Σλοβακία: Τρεις συλλήψεις για σχεδιαζόμενη εμπρηστική επίθεση σε εργοστάσιο drones

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Εμπρηστική επίθεση σε εργοστάσιο κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην ανατολική Σλοβακία απέτρεψαν οι Αρχές, προχωρώντας στη σύλληψη τριών αλλοδαπών ως υπόπτων για την απόπειρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο από τους συλληφθέντες εντοπίστηκαν στη Σλοβακία και ο τρίτος στη Γερμανία.

Κατά την επιχείρηση, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν «μεγάλη ποσότητα εμπρηστικού μείγματος, εργαλεία, κινητά τηλέφωνα, κάμερα και ένα χειρόγραφο σχέδιο». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την ώρα που φέρεται να είχε προγραμματιστεί η επίθεση, στις εγκαταστάσεις βρίσκονταν περίπου 70 άνθρωποι.

Στους τρεις υπόπτους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για δημόσια απειλή, η οποία διαπράχθηκε κατόπιν εντολής.

Η αστυνομία δεν αποκάλυψε ποιο εργοστάσιο είχε μπει στο στόχαστρο, ούτε την τοποθεσία του, ενώ παραμένει άγνωστο ποιος φέρεται να έδωσε την εντολή για την επίθεση.

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