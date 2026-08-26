search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.08.2026 00:41
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.08.2026 00:10

Δύσκολο βράδυ στη Βοιωτία: Ισχυρές επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες στον Άγιο Βλάσιο

26.08.2026 00:10
fotia-voiotia-8234

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Στεφάνη Βοιωτίας, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ωστόσο το άλλο μέτωπο της Βοιωτίας, αυτό του Αγίου Βλασίου, μαίνεται ανεξέλεγκτο προκαλώντας ανησυχία για τη νύχτα μιας και αποσύρθηκαν τα εναέρια και επιχειρούν μόνο οι επίγειες δυνάμεις.

Νωρίτερα, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά.

Η φωτιά στον Άγιο Βλάσιο εκδηλώθηκε περίπου στις 16.45 της Τρίτης, 25/8, και εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο, σε χαράδρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο συνεχίζουν κι επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 92 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 25 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση είχαν διατεθεί μέχρι τη δύση του ηλίου, προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά, 14 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχει ο Δήμος Τανάγρας με υδροφόρες.

Στο μέτωπο στον Άγιο Βλάσιο, η φωτιά εξελίσσεται κατά μήκος της ράχης του βουνού, με τις επίγειες δυνάμεις να προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της.

Το κρίσιμο στοίχημα είναι να μην «καβαλήσει» τον λόφο και περάσει στην άλλη πλευρά.

Σύμφωνα με την έως τώρα εικόνα, ο οικισμός δεν κινδυνεύει.

Εν τω μεταξύ, ο αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας, Γιώργος Ντασιώτης, περιέγραψε ως ιδιαίτερα ανησυχητική την εικόνα από τη φωτιά στον Άγιο Βλάσιο, επισημαίνοντας ότι το μέτωπο έχει ανοίξει σημαντικά.

Όπως ανέφερε, υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την πορεία της πυρκαγιάς, καθώς οι φλόγες κινούνται προς το βουνό, εξέλιξη που, όπως τόνισε, μπορεί να καταστήσει την κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σταβλική εγκατάσταση φέρεται να έχει καεί, ενώ ο κ. Ντασιώτης σημείωσε ότι κάτοικοι της περιοχής έχουν αναφέρει και ύποπτες κινήσεις πριν από την εκδήλωση της φωτιάς.

Ήχησε 112 για εκκένωση

Στις 18:14 εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν από αυτήν και να κατευθυνθούν προς Λιβαδειά.

Είχε προηγηθεί μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Βλάσιος και Τσουκαλάδες .

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:30.

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στο Καλοπήγαδο Κερατέας: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα, ήχησε το 112 για εκκένωση, ανάμεσα στα σπίτια οι φλόγες

Ελεύθερος μετά το αυτόφωρο ο σύζυγος της γνωστής παρουσιάστριας – Δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του συζύγου της

Μετρό Θεσσαλονίκης: Εγκαινιάζεται την Πέμπτη η επέκταση προς Καλαμαριά – Πώς αλλάζει ο συγκοινωνιακός «χάρτης»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vw_1606_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Volkswagen: Οι μισές από τις 50.000 επιπλέον περικοπές θέσεων εργασίας αναμένεται να επηρεάσουν τη Γερμανία

fotia-voiotia-8234
ΕΛΛΑΔΑ

Δύσκολο βράδυ στη Βοιωτία: Ισχυρές επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες στον Άγιο Βλάσιο

xristou-eksot
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Χρυσός» ο Απόστολος Χρήστου στα 100μ. ύπτιο στους Μεσογειακούς Αγώνες

klelia-andriolatou
LIFESTYLE

Η Κλέλια Ανδριολάτου μιλά για τον τόπο που της χαρίζει «θάρρος και δύναμη» (Photos)

asthenoforo new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Κάτω Κουφονήσι: Γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της στη θάλασσα και πέθανε

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Tileorasi
MEDIA

Δημοσιογράφος ενώ ανακοινώθηκε από την ΕΡΤ… συνεχίζει την παρουσίαση σε πρωινή «ζώνη» του ανταγωνισμού

menegaki_instagram
LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Το album των διακοπών της - «Του χρόνου το καλοκαίρι, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος;»

PODCAST MATSAS SITE 25.08
PODCASTS

Podcast - Μίνως Μάτσας: «Το κέφι για τη δουλειά μου πολλαπλασιάζεται τώρα που είμαι με τα παιδιά μου διακοπές»

thanasis-avgerinos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυγερινός στον Φειδία: Δικτατορικό και προσωποπαγές το κόμμα Καρυστιανού, μπήκαν γυρολόγοι, θέλει μόνο να μπει στη Βουλή

Elikoptero-1
ΕΛΛΑΔΑ

Προσγείωση ελικοπτέρου στις Σπέτσες: Ποιος είναι ο επιχειρηματίας, που συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.08.2026 00:40
vw_1606_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Volkswagen: Οι μισές από τις 50.000 επιπλέον περικοπές θέσεων εργασίας αναμένεται να επηρεάσουν τη Γερμανία

fotia-voiotia-8234
ΕΛΛΑΔΑ

Δύσκολο βράδυ στη Βοιωτία: Ισχυρές επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες στον Άγιο Βλάσιο

xristou-eksot
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Χρυσός» ο Απόστολος Χρήστου στα 100μ. ύπτιο στους Μεσογειακούς Αγώνες

1 / 3