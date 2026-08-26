ΗΠΑ: Η κυβέρνηση απειλεί να κατεδαφίσει το κέντρο Κένεντι αν δεν ξαναμπεί το όνομα του Τραμπ στην πρόσοψη

Takeaways by to pontiki AI Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο κατεδάφισης του κέντρου Κένεντι, εάν η δικαιοσύνη εμποδίσει την τοποθέτηση του ονόματος του προέδρου στην πρόσοψη του κτιρίου.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης υποστηρίζει ότι η οικονομική βιωσιμότητα και η συντήρηση του οικοδομήματος εξαρτώνται αποκλειστικά από τις δωρεές που συνδέονται με την αναγνώριση του ρόλου του Ντόναλντ Τραμπ.

Το διοικητικό συμβούλιο του κέντρου επανέλαβε την απόφαση για τη μετονομασία του, παρά την προγενέστερη δικαστική εντολή που απαιτούσε την αφαίρεση οποιασδήποτε αναφοράς στον πρόεδρο.

Ο δικαστής Κρίστοφερ Κούπερ διέταξε την αφαίρεση του ονόματος, κρίνοντας ότι το διοικητικό συμβούλιο παρέλειψε τα καθήκοντά του κατά τη λήψη αποφάσεων για τη λειτουργία του κτιρίου.

Αν και εγκρίθηκαν οι αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης, το μέλλον του ιστορικού κέντρου παραμένει αβέβαιο λόγω της συνεχιζόμενης νομικής διαμάχης για την ονοματοδοσία του.

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Στο ενδεχόμενο κατεδάφισης του κέντρου Κένεντι, ιστορικής αίθουσας θεαμάτων της Ουάσιγκτον, που πλέον ελέγχεται από ανθρώπους του ρεπουμπλικάνου προέδρου, αναφέρθηκε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, σε περίπτωση που η δικαιοσύνη των ΗΠΑ εμποδίσει να υλοποιηθεί απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του που προβλέπει να τοποθετηθεί ξανά το επώνυμο του αρχηγού του κράτους στην πρόσοψη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού τοποθέτησε ανθρώπους του στο ΔΣ του θεσμού, έβαλε τον Δεκέμβριο το επώνυμό του μπροστά από εκείνο του δημοκρατικού προκατόχου του αφού το μετονόμασε σε «κέντρο Τραμπ Κένεντι».

Όμως η δικαιοσύνη, στην οποία προσέφυγε η αντιπολίτευση των δημοκρατικών, αμφισβητώντας την αλλαγή ονόματος, την οποία κατήγγειλε επίσης η οικογένεια Κένεντι, διέταξε να ακυρωθεί η κίνηση αυτή.

Το διοικητικό συμβούλιο συμμορφώθηκε προς την απόφαση της δικαιοσύνης τον Ιούνιο, αλλά τη 13η Αυγούστου ξαναψήφισε να τοποθετηθεί το επώνυμο του ρεπουμπλικάνου προέδρου Τραμπ στην πρόσοψη, σε ένδειξη αναγνώρισης του ρόλου του στην αποκατάστασή του.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε προχθές Δευτέρα, σε δικόγραφα που υπέβαλε ενόψει ακροαματικής διαδικασίας αύριο Πέμπτη, ότι χωρίς την ρητή αναγνώριση του ρόλου του Ντόναλντ Τραμπ, οι δωρητές δεν θα έκαναν συνεισφορές και το κέντρο θα συνέχιζε τον «θανάσιμο οικονομικό και δομικό κατήφορο».

«Χωρίς τις προσπάθειες αυτές, το κέντρο θα φθειρόταν περαιτέρω, καταλήγοντας να είναι επικίνδυνο και σαθρό οικοδόμημα, που θα έπρεπε να κατεδαφιστεί» ώστε κατόπιν να αποφασιστεί τι θα κατασκευαζόταν στη θέση του, για παράδειγμα «υπαίθριο αμφιθέατρο που θα επέβλεπε τον (σ.σ. ποταμό) Ποτόμακ», πρόσθεσε το υπουργείο Δικαιοσύνης, περιγράφοντας με ιδιαίτερα δραματικούς όρους την δομική και οικονομική κατάσταση του πολιτιστικού κέντρου, από τα πιο γνωστά στη χώρα.

Το ΔΣ που ονομάστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι είναι απόλυτα απαραίτητες εργασίες για να σταματήσει το φαινόμενο των διαρροών νερού και για να πάψει να μπαίνει νερό στο κτίριο.

Ο δικαστής Κρίστοφερ Κούπερ διέταξε την 29η Μαΐου το διοικητικό συμβούλιο να αφαιρέσει, εντός δύο εβδομάδων, οποιαδήποτε αναφορά «στον πρόεδρο Τραμπ και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο πλην του (σ.σ. πρώην) προέδρου Κένεντι» από το ίδιο το κτίριο, τον ιστότοπό του και κατατεθειμένα σήματά του.

Ανέστειλε επίσης προσωρινά το κλείσιμο της αίθουσας για δυο χρόνια, θεωρώντας ότι το ΔΣ παρέλειψε τα καθήκοντά του διότι δεν έλαβε υπόψη τις συνέπειες της αναστολής λειτουργίας του κέντρου.

Ο δικαστής πάντως ενέκρινε τη συνέχιση των εργασιών αποκατάστασης και ανακαίνισης, τονίζοντας πως το κτίριο τις έχει «κραυγαλέα» ανάγκη, ενώ διευκρίνισε πως δεν θα εναντιωνόταν σε πιθανή νέα απόφαση να κλείσει, με προϋπόθεση όμως να γίνει εμπεριστατωμένη αποτίμηση των μειονεκτημάτων και των πλεονεκτημάτων της.

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