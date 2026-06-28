search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.06.2026 22:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.06.2026 22:09

Συνελήφθη αξιωματικός της Αστυνομίας μετά από καταγγελία για άσκηση σωματικής βίας σε κρατούμενο 

28.06.2026 22:09
ASTYNOMIKOS_ETHNOSIMO

Ένας αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου, 27 Ιουνίου, καθώς φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου σε Αστυνομικό Τμήμα της Αττικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί της Υπηρεσίας που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ενημέρωσαν άμεσα την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία προχώρησε στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες.

Κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ο εμπλεκόμενος αστυνομικός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε ενώπιόν της. Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφωρης διαδικασίας αφέθηκε ελεύθερος, ενώ διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Παράλληλα, ο κρατούμενος μεταφέρθηκε σε ιατροδικαστή προκειμένου να υποβληθεί στις προβλεπόμενες εξετάσεις.

Επιπλέον, με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και να αποδοθούν τυχόν πειθαρχικές ευθύνες.

Όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση «Η Ελληνική Αστυνομία αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα κάθε καταγγελία που αφορά παράνομη ή αντιδεοντολογική συμπεριφορά προσωπικού της και ενεργοποιεί άμεσα όλες τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ποινικές και διοικητικές διαδικασίες, χωρίς καμία ανοχή σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τη νομιμότητα και τις αρχές του Σώματος».

Διαβάστε επίσης

Καλλιθέα: Συγκλονιστικό βίντεο με τη στιγμή που ξεσπά η φωτιά σε κατοικία και το άλμα της ηλικιωμένης από το μπαλκόνι για να σωθεί

Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια: Από έκρηξη σε ηλεκτρικό πατίνι καταλήγουν οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς

Πάνω από 40 φωτιές μέσα σε 24 ώρες σε όλη την Ελλάδα – Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sillipsi_andras_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: 65χρονος συνελήφθη για ασελγείς πράξεις σε βάρος 12χρονου παιδιού

ASTYNOMIKOS_ETHNOSIMO
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη αξιωματικός της Αστυνομίας μετά από καταγγελία για άσκηση σωματικής βίας σε κρατούμενο 

apostolos-tsitsipas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς απάντησε με αιχμές στον γιο του για τη λήξη της συνεργασίας τους: «Αν σε απέρριψαν, γλίτωσες από το λάθος μέρος»

Venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Στους 1.450 οι νεκροί – Παρατείνεται η αγωνία για τους εγκλωβισμένους

notia-korea-apogoitefsi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Η τηλεόραση της Νοτίου Κορέας έβαλε… μπλερ στον προπονητή της Εθνικής μετά τον αποκλεισμό 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bolos new
ΕΛΛΑΔΑ

Ζευγάρι από το Βόλο πέτυχε στις Πανελλαδικές και διεκδικεί θέση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

mike floyd
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης - Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους

tsantiri-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: «Ο Θεός την έβδομη μέρα έφτιαξε τον Γιώργο Λιάγκα και του έδωσε όλα τα χαρίσματα»

drimiotis_1204_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Amber alert για Δρυμιώτη 

Xenodoxeio
ΕΛΛΑΔΑ

Ένας εγκαυματίας από τη φωτιά σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας - Πατίνι που φόρτιζε ο «εμπρηστής» (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.06.2026 22:23
sillipsi_andras_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: 65χρονος συνελήφθη για ασελγείς πράξεις σε βάρος 12χρονου παιδιού

ASTYNOMIKOS_ETHNOSIMO
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη αξιωματικός της Αστυνομίας μετά από καταγγελία για άσκηση σωματικής βίας σε κρατούμενο 

apostolos-tsitsipas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς απάντησε με αιχμές στον γιο του για τη λήξη της συνεργασίας τους: «Αν σε απέρριψαν, γλίτωσες από το λάθος μέρος»

1 / 3