται να εντόπισαν το σχέδιο τον Δεκέμβριο του 2025 και να ενημέρωσαν τις αμερικανικές αρχές.

Το ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης είναι ο ισχυρισμός ότι Ιρανοί πράκτορες βρίσκονταν ήδη στην περιοχή του Μαϊάμι και πραγματοποιούσαν παρακολούθηση των κινήσεων και της κατοικίας του Γιάιρ. Μετά την ενημέρωση των αρχών, ο γιος του Νετανιάχου φέρεται να έλαβε εντολή να εγκαταλείψει άμεσα τη Φλόριντα και επέστρεψε στο Ισραήλ, αφήνοντας μάλιστα όλα τα προσωπικά του αντικείμενα στην κατοικία του.

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