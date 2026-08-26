Δύσκολο βράδυ στη Βοιωτία: Ισχυρές επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες στον Άγιο Βλάσιο

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Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Στεφάνη Βοιωτίας, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ωστόσο το άλλο μέτωπο της Βοιωτίας, αυτό του Αγίου Βλασίου, μαίνεται ανεξέλεγκτο προκαλώντας ανησυχία για τη νύχτα μιας και αποσύρθηκαν τα εναέρια και επιχειρούν μόνο οι επίγειες δυνάμεις.

Νωρίτερα, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά.

Η φωτιά στον Άγιο Βλάσιο εκδηλώθηκε περίπου στις 16.45 της Τρίτης, 25/8, και εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο, σε χαράδρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο συνεχίζουν κι επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 92 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 25 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση είχαν διατεθεί μέχρι τη δύση του ηλίου, προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά, 14 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχει ο Δήμος Τανάγρας με υδροφόρες.

Στο μέτωπο στον Άγιο Βλάσιο, η φωτιά εξελίσσεται κατά μήκος της ράχης του βουνού, με τις επίγειες δυνάμεις να προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της.

Το κρίσιμο στοίχημα είναι να μην «καβαλήσει» τον λόφο και περάσει στην άλλη πλευρά.

Σύμφωνα με την έως τώρα εικόνα, ο οικισμός δεν κινδυνεύει.

Εν τω μεταξύ, ο αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας, Γιώργος Ντασιώτης, περιέγραψε ως ιδιαίτερα ανησυχητική την εικόνα από τη φωτιά στον Άγιο Βλάσιο, επισημαίνοντας ότι το μέτωπο έχει ανοίξει σημαντικά.

Όπως ανέφερε, υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την πορεία της πυρκαγιάς, καθώς οι φλόγες κινούνται προς το βουνό, εξέλιξη που, όπως τόνισε, μπορεί να καταστήσει την κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σταβλική εγκατάσταση φέρεται να έχει καεί, ενώ ο κ. Ντασιώτης σημείωσε ότι κάτοικοι της περιοχής έχουν αναφέρει και ύποπτες κινήσεις πριν από την εκδήλωση της φωτιάς.

Ήχησε 112 για εκκένωση

Στις 18:14 εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν από αυτήν και να κατευθυνθούν προς Λιβαδειά.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Τσουκαλάδες της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας απομακρυνθείτε προς #Λιβαδειά



‼️Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 25, 2026

Είχε προηγηθεί μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Βλάσιος και Τσουκαλάδες .

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:30.

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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