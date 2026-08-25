Μετρό στην Κυψέλη: Στον Δήμο Αθηναίων τα πρώτα στοιχεία για τις καθιζήσεις – «Ανησυχητικό» το γεγονός λέει ο Χάρης Δούκας

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Μια πρώτη εικόνα για τις επιπτώσεις που έχουν προκαλέσει οι εργασίες του Μετρό σε 14 κτίρια της Κυψέλης έχει πλέον στα χέρια του ο Δήμος Αθηναίων, την ώρα που η διέλευση του μετροπόντικα παραμένει σε αναστολή από τον περασμένο Μάιο λόγω των καθιζήσεων που έχουν καταγραφεί στην περιοχή.

Όπως είπε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας την Τρίτη στη συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων η Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης για τις ζημιές και τις καθιζήσεις από τα έργα του Μετρό, η Ελληνικό Μετρό απέστειλε στον Δήμο στοιχεία που αφορούν 14 κτίρια της περιοχής.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, τα δεδομένα περιλαμβάνουν την κατάσταση των κτιρίων πριν και μετά τις εργασίες, καθώς και τη μεθοδολογία με βάση την οποία αξιολογούνται οι καθιζήσεις και οι πιθανές επιπτώσεις στη στατική επάρκεια των κτιρίων.

«Είναι ένα μέρος των στοιχείων που ζητήσαμε, αλλά είναι μια πρώτη προσπάθεια ώστε και οι κάτοικοι και οι ειδικοί εμπειρογνώμονες να έχουμε μια εικόνα για 14 κτίρια», ανέφερε ο κ. Δούκας, επισημαίνοντας ότι αναμένονται τα υπόλοιπα στοιχεία και το τελικό πόρισμα των πραγματογνωμόνων.

Ο δήμαρχος Αθηναίων είπε ότι υπάρχουν καθιζήσεις σε αρκετά κτίρια της Κυψέλης, γεγονός που χαρακτήρισε ανησυχητικό και το οποίο οδήγησε στη διακοπή της πορείας του μετροπόντικα από τον Μάιο. «Οι κάτοικοι κινητοποιήθηκαν, εμείς είμαστε μαζί τους και τους στηρίζουμε», σημείωσε.

Ο Δήμος Αθηναίων είχε ζητήσει από την Ελληνικό Μετρό έκθεση πραγματογνωμοσύνης και όλα τα σχετικά τεχνικά έγγραφα, προκειμένου, όπως εξήγησε ο κ. Δούκας, να υπάρχει σαφής εικόνα για το πώς μπορεί να συνεχιστεί το έργο από τη στιγμή που έχουν καταγραφεί καθιζήσεις.

Τα συμπεράσματα της μελέτης, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δήμαρχος, θα παρουσιαστούν μέσα στον Σεπτέμβριο τόσο στον Δήμο όσο και στους κατοίκους. «Θέλουμε οι κάτοικοι να είναι απολύτως ασφαλείς και θέλουμε πλήρη αποκατάσταση των ζημιών», τόνισε ο κ. Δούκας.

Στη συνέντευξη Τύπου της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης συμμετείχαν επίσης κάτοικοι και πληγέντες, ο πραγματογνώμονας και καθηγητής του ΕΜΠ Δημήτρης Καλιαμπάκος, ο δικηγόρος Θανάσης Καμπαγιάννης και ο δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων Πέτρος Κωνσταντίνου. Στο επίκεντρο τέθηκαν, μεταξύ άλλων η αποκατάσταση των ζημιών, η στατική ασφάλεια των κτιρίων και οι όροι υπό τους οποίους θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν οι εργασίες του Μετρό στην περιοχή.

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