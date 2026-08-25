Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο 48χρονος αστυνομικός για ενδοοικογενειακή βία – Κατηγορείται και για βιασμό της πρώην συντρόφου του (video)

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Στην αίθουσα του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης (25/8) ένας 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη.
Ο 48χρονος αστυνομικός αντιμετωπίζει διώξεις σε βάρος του για ενδοοικογενειακή απειλή και διατάραξη οικιακής ειρήνης, καθώς καταγγέλθηκε από την 51χρονη πρώην σύντροφό του, η οποία αντιμετωπίζει και κινητικά προβλήματα, καθώς είναι καθηλωμένη σε αμαξίδιο, και κατήγγειλε ότι εισέβαλε στο σπίτι της και την απείλησε.
Κατά τη λήψη της κατάθεσής της από τους αστυνομικούς, η 51χρονη προχώρησε και σε επιπλέον καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι το προηγούμενο διάστημα ο 48χρονος την εξανάγκασε σε ασελγείς πράξεις και την χτύπησε. Για τις συγκεκριμένες καταγγελίες σχηματίζεται ξεχωριστή δικογραφία, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εισαγγελέως.
Γι’ αυτά τα αδικήματα σχηματίζεται ξεχωριστή δικογραφία, όπως ζήτησε η εισαγγελέας.
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