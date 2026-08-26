search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.08.2026 02:35
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.08.2026 01:00

Σλοβακία: Τρεις συλλήψεις για σχεδιαζόμενη εμπρηστική επίθεση σε εργοστάσιο drones

26.08.2026 01:00
police-car-lights

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Εμπρηστική επίθεση σε εργοστάσιο κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην ανατολική Σλοβακία απέτρεψαν οι Αρχές, προχωρώντας στη σύλληψη τριών αλλοδαπών ως υπόπτων για την απόπειρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο από τους συλληφθέντες εντοπίστηκαν στη Σλοβακία και ο τρίτος στη Γερμανία.

Κατά την επιχείρηση, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν «μεγάλη ποσότητα εμπρηστικού μείγματος, εργαλεία, κινητά τηλέφωνα, κάμερα και ένα χειρόγραφο σχέδιο». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την ώρα που φέρεται να είχε προγραμματιστεί η επίθεση, στις εγκαταστάσεις βρίσκονταν περίπου 70 άνθρωποι.

Στους τρεις υπόπτους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για δημόσια απειλή, η οποία διαπράχθηκε κατόπιν εντολής.

Η αστυνομία δεν αποκάλυψε ποιο εργοστάσιο είχε μπει στο στόχαστρο, ούτε την τοποθεσία του, ενώ παραμένει άγνωστο ποιος φέρεται να έδωσε την εντολή για την επίθεση.

Διαβάστε επίσης:

Volkswagen: Οι μισές από τις 50.000 επιπλέον περικοπές θέσεων εργασίας αναμένεται να επηρεάσουν τη Γερμανία

Θάνατος Ντόλι Πάρτον: Μεσίστιες σημαίες στις ΗΠΑ για μια εβδομάδα

Οικονομικός πόλεμος Τραμπ στην Τεχεράνη αλλά με το φόβο για κινεζικά αντίμετρα – Πόσο μπορεί να αντέξει η ιρανική οικονομία





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
police-car-lights
ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: Τρεις συλλήψεις για σχεδιαζόμενη εμπρηστική επίθεση σε εργοστάσιο drones

vw_1606_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Volkswagen: Οι μισές από τις 50.000 επιπλέον περικοπές θέσεων εργασίας αναμένεται να επηρεάσουν τη Γερμανία

dolly-parton
ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος Ντόλι Πάρτον: Μεσίστιες σημαίες στις ΗΠΑ για μια εβδομάδα

fotia-voiotia-8234
ΕΛΛΑΔΑ

Δύσκολο βράδυ στη Βοιωτία: Ισχυρές επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες στον Άγιο Βλάσιο

xristou-eksot
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Χρυσός» ο Απόστολος Χρήστου στα 100μ. ύπτιο στους Μεσογειακούς Αγώνες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Tileorasi
MEDIA

Δημοσιογράφος ενώ ανακοινώθηκε από την ΕΡΤ… συνεχίζει την παρουσίαση σε πρωινή «ζώνη» του ανταγωνισμού

PODCAST MATSAS SITE 25.08
PODCASTS

Podcast - Μίνως Μάτσας: «Το κέφι για τη δουλειά μου πολλαπλασιάζεται τώρα που είμαι με τα παιδιά μου διακοπές»

menegaki_instagram
LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Το album των διακοπών της - «Του χρόνου το καλοκαίρι, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος;»

thanasis-avgerinos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυγερινός στον Φειδία: Δικτατορικό και προσωποπαγές το κόμμα Καρυστιανού, μπήκαν γυρολόγοι, θέλει μόνο να μπει στη Βουλή

Elikoptero-1
ΕΛΛΑΔΑ

Προσγείωση ελικοπτέρου στις Σπέτσες: Ποιος είναι ο επιχειρηματίας, που συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.08.2026 01:14
police-car-lights
ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: Τρεις συλλήψεις για σχεδιαζόμενη εμπρηστική επίθεση σε εργοστάσιο drones

vw_1606_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Volkswagen: Οι μισές από τις 50.000 επιπλέον περικοπές θέσεων εργασίας αναμένεται να επηρεάσουν τη Γερμανία

dolly-parton
ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος Ντόλι Πάρτον: Μεσίστιες σημαίες στις ΗΠΑ για μια εβδομάδα

1 / 3