Φωτιά στο Καλοπήγαδο Κερατέας: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα, ήχησε το 112 για εκκένωση

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (25/8) σε χαμηλή βλάστηση στο Καλοπήγαδο Κερατέας, στη θέση Τρεχαντιέρα, με τις φλόγες να βρίσκονται κοντά σε σπίτια της περιοχής, ενώ ήχησε και το 112 αρχικά για ετοιμότητα και στη συνέχεια για εκκένωση δύο περιοχών προς τη λεωφόρο Λαυρίου.

Τα τελευταία λεπτά η εικόνα της πυρκαγιάς είναι βελτιωμένη, ενώ ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις συνεχίζουν και επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, η πυρκαγιά σταμάτησε ακριβώς έξω από οικίες, χάρη στην κινητοποίηση εναέριων και επίγειων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:40. Σύντομα ήχησε και το 112 ζητώντας από τους κατοίκους των περιοχών Αγία Μαρίνα και Τσονίμα να απομακρυνθούν προς Λεωφόρο Λαυρίου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Αγία_Μαρίνα και #Τσονίμα της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς #Λεωφόρο_Λαυρίου



‼️Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 25, 2026

Παράλληλα ταχύπλοο σκάφος (RAFNAR) του Πυροσβεστικού Σώματος σπεύδει στην παραλία Τσονίμα προκειμένου να επέμβει για απομάκρυνση ατόμων εφόσον απαιτηθεί.

Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής Τρεχαντιέρα, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει ανάμεσα σε σπίτια. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 70 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα και εθελοντές.

Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Λαυρίου.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο Καλοπήγαδο Λαυρεωτικής και Επιχειρούν 70 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 23 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2026

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή της Κερατέας προχώρησε η ΕΛΑΣ λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στο Καλοπήγαδο.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην λεωφόρο Περιγιάλι από το ύψος της οδού Οδυσσέως.





Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.





Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

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